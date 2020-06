Anyaország :: 2020. június 4. 18:48 ::

Alapszerződések felmondása, ENSZ-hez fordulás - Toroczkai bemutatta a Mi Hazánk trianoni akciótervét

Hét pontos akciótervvel készült a mai évfordulóra a Mi Hazánk - jelentette be a párt elnöke budapesti sajtótájékoztatóján. Toroczkai László elmondta:

az 1. pont a diktátum ratifikálásáról szóló törvény hatályon kívül helyezése;

a 2. az ENSZ közgyűléséhez történő fordulás. A törvény hatályon kívül helyezése esetén ugyanis megnyílik a lehetőség arra, hogy a kormány kezdeményezze a nemzetközi bíróságnál a kényszerítéssel aláírt diktátum felülvizsgálatát.

A 3. a magyar-román alapszerződés semmissé nyilvánítása, hiszen Bukarest számtalanszor bizonyította, hogy a maga számára nem tartja azt kötelezőnek.

4. pontként a magyar-szlovák alapszerződést érvénytelenítenék, melyet Toroczkai álláspontja szerint számos magyarellenes törvény és intézkedés tett semmissé.

5. pontként érvénytelenítenék a magyar-ukrán alapszerződést is, melyet a pártelnök szerint már az aláírás pillanatában érvénytelennek kellett volna tekinteni, ugyanis az Antall-kormány úgy kötötte meg, hogy 1991-ben volt egy érvényes népszavazás, melynek során Kárpátalja lakosságának 78%-a egy autonóm kárpátaljai régióra szavazott, amit nem vett figyelembe egyik aláíró fél sem.

Toroczkai bejelentette azt is, hogy támogatják a Magyarok Világszövetségének törvényjavaslatát, amely arról szól, hogy Magyarországon legyen büntethető minden olyan megnyilvánulás a diktátummal kapcsolatban, amely tagadja az általa vagy az annak következtében bekövetkezett tragédiákat, mint például a délvidéki népirtás.

Végül pedig 7. pont a párizsi "békeszerződés" hatályon kívül helyezése lenne, ezt is egy ratifikáló törvény tartja hatályban. Felhívta a figyelmet, hogy a párizsi diktátum nem határozza meg Magyarország határvonalait, csak néhány Pozsony környéki falu sorsáról beszél, azon kívül az 1938-as, akkor érvényes határokat tekinti legitimnek. Rámutatott arra is, hogy a '47-es szerződés tiltja a revizionista propagandát, így ezzel a rendelkezéssel ellentétesek a mai és holnapi hazafias rendezvények is.