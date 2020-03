Anyaország, Koronavírus :: 2020. március 23. 23:23 ::

Egy szegedi fideszes képviselő országgyűlési részvétele is borzolta ma a balos kedélyeket

Koronavírus-járvány ide, vagy oda, megjelent a parlament hétfői ülésén B. Nagy László, a Fidesz szegedi képviselője, aki március 15-én együtt koszorúzott Rovó Lászlóval, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) koronavírussal fertőzött rektorával. Erre a Facebookon Mihálik Edvin, a Momentum szegedi politikusa hívta fel a figyelmet. Nem csak ő, hanem az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó is kiszúrta B. Nagy László jelenlétét, amit szintén egy posztban adott hírül közösségi oldalán – írja a Magyar Hang.

Szabó Tímea (Párbeszéd) pedig napirend előtti felszólalásban tette fel a kérdést Orbán Viktornak. „Szeretném megkérdezni, hogy 133 bátor emberre vagy 133 felelőtlen emberre van szüksége? Mit keres az ülésteremen B. Nagy László képviselő? Mert önöknek minél fontosabb, hogy meglegyen a kétharmad” – fogalmazott.

B. Nagy a Szegedma.hu helyi fideszes propagandportálnak tegnap még azt mondta, családjával jó ideje önkéntes karanténban vannak, eddig senki nem produkált semmilyen tünetet, jól vannak.

A lapnak sikerült telefonon elérnie B. Nagy Lászlót. Az iránt érdeklődtek hogy miért vesz részt a parlament jelenleg is zajló ülésén, ha egyébként karanténban van, ráadásul azok után, hogy a koronavírussal fertőzött Rovó Lászlóval közvetlen kontaktusa is volt. A képviselő kérdésre készséggel válaszolt. – A parlamentben kötelező megjelenni, nem tehetem meg, hogy ezekben az időkben kivonjam magam a korlátozott parlamenti működésből. Nem hatósági karanténban vagyok, hanem magamat elzártam mindenkitől, hogy véletlen se történjen semmi. Úgy gondolom, mi tartozunk annyi felelősséggel a társadalomnak, hogy nem vonjuk ki magunkat, főleg ilyen fontos döntések előtt – utalt a parlamentben most zajló koronavírus-törvény vitájára.