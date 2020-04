Anyaország, Cigánybűnözés :: 2020. április 29. 15:57 ::

A Nyugati térről vitt magának nőt egy idős férfi - negyven késszúrással ölte meg az öregező

Reklám





Egy terézvárosi lakásban, lemeztelenítve találtak rá egy idős férfi holttestére április 17-én este. A testet ért többtucatnyi késszúrás végezhetett az idős férfival otthonában. A fővárosi nyomozók egy 41 éves asszonyt gyanúsítottak meg a brutális bűnténnyel.

A VI. kerületben, egy Bajza utcai lakásban történt a vérengzés. A helyszínen tapasztalható körülmények, valamint az elhunyton felfedezett sérülések miatt a szakemberek egyértelműen az idegenkezűséget mondták ki a halál eredőjeként.

– A bejelentés a tevékenységirányítási központba futott be a ház egyik lakójától – magyarázta Gál Sándor alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) életvédelmi osztályának vezetője. – Felfigyelt arra, hogy a szomszédja több szokásától is erősen eltérően viselkedett a gyilkosság napján.

A lakótársak elmondták a nyomozóknak, hogy az idős ember többnyire rácsos ajtajával szigetelte el magát a külvilágtól. A rádióját viszont mindig hangosan hallgatta.

– A bejelentőnek feltűnt, hogy aznap a rács be volt zárva ugyan, de az ablaka nyitva maradt, és a lakásból sem szűrődött ki a már megszokott rádiómoraj, valamint mozgást sem észleltek nála – folytatta a részletekkel Gál Sándor alezredes. – Ezek a furcsának tűnő dolgok indították el a kételyt a szomszédban. A mentők, illetve a kerületi kollégák csak nehezen tudtak bejutni az ingatlanba. A bejárati ajtót eltorlaszolta a férfi holtteste. Amikor sikerült bemenniük, azt tapasztalták, hogy a lakásban teljes káosz uralkodik. Azzal szembesültek, hogy a berendezést és a használati tárgyakat felforgatták. Az ajtónál fekvő, lemeztelenített holttest pedig tele van sérülésekkel. A helyszíni szemle során megállapították: a férfit kétséget kizáróan meggyilkolták. A sértett mellkasán, a test jobb oldalán, a combján és a karján is több helyen úgy negyven vágott, szúrt vagy metszett sebet, illetve védekezési sérülést találtunk. A szakértő a halál beálltát, a felfedezést megelőző 12 és 24 óra közötti időre becsülte. Több szálon futó, intenzív nyomozás kezdődött. Kollégáim a lakókörnyezetben végeztek adatgyűjtést. Mindenkit megkérdeztek, akinek rálátása lehetett a történtekre. Még aznap befutottak a legfontosabb információk. Kiderült, hogy április 17-én a férfinál egy női vendég járt, akit több szomszéd is látott. Még a délelőtt során érkeztek együtt a lakásba, majd a nőt estefelé, nagyjából 18 órakor egyedül látták távozni. Többen megemlítették azt is, hogy délután egy középkorú nővel beszéltek, aki a lakásból, a ráccsal védett ajtón keresztül leszólította őket.

A szemle során a bűnügyi kollégák ujjnyomokat és DNS-mintát gyűjtöttek be. A zsaruknak sikerült az utcai térfigyelő kamerák felvételein végigkísérniük a férfi aznap reggeli mozgását. Rátaláltak a képsorok között, ahogy a lakásából a Nyugati térre ment, és szóba elegyedett az ismeretlen nővel.

– Majd 10 óra körül a sértett a Nyugati aluljáró lépcsőjén együtt jött fel az asszonnyal, később pedig a Bajza utcába is közösen mentek. A délután eseményeiről újabb képsorok adtak támpontot. Végigkövettük, amikor a nő két szatyrot cipelve távozik a lakásból. Trolibuszra szállt, majd a Nyugati téri aluljáróban az ismerőseivel találkozott, akiknek különböző holmikat osztogatott a nála lévő csomagokból. A lakóközösség tanúi kiváló személy- és ruházatleírást adtak, ami alapján a terézvárosi kollégák másnap célirányos adatgyűjtést végeztek a Nyugati téren és a környékén. Felfigyeltek a 41 éves T. Olgára, aki egy áruház előtti padon feküdt. Cipőjén vérszennyeződésnek tűnő cseppeket találtak, amit később a gyorsteszt megerősített. A zsebében tartott három darab ötforintoshoz is vérnyomok tapadtak. Ezek a megtalált vérszennyeződések alkalmasak voltak arra, hogy megerősítsék a feltételezéseinket, de jelenleg vizsgálat tárgyát képezik. A ház lakóinak mutattunk egy fényképtablót, amin T. Olga is szerepelt, ők a nekik mutatott személyek közül egybehangzóan kiválasztották az asszonyt. Felismerték, hogy ő volt az, akivel az idős férfi hazatért, majd pedig a sértett lakásáról egyedül távozott. Ezek a bizonyítékok megalapozták a nő gyanúsítotti kihallgatását, illetve az azt követő őrizetbe vételét. Később a nő DNS-profilját szakértők összevetették az ingatlanban tartott szemle során előkerült cigarettavéggel, mely a hemogenetikai szakértő elsődleges véleménye szerint az asszony genetikai tulajdonságait mutatta. A lakásból pedig előkerült a gyilkos fegyver is. Egy 8 centiméteres pengéjű és 2 centiméter széles rugós bicska, amin szintén DNS-nyomok maradtak, a szakértők álláspontja az, hogy ezek is az asszonyhoz köthetők. A két legújabb, a nő bűnösségét alátámasztó bizonyítékot is magunkkal vittük a letartóztatásáról döntő bíró elé. Hozzátartozik az ügyhöz, hogy a lakásból csak kisebb értékű holmik tűntek el, gyanúnk szerint ezeket vihette a két szatyorban az asszony. Voltak közöttük például régebbi mobiltelefonok és fúrógép is. Tudomásunk szerint az áldozat jelentősebb vagyont nem halmozott fel, csupán alacsony összegű nyugdíjából tartotta fenn magát – összegzett az életvédelmi osztályvezető.

A BRFK nyomozói újabb érdemleges információval nem lettek gazdagabbak T. Olga elszámoltatásakor. Bár a nő vallomást tett, de mindent konokul tagadott. Azt mondta, hogy nem ismerte az elhunytat, és nem találkozott vele soha. A megcáfolhatatlan bizonyítékokra nem adott magyarázatot. A nőt emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság április 20-án elrendelte T. Olga letartóztatását.

(Police.hu)