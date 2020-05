Anyaország :: 2020. május 6. 20:42 ::

Újabb fideszes liberalizáció: mostantól a HIV-fertőzésnek jobban kitett homokosok is adhatnak vért

Reklám





Megváltoztak a véradás szabályai 2020. január elsejével, írja honlapján a Háttér Társaság. A ferde hajlamúakat tömörítő szervezet üdvözli a változást, mivel évek óta küzdenek azért, hogy a véradási szabályok ne emberek egy csoportját ("férfiakkal szexelő férfiak") "bélyegezzék meg" és zárják ki a véradásból, hanem a tényleges kockázatok alapján – időlegesen – zárják ki a "kockázatos szexuális magatartást tanúsító személyeket".



Illusztráció: Shutterstock

Az Országos Vérellátó Szolgálat április közepén tette közzé az új szabályozást: ennek értelmében a "férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak" csak akkor nem adhatnak vért, ha szexuális magatartásuk "egyéb szempontból kockázatosnak minősül".

Ezzel több évtizede tartó diszkriminációnak vetettek véget – írja a szervezet, s örvendezik velük az Index.

A "férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak" kizárását korábban azzal indokolták, hogy ők jobban ki vannak téve a HIV-fertőzésnek. (Azért, mert így is van - a szerk.) Noha Magyarország 1986-ban bevezette a véradáskor levett vér szűrését HIV-re, az eredmény nem teljesen pontos: a HIV-tesztek ugyanis a HIV-fertőzést nem tudják a fertőzést követően azonnal kimutatni, a teszt érzékenységétől függően 2-6 héttel korábbi állapotot mutatnak – ezt az időszakot hívják ablakperiódusnak.

Azért, hogy egy véradó az ún. ablakperiódus során ne fertőzhessen meg másokat, a kockázatos magatartás után ezeket az embereket bizonyos időre kizárták a véradásból. Az Országos Vérellátó Szolgálat a "férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak" esetében a legszigorúbb, egész életre történő kizárást alkalmazta az utóbbi időben, ami a Háttér Társaság szerint "abszolút indokolatlan volt", hiszen, mint írják, "egy monogám kapcsolatban élő, óvszerrel védekező meleg pár esetében semmivel sem magasabb a kockázat, mint egy heteroszexuális pár esetében".

"Az Európai Unió Bírósága 2015-ben egy francia esettel összefüggésben megállapította, hogy a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak egész életre szóló kizárása csak akkor jogszerű, ha a vérkészítmények biztonsága kevésbé korlátozó módszerekkel nem biztosítható" – írja a szervezet. Ilyen módszerek azonban léteznek, így az egész életre szóló kizárás nem jogszerű.

A homoszexuális és biszexuális férfiak közül sem adhat vért mindenki korlátozás nélkül: továbbra is kizárás alá esnek azok, akiknek a szexuális magatartása olyan kockázatokat hordoz, amely heteroszexuális szexuális kapcsolat esetén is kockázatot jelentene (alkalmi szexuális kapcsolat, gyakori partnerváltás, prostitúció - amit persze be is fognak vallani...).