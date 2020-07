Anyaország :: 2020. július 28. 16:01 ::

A "Luxusbörtön helyett Fekete Delfin" feliratú Mi Hazánk-transzparenst is elkobozta a "rend"őrség

Reklám





Elkobozták a "Luxusbörtön helyett Fekete Delfin" feliratú transzparensét Mi Hazánk Ifjai egyik tagjának, mert a szibériai bérrabtartásra vonatkozó követelésünket nem tolerálja a kormányzat - írja közösségi oldalán Novák Előd Mi Hazánk-alelnök. Alább a folytatás.

Rendőrségi bírságok sorozatát kapják a Mi Hazánk Mozgalom vezetői, immár Facebook-bejegyzésekért is. Megbírságolta a rendőrség a Mi Hazánk vezetőjét 150 ezer, Dúró Dóra elnökhelyettest 200 ezer, engem alelnökként 200 ezer, Árgyelán János pártigazgatót 150 ezer, dr. Apáti István országgyűlési képviselőt 130 ezer forintra, Vékony Csongort, a Mi Hazánk Ifjainak vezetőjét 110 ezer forintra, és a mozgalom számos tagja kapott még bírságot, sőt a jogvédőként fellépő dr. Gaudi-Nagy Tamásra is kiszabtak egy 100 ezres büntetést a Deák téri lincselés áldozatai emlékére meghirdetett kegyeleti megemlékezésen való részvétele miatt, illetve Dúró Dórát és engem azért is megbüntettek, mert a Facebook-oldalunkon mertünk buzdítani az Országos Roma Önkormányzat székháza előtti rendezvényre.

A rendőrség mindenkinél hivatkozik a veszélyhelyzetre meghatározott magatartási szabályok megszegése szabálysértés elkövetésére, holott maszkban és a szükséges távolság betartásával gyülekeztek a részvevők, ellentétben a rendőrökkel, akik a Dohány utca egy részének lezárásával végül összezsúfolták a tömeget. A rendőrök a megemlékezésre érkezőket hazaküldték, sokakat igazoltattak, többektől elvették a zászlókat, transzparenseket, összesen 34 embert jelentettek fel. Eljárást indítottak a párt két országgyűlési képviselője ellen is, akik természetesen mindketten lemondtak mentelmi jogukról, hiszen a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely eltörölné a képviselők mentelmi jogát, hadat üzenve a politikusbűnözésnek is.