Szándékosan gyújtottak fel egy csepeli varrodát a kamerafelvételeket megvizsgáló tulajdonos szerint

Péntek este valaki szándékosan felgyújtotta az Envy Fashion magyar divatcég csepeli varrodáját – állítja a cég egyik vezetője, illetve az ingatlan tulajdonosa.

A több mint húsz éve működő vállalatnak több budapesti és vidéki plázában is van üzlete. Ezek jól őrzöttek, a varrodájuk azonban kevésbé frekventált helyen, az egykori Csepel Művek területén van, ezért is válhatott a gyújtogató célpontjává – erről beszélt az Indexnek Horgány Eszter, az Envy egyik tulajdonosa.



Fotók: egy Zoltán nevű Index-olvasó

Elmondása szerint az Iparvágány utcai varrodát két évvel ezelőtt teljesen felújították, nagyon jó állapotban volt. Ötven-hetven alkalmazottjuk volt, aztán a járvány megviselte a céget, sok dolgozótól meg kellett válniuk, egy időre le is állt a termelés. Épp most akarták újraindítani a varrodát, már vissza is vettek több tucat embert, de a gyújtogatás visszaveti a folyamatokat, emiatt később tudnak csak elindulni.

Sok "kétes alak" mászkál arra, de nem egy cigicsikk volt a tettes

Mivel a területet őrző biztonsági cég gyorsan cselekedett, és a tűzoltók is pár perc alatt kiértek, nem égett le az egész üzem, de a kár így is tízmilliós nagyságrendű – mondta lapunknak Kovács Zoltán, az ingatlant tulajdonló cég egyik tulajdonosa.

"A csepeli ipartelepen sok kétes alak mászkál, előfordulnak betörések és lopások, tavaly a varrodába is betörtek, de megszólalt a riasztó, és a tolvajok meglógtak. Amíg nem látta senki a kamerafelvételeket, addig úgy gondoltuk, hogy egy szerencsétlen véletlenről lehet szó, mondjuk egy eldobott cigicsikktől gyulladt be az épület melletti hulladéktároló.

Aztán a kamerafelvételeket kezelő cég képviselője visszanézte a felvételeket, és azok alapján egyértelműen szándékos gyújtogatásról van szó

– mondta Kovács Zoltán.

Kovács szerint a felvételeken az látszik, hogy péntek este 21 óra után nem sokkal egy ismeretlen alak jelent meg a varrodánál, olyan, aki tudta, látta, hogy több kamera is van, mert próbálta eltakarni az arcát. Látszik, ahogy odamegy a hulladéktárolóhoz, meggyújtja, arrébb megy, megvárja, hogy jól begyulladt-e a tűz, majd távozik.

Többmilliós a kár

A tűz azért is tudott hirtelen nagyra nőni, mert a kukákban többnyire ruhamaradékok, textilhulladékok voltak – folytatta Kovács, aki szerint az épületen belüli árukészlet, kész- és félkész termékek szerencsére nem égtek el a tűzben, bár az oltás miatt egyes termékek eláztak. A szigetelés, a klímák, az ablakok viszont elégtek, használhatatlanná váltak, mindenhol üvegtörmelék van, és az elektromos vezetékek is megkárosodtak, jelenleg nincs áram az épület nagy részében. Ameddig ez így van, nem tudják újraindítani a vasaló- és szabászgépeket.

Kovács hangsúlyozta: az, hogy nem történt nagyobb baj, a vagyonvédő cégnek köszönhető, illetve a tűzoltóknak, akik nagyon hamar, pár perc alatt kiértek, és nagyon profi munkát végeztek. Ettől függetlenül az épületben legalább 10-15 millió, a ruha-alapanyagokban legalább 5 millió forint kár keletkezett, bár ezek csak gyors becslések, nyilván később látják majd pontosabban, a kárfelmérés jelenleg is folyik. A tönkrement alapanyagoknál nemcsak az ár problémás, hanem a beszerzés is, többnyire külföldi, olasz anyagokról van szó, a pótlásuk tovább lassítja a cég újraindulását.

Konkrét fenyegetés nem volt, de rivális annál inkább

Az érintettek hangsúlyozták, hogy az Envy egy magyar cég, ami magyar termékeket árul, és magyar munkaerőt foglalkoztat, nincsenek ellenségeik vagy haragosaik, nem kaptak sem mostanában, sem korábban fenyegetéseket, sem direkt, sem burkolt formában.

De mivel számukra egyértelmű, hogy nem véletlenről van szó, hanem konkrétan a varroda ellen irányult a bűncselekmény, ezért elkezdtek gondolkodni azon, hogy ki állhat a dolog mögött, és szerintük

az egyik konkurensükről lehet szó.

A magyar ruhapiac elég szűk, mondta Horgány Eszter. Már van is egy tippjük, melyik konkurensük állhat az ügy hátterében, amelynek az általános piaci viszály mellett most konkrét, személyi változásokkal összefüggő okai is lehettek.

Hiteles és egyértelmű bizonyítékok nélkül azonban nem akarnak vádaskodni, rágalmazni. Ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést a 21. kerületi Rendőrkapitányságon, remélik, hogy meglesz a tettes és a felbujtó is.

