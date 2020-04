Anyaország :: 2020. április 29. 14:40 ::

Karácsony azért bénítaná meg a fővárost, mert az édesapja autóbalesetben halt meg

A főpolgármester az ATV-nek mondta el, miért fontos neki személyesen az, hogy nullára csökkenjen a közúti balesetekben elhunytak száma (ami persze soha nem következik be, bármilyen korlátozást vezessen is be, mint ahogy az édesapja sem valószínű, hogy azért halt meg, mert 30-cal, és nem 20-szal közlekedett valaki).

Karácsony a Budapesten tervezett sebességkorlátozás bevezetéséről azt mondta, hogy a közgyűlés többségének támogatását bírja.

"Társadalmi vita zajlik, melynek célja annak átvitele, hogy ember életnél nincsen fontosabb." Karácsony azt szeretné, ha 0 ember halna meg közlekedési balesetben. Ez a felvetés arról szól, hogy milyen eszközökkel lehet elérni ezt a célt. "A sűrűn lakott részeken kellene csillapítani a forgalmat." Karácsony elmondta, hogy ez a cél Tarlós István mobilitási tervében is szerepelt annak idején, amit ő is megszavazott.

Karácsony elmondta, hogy az ügy, hogy senki ne haljon meg közúti balesetben, személyesen is fontos számára, ugyanis édesapja így vesztette életét. Szerinte nem az a kérdés, hogy ki vezet, és ki nem, hanem mit lehet megtenni annak érdekében, hogy senki ne veszítse el családtagjait, hiszen ha valakit 30-cal ütnek el, azt biztos túléli...

(atv nyomán)