Anyaország, Cigánybűnözés :: 2020. május 25. 19:00 ::

16 késszúrás irányította rá a figyelmet: Pilismaróton is van cigánybűnözés

A napokban mindenkit a Deák téri brutális kettős emberölés foglalkoztatott, ami természetes és helyénvaló is, már ha az igazat mondják el az esetről. Bár ahogy látom, a balliberális és a jobbliberális tábor ösztönösen összezár, egyik szekértábor médiája sem ejtette el még véletlenül sem a cigánybűnözés szót.

Persze, mondhatnák, azért vagyunk mi, hogy ezt megtegyük, ami így is van. De sajnos azt sem kell túl nagy meglepetéssel fogadnunk, hogy míg a bestiális vadállatok Budapesten gyilkoltak, miért is tettek volna másképpen vidéken? Hiszen életvitelszerűen teszik ezt nap mint nap. Bár azt gondoljuk, a cigánybűnözés gócpontja Északkelet-Magyarország, most láthattuk, egész könnyedén máshol is felütheti fejét, akár a főváros egyik legforgalmasabb pontján, de a festői szépségű, Duna-kanyarban fekvő Pilismaróton is.

Erről a helyiek tudnának mesélni, mint ahogy meséltek is.

A történet kvázi hivatalos része úgy szól, előzetes szóváltást követően több alkalommal megszúrt egy helyi férfit Pilismaróton B. Norbert, akit gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók. A Police.hu tájékoztatása szerint a sértett a bántalmazás következtében életveszélyes sérülést szenvedett. A helyiek már korán reggel egymást kérdezték a közösségi oldalakon, hogy valaki tudja-e, mi történt Pilismaróton. Dömösön már gyilkosságról beszéltek, sőt volt, aki meg is nevezte a tettest. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vasárnap délután közleményt adott ki: egy 34 éves férfi ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya.

S akkor, ami mögötte van: Banda Norbert nem más, mint egy vérfertőzésből (a szülei testvérek) született bűnöző, akiről sajnos fotót nem tudunk mutatni (amint sikerül szerezni, pótoljuk), de a többek elmondása szerint bűnözői hajlamai az arcára vannak írva. Drogos, agresszív, kötekedő, idő kérdése volt, mikor történik ilyesmi. Azt is megtudtuk, hogy nem kevesebb mint 16 késszúrást ejtett áldozata testén. Az eset a pilismaróti dohánybolt előtt történt, amit Banda család tagjai egyébként nagyjából úgy kezelnek, mint egy kocsmát, állandó jelleggel ott lebzselnek.

De nem csak erről híresek, a szurkáló anyja, Banda Erzsébet is büntetett előéletű. Mivel Pilismarót a táj szépségei miatt üdülőövezet is, sok a hétvégi ház, nyaraló. Nos, Bandáék ezek feltörésére specializálódtak, ezt mindenki tudja helyben.

Neked egy mozdulat,

Az nekem az élet,

Gyűlnek a könnyek a sírokon,

Gyűlik a harag, viharos évek,

De nem leszel mindig a gyilkosom.

A fenti sorok a Szebb Napok zenekar egyik dalából valók, valamiképpen ezek a szavak jutottak eszembe szombat óta, milliókkal várjuk együtt a szebb magyar napokat, amikor minden a helyére kerül és az igazság fog uralkodni. Csütörtökön pedig legyünk ott minél többen az Országos Roma Önkormányzat épülete előtt 6 órakor, ahonnan átvonulunk a Deák térre.

Lantos János – Kuruc.info