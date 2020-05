Anyaország, Cigánybűnözés :: 2020. május 31. 20:02 ::

Pilismaróti cigánybűnözés: 16 késszúrás sem volt elég a letartóztatáshoz

„Abszurdisztán” – ismerjük már ezt az ezerszer elkoptatott jelzőt, mégsem tudok találóbbat. De lássuk, ezúttal miért. Korábban beszámoltunk róla, Pilismaróton egy cigánybűnöző családhoz tartozó illető 16 késszúrással sebesített meg egy férfit. Azt is ismertettük, a bűnöző vérfertőző kapcsolatból származik, ugyanis szülei testvérei egymásnak, de az egész család kétes ügyekkel terhelt, a helyiek nyílt titokként kezelik, pilismaróti hétvégi házak feltörésére szakosodtak.



Illusztráció

A múlt hét folyamán szélesebb rálátásom nyílt az ügyre, kiderült, hogy a településen gyakorlatilag nincs számottevő rendőri jelenlét. A körzeti megbízotti iroda ajtaját benőtte a gaz, a helyiek elmondása szerint azt nem használják. Ha mégis látnak erre-arra rendőrjárőrt, ők esztergomiak, így a késes cigánybűnözőt is Esztergomra szállították el.

Azért arra rémálmaiban sem gondolt volna az ember, hogy 16 késszúrás még arra sem elegendő, hogy előzetes letartóztatásba helyezzenek valakit. Pedig ez történt!

Egy-két napja már szabadlábon is van B. Norbert. Azt beszélik, ennek az az oka, hogy gondnokság alatt állt és áll ma is, ezért nem beszámítható. Jól értjük, igen. Nem beszámítható, tehát eresszük rá a társadalomra újra. Itt több kérdés is felvetül. Ha nem beszámítható, akkor vajon miféle gondnokság alatt állhatott eddig? Hiszen folyamatosan a helyi dohánybolt előtt lebzselt, és a késes támadás is ott történt. Egyébként az a „gyönyörű” az egészben, hogy azóta már újra látták ott… Mindez megadja a választ arra, milyen mértékben változott a gondnokság gyakorlata.

Igyekeztem megtudni az esztergomi rendőrségtől, milyen szakmai szempontok alapján tartották helyesnek ezt a döntés, illetve hogyan kívánják szavatolni a helyiek biztonságát, de érdemi választ nem kaptam. Csupán annyit, a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség az illetékes. Írtam nekik is, eddig a pillanatig válasz nem érkezett.

Érdemes még körüljárnunk, mennyiben megalapozott, ha valóban arra hivatkozva engedték szabadlábra, hogy nem ép szellemileg és gondnokság alatt áll. „Széplelkű” liberálisok bizonyára könnycseppeket hullajtanának, ha gyilkossági kísérletért egy ilyen figura a rácsok mögé kerülne, de azt kell mondjuk, a jelenleg hatályos jogszabályok szerint sem kizáró ok az előzetes letartóztatásra a gondnokság. Az 16 életév felett elrendelhető.

A Be. 276. (2) szerint személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés rendelhető el a többi között akkor, megalapozottan feltehető, hogy a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, az eljárás tárgyát képező bűncselekményt folytatná vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.

Azt hiszem, vita felett áll, ez megalapozottan feltehető. Sőt, még akkor is volna egyéb opció, ha nem akarnák előzetes letartóztatásba helyezni, hogy különféle, erre szakosodott intézményben elszeparálják a társadalomtól, mint arra veszélyes elemet. Azonban még ezt sem választották.

Nos, ezért hát újra „abszurdisztánban” érezhetjük magunkat, ahol egy méltóságteljes és békés mécsesgyújtás „szottyos gyűlöletnek” nevezendő, míg a közveszélyes bűnöző 16 késszúrás után is szabadon távozhat…

Lantos János – Kuruc.info