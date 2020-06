Vékony szerint a 18. század végén a liberalizmus egyházellenes intézményeként jött létre, ami arra volt hivatott, hogy a boldogan éltek amíg meg nem haltak mesezáró részt lecserélje, a boldogan éltek, aztán ha mégse, akkor felbontották a szerződést befejezésre.

Mint fogalmazott, Semjén Zsolt KDNP-elnök már 2005-ben a Népszabadságban így nyilatkozott, ha az állam hivatalosan is elismerné a templomban kötött házasságot, senkinek a jogai nem sérülnének, viszont megszűnne egy fölösleges bürokratikus procedúra.

– Dúró Dóra és Novák Előd 2011. május 2-án nyújtották be módosító javaslatukat az országgyűlésben, melyben az egyházi esküvő polgári érvényességének bevezetését javasolták. Ahogy ők, úgy mi is méltatlannak tartjuk, hogy kétszer kell kimondani a boldogító igent. A Fidesz már 2001-ben felvetette, hogy az egyházi esküvőt is ismerje el az állam, ahogy az Európai Unió számos országában elismerik