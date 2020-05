Extra, Videók :: 2020. május 27. 20:20 ::

Az erős és szabad Magyarországért - Toroczkai bemutatta a Mi Hazánk programját - munkatáborokat is ígérnek

Hazánk függetlensége és feltámadása érdekében elsősorban az önálló magyar nemzetgazdaságot kell talpraállítanunk - szögezi le videója elején a pártelnök.

Toroczkai elmondta, ezt három fő pillérre kívánják építeni:

a mezőgazdaságra,

a közbiztonságra,

a turizmusra.

A Mi Hazánk elnöke szerint ez a három pillér egyenként is óriási hatást tud gyakorolni az egész társadalomra, ezeket mutatja be részletesen az alábbi videóban. Elhangzik az is: az EU-ból való kilépéstől sem kell félni, pártja népszavazást rendezne a kérdésről.

Kiderül az is, hogyan érnék el a "tökéletes közbiztonságot".

A programnak nevet kell még adni, ahogy az elkészítésbe, úgy a névadásba is bevonják az érdeklődőket, a videó alatt lehet javaslatot tenni.

