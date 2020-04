Anyaország, Koronavírus :: 2020. április 18. 15:12 ::

Veszélyesnek tartja és megfúrná a májusi érettségit a PDSZ - koordinált szabadságkivételre biztatja tagjait

"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete nem hagyja, hogy 85 ezer gyereket és 6 ezer pedagógust rángassanak be érettségizni a járványügyi veszélyhelyzet kellős közepén", írja nyílt levelében az érdekképviselet.

A PDSZ koordinált szabadságkivétellel akarja megakadályozni a veszélyes, májusban megtartandó érettségit, közölték.



A PDSZ ezt is kigondolta

Miután a kormány szerdán döntött arról, hogy május 4-én csak írásbeli vizsgákkal, de lebonyolítják a tavaszi érettségiket, Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár pénteken ismertette az elképzeléseik szerinti részleteket:

az írásbeli érettségiket május 4-től két héten át tartanák meg, a vizsgák reggel 9-kor kezdődnek majd,

több mint 80 ezer diák és szüleik kelhetnek majd útra, de a résztvevőket a kormány nem tartja indokoltnak tesztelni,

az érettségizőknek nem lesz kötelező a maszkviselés, de a kormány biztosít maszkokat a diákokonak,

egy teremben legfeljebb 10 fő vizsgázhat, egymástól másfél méter távolságban,

a szokásos 4000 helyett idén 6000-6500 felügyelő tanárra lesz szükség.

A PDSZ ezek után emlékeztetett, hogy az érettségi akkor érvényes, ha legalább 5 tantárgyból érvényes vizsgával rendelkezik a jelölt. Mindenki számára kötelező tantárgyak:

Magyar nyelv és irodalom (május 4.),

Matematika (május 5.),

Történelem (május 6.).

Ha bármelyik ezek közül meghiúsul, az érettségi vizsga egésze érvénytelen, jelezték, hozzátéve: még a jelenlegi rendkívüli helyzetben is lehetősége van a dolgozónak az éves szabadságból legfeljebb hét munkanap igénybevételére, mégpedig a munkavállaló által megjelölt napokon. A két feltételt betartva (1. a hét munkanapot legfeljebb két részletben lehet kivenni, és 2. előtte 15 nappal be kell jelenteni), a munkáltatónak nincs mérlegelési joga a szabadság kiadása tekintetében.

A kormányt így közösen rá tudjuk kényszeríteni arra, hogy mindenki számára egységesen egy későbbi, biztonságos időszakra szervezze meg az érettségi vizsgát. Csak így biztosítható az egészség védelme mellett az esélyegyenlőség, és az egységes továbbtanulási lehetőség diákjaink számára

– írták, azt is hozzátéve azonban, hogy a szakszervezet nem tud tiltakozni a tagjai helyett. "Csak úgy tudjuk megakadályozni a veszélyes májusi érettségit, ha a dolgozók minél nagyobb számban követelnek korrekt elbánást és rendes beleszólást", írták, szabadságigénylésre biztatva a tanárokat, továbbá egy másik levél elküldésére is, amelyben a pedagógus indoklással jelzi az intézményvezetőnek, hogy nem kíván részt venni az érettségi lebonyolításában.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) közleményt adott ki, miszerint megdöbbentő, hogy a járvány közepette is politikai akciókat űz a "balliberális elkötelezettségű" PDSZ, és nyíltan az érettségi megakadályozására buzdítja a pedagógusokat. A közlemény szerint

a PDSZ az érettségiző fiatalok jövőjével is képes játszani politikai okokból.

"Köszönet minden pedagógusnak, aki a diákok érdekeit szem előtt tartva nem ül fel ennek a hangulatkeltésnek, és ebben a rendkívüli helyzetben is teljesíti a hivatásával járó feladatokat, ahogy teszik azt az ápolók, orvosok, rendőrök, katonák, szociális dolgozók, kormánytisztviselők és más, közszférában dolgozók" – áll a közleményben.

Pedig nem csak a PDSZ elégedetlen. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a megjelent kormányrendelet alapján nem tartja elégségesnek az érettségiben részt vevő személyek (diákok, pedagógusok, technikai személyzethez tartozók) élet- és egészségvédelme érdekében tett biztonsági intézkedéseket.

Ha a kormány ragaszkodik az írásbeli érettségi május 4-i kezdési időpontjához, a PSZ követeli, hogy minden olyan személyt teszteljenek, aki a középiskolai érettségiben részt vesz

– közölték. A tanári érdekképviselet azt javasolta, hogy csak azok vizsgázhassanak, illetve vehessenek részt, működhessenek közre a folyamatban, akiknek vírusteszt-eredménye negatív. Mint írták: "a fiatalok (életkoruk miatt is) akár teljesen tünetmentesen hordozhatják a vírust. Az idősotthonokban elharapózó járvány kapcsán számos esetben kiderült, hogy a vírust kórházi tartózkodást követően hurcolta be a lakó. Az elmúlt napok kórházi ágyfelszabadítása miatt sok fertőzöttkerülhetett haza családjához, így az érettségiző diákok családjához is. Minden kockázatcsökkentő intézkedésre szükség van annak érdekében, hogy megakadályozzuk az érettségik járványos góccá alakulását", fogalmaztak. Azt is írták:

ha a kormány nem teszteli az érettségi folyamatában részt vevő személyeket, minden esetleges megbetegedésért vállalnia kell a felelősséget!

Az érettségi lebonyolítása amúgy is egy összetett logisztikai feladat, de Horn György szerint ez idén még nagyobb kihívást jelent majd, sőt, a bejelentett intézkedések egy része nehezen megvalósítható. Kibeszélő című műsorunk pénteki adásában az Alternatív Közgazdasági Gimnázium pedagógiai vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy ha például minden terembe 10 diák ül be vizsgázni, akkor a Maruzsa Zoltán által felvázolt 6000 felügyelőtanár valószínűleg nem lesz elég.

78 ezer diák érettségizik, és akárhogy számolom, ha mindenhol tízen lennének, akkor is az 7800 tanár

– jelentette ki Horn, aki számos egyéb aggályt is megfogalmazott a májusi érettségivel kapcsolatban.

A hasonlóképp gondolkodó TASZ kisokost készített



Kisokost állított össze TASZ a koronavírus idején érettségizőknek és a tanároknak. Ebben elmagyarázzák többek között azt, hogy mit tehet egy pedagógus, ha fél attól, hogy az érettségi jelen körülmények között veszélyezteti a résztvevők egészségét. A kisokos abban is útmutatást ad a diákoknak, hogy milyen tárgyakból lesz például mégis szóbeli vizsga.

Miután megjelent a kormányrendelet arról, hogy ugyan meg lesznek tartva idén május elején az érettségik, de csak az írásbeli részük, a Társaság a Szabadságjogokért összeállított a diákok és a tanárok számára egy kisokost. Ebben mindent elmagyaráznak, ami szükséges információ lehet a jelenlegi járványhelyzetben érettségizők és érettségiztetők számára.

Többek között szerepel a tájékoztatóban az is, hogy milyen esetekben kerülhet sor mégis szóbeli, gyakrolati vizsgákra (például a testnevelés vizsga szóbeli részeit megtartják közép- és emelt szinten is), vagy, hogy a középszintű irásbelit is most kivételesen bármilyen tantárgyból ki lehet javítani szóban.

Arról már korábban is szó volt, hogy sok aggályt vet fel az idei éretségiszezon, illetve annak a kormány által elrendelt lebonyolítási módja a pedagógusok körében. A Civil Közoktatási Platform szerint nem lehet biztonságosan megoldani az írásbeliztetést a jelen feltételek mellett, például úgy, hogy az érettségit író diákok egy teremben tartózkodhatnak, de másfél méterre kell majd ülniük egymástól.

A TASZ a kisokosban megpróbál válaszokat nyújtani az aggódó tanároknak is. Leírják például, hogy "jelen helyzetben nem lehet egyetlen, egyszerű választ adni arra, hogy mikor biztonságosak a munkafeltételek, mi minősül biztonságos munkavégzésnek. Feltehetően a tanároknak is fognak valamiféle védőfelszerelést (maszkot) biztosítani, ami – ha megfelelő minőségű – alapesetben nyújthat elégséges védelmet.

Alapvetően egy dolgozó (tanár) akkor tagadhatja meg a munkáltatója utasítását (jelen esetben a munkavégzésre irányuló utasítást), ha azzal saját vagy mások egészségét közvetlen és súlyos veszélynek tenné ki. Esetről esetre lehet csak megítélni, hogy ténylegesen megvalósul-e ez a súlyos és közvetlen veszély.

Ez függhet a járvány aktuális helyzetétől, de akár egy adott település átfertőzöttségétől is. A kérdést, hogy jogos volt-e a munkavégzésre irányuló utasítás megtagadása, kötelező erővel és véglegesen csak bíróság válaszolhatja meg" - írják.

Mint fogalmaznak: "a mi álláspontunk szerint helytelen az érettségit ebben a formában megrendezni, mert indokolatlanul nagy veszélynek teszi ki a vizsgázókat és a vizsgáztatókat. Ugyanakkor minden előírást jogszabály rögzít, ami azt jelenti, hogy az előírásait elvileg be kell tartani, függetlenül attól, hogy helyesnek tartjuk-e őket. Az érettségiig hátralévő időben még lehetőség van arra, hogy az érettségizők és szüleik, valamint a tanárok érvényesítsék az érdekeiket és nyomást gyakoroljanak a kormányra annak érdekében, hogy gondolja át az érettségi idei megrendezésének szabályait."

