Tégy a magyargyűlölet ellen! A lincselő hordák már Budapesten is garázdálkodhatnak, pedig sokszor letelt már az a bizonyos "két hét", nem tettek rendet, ideje hát pl. a csendőrség visszaállításának. Legutóbb március 1-jén, Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulóján vonultunk fel, most hasonló nemzeti összefogást hirdetünk, várunk mindenkit e szolidaritási megmozdulásunkra, melynek végén a szurkolói csoportok vezetői is beszédeket mondanak. Elég volt a ...bűnözésből, szibériai bérrabtartást is követelünk!