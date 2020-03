Koronavírus :: 2020. március 23. 15:21 ::

Legalább hat kollégája fertőződött meg koronavírussal a síelni szerető szegedi rektornak

Vasárnap estig legalább hat embernél – orvosoknál, klinikai munkatársaknál –mutatták ki a koronavírust azok közül, akik feltételezhetően kontaktust létesítettek Rovó Lászlóval, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) fertőzött rektorával. A vírust többek között az SZTE egyik rektorhelyettesénél és a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Idegsebészeti klinikájának egyik orvosánál is kimutatták – tudta meg a Magyar Hang több egymástól független forrásból.

A bajokat fokozza, hogy Rovó László koronavírusos megbetegedése miatt legalább 9 aneszteziológus, több fül-orr-gégész, szakápoló és műszerezési szakasszisztens (műtős) is karanténba kényszerült. Ha nem jelentkeznek náluk a betegség tünetei, akkor is két hétig kiesnek a munkából. Információink szerint az SZTE Klinikai Központjában alap esetben 85 aneszteziológus dolgozik, azaz az egyetem rektora miatt kialakult helyzetben ez a szakterület a legszerencsésebb esetben is minimum két hétre megtizedelődik, de komoly nehézségek elé néz a Fül-Orr-Gégészeti és Nyak- Fejsebészeti Klinika is. A rektori pozíció mellett ennek az intézménynek az igazgatói posztját s Rovó László tölti be.



Értesüléseink szerint az idegsebészeti klinika munkatársa Rovó Lászlóval közösen ment síelni az észak-olaszországi Dél-Tirolba, ám a rektorral ellentétben hazatérése után egyből karanténba vonult.

Elsőként a lap írta meg teljes részletességében, hogy az egyetem rektora a közelmúltban tett külföldi útjáról nem vonult karanténba, noha ez kötelező lett volna. Ehelyett visszatért dolgozni a Rektori Hivatalba, valamint a Fül-Orr-Gégészeti és Nyak- Fejsebészeti Klinikára, ahol műtéteket is végzett. Nála akkor csinálták meg a vírustesztet, amikor már a betegség tüneteit produkálta. Tesztje pozitív lett, ezek után a Rektori Hivatal munkatársait karanténba küldték és elkezdték tesztelni mindazokat – egyetemi vezetőket, orvosokat és betegeket –, akikkel Rovó kapcsolatba léphetett. Az üggyel kapcsolatban Müller Cecília országos tiszti főorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva elmondta: a hatóság elvégezte a szükséges kontaktkutatásokat, 120 mintavétel történt, az érintetteket hatósági karanténba küldték.

Rovó László egyébként az SZTE honlapján vasárnap megjelent közleményben megerősítette, hogy pozitív lett a tesztje. Magyarázkodása azonban ahelyett, hogy eloszlatta volna a kételyeket, még rontott is a helyzeten. Azt írta, március elején Dél-Tirolban járt, ahonnan március 8-án, tehát a magyarországi hivatalos veszélyhelyzet – és egyúttal az egyetemi oktatás és betegellátás leállása – előtt érkezett haza. „Üdülésem helyszíne előzetes tájékozódásom alapján nem tartozott a koronavírus által veszélyeztetett területek közé, és ezt számos forrás megerősítette számomra” – fogalmazott. Ezzel szemben a kormány már február 27-én kérte, hogy aki Észak-Olaszországban – itt található Dél-Tirol is – járt, maradjon otthon.

Rovó egyébként azt is állította, hogy mivel a hazaérkezését követően végzett orvosi munkája steril körülmények között, a legszigorúbb egészségügyi protokoll szerint zajlott – mint korábban is minden esetben –, így kizártnak tartja, hogy akármelyik pácienst fertőzésveszélynek tett volna ki.

Mindez nem igazán hatotta meg a Magyar Orvosi Kamarát: a szervezet vasárnap délután bejelentette, hogy Csongrád megyei területi szervezetének etikai bizottsága hivatalból és azonnali hatállyal vizsgálatot kezdeményez a Szegedi Tudományegyetem rektorával szemben. Szükség esetén az eljárás magasabb fórumok elé kerül.

