A bűnöző Czeglédy havi 1,4 milliós közmegbízatásának felmondását kezdeményezte a Mi Hazánk

A már 2010 előtt is jogerősen elítélt DK-s politikusbűnöző, Czeglédy Csaba tízmilliókat zsebelhet be Újbudától továbbra is, hiszen tavaly csak szavakban tiltakozott vállalhatatlan megbízatása ellen a Momentum, a Jobbik és az LMP, amikor novemberben előterjesztésemre szerződést bonthatott volna az önkormányzat, azt már nem támogatták. Mivel most, megkésve bár, de felfüggesztette a Vas Megyei Ügyvédi Kamara a hatmilliárdos költségvetési csalással vádolt Czeglédy Csaba tagságát, a Mi Hazánk képviselőjeként ismét előterjesztést nyújtottam be a főváros legnépesebb kerületének önkormányzatához, hogy mondjuk fel a sokmilliós megbízásait. Alább folytatódik Novák Előd közleménye.

A Czeglédy Csaba vezette Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó bűnszervezet ügyében 2019. februárban emeltek vádat 21 emberrel szemben, és tavaly októberben ítélt jogerősen három év, illetve két év hat hónap letöltendő börtönre a Szegedi Törvényszék három olyan vádlottat, akik beismerték bűnösségüket, és a büntetésről az ügyészséggel egyezséget kötöttek. A vád szerint a bűnszervezet 6,215 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek, de Czeglédy cége nemcsak az országot károsította meg: több száz McDonald's-ban dolgozó diákmunkás nem kapta meg a fizetését. Tavaly októbertől 2021. január végéig több mint húszmillió forintot fizetnek ki Czeglédy ügyvédi irodájának, miközben érdemi munkát nem látunk tőle, az előző vezetés és az önkormányzati cégek átvilágításából semmi sem lett. Sorozatos iratbetekintési követeléseim nyomán 10 hónap után végre legalább belenézhettem a teljesítésigazolásokba, még ha másolatot nem is kaphattam, fényképet sem készíthettem róluk. De azt láttam, hogy a havi 1,4 millió forintos megbízásáért pl. olyan tanácsokat ad, hogy egy képviselőnek miként, milyen érveléssel ne biztosítsák az iratbetekintés jogát az önkormányzat céges ügyeibe.

Czeglédy Csabának az a reakciója, hogy „a párommal közös ügyvédi irodánk továbbra is működik, a megbízásainkat továbbra is el fogjuk látni”, ráadásul felveti a két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő zugírászat gyanúját is.

Frappáns Jobbik-nyilatkozat 2013-ból: A börtönbüntetés kihirdetésekor Szabó György, a Jobbik fővárosi képviselője még úgy fogalmazott, hogy a fővárosi Demszky-korszak egyik meghatározója alakja kerül börtönbe. "A bűnöző politikus mellett kiálló MSZP-nek és a Gyurcsány-pártnak pedig egy elfogadható út maradt: beköltöznek Molnár Gyula mellé a börtönbe, mert előbb-utóbb a Jobbik valóban elszámoltatja a balliberális bűnszervezeteket" - írta a Jobbik 2013-ban, mára pedig elvtelenül összefognak velük a hatalom minden áron való megszerzésének reményében. A DK fővárosának minősülő Újbuda rendszeresen elítélt bűnözőket bíz meg. A kerület történetének legnagyobb korrupciós botrányában, az ún. Kopaszi-gate ügyben a másodfokon letöltendő börtönbüntetésre ítélt, MSZP-s Molnár Gyula mellett SZDSZ-es alpolgármesterét, Lakos Imrét felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték (a politikai maffia összefonódásait jól mutatja, hogy végül az MSZP alkotmánybíró-jelöltje (!) a nyilvánvaló elfogultság ellenére felmenthette őket a Kúrián, s hiába kezdeményeztem új eljárás lefolytatását), Lakos pedig a tavalyi választás után a DK kerületi elnökeként polgármesteri kabinetfőnök lehetett. Bár többszöri követelésem nyomán egy hónap után kirúgták, de lassan egy éve nem tudjuk számtalan kérdésem ellenére, hogy a politikusbűnöző Lakos Imre mennyi pénzt kapott az önkormányzattól egyhavi munkájáért és pofátlan végkielégítéseként, mert titkosították azt. Ráadásul képesek voltak a Kopaszi-gáti ingatlanpanama ügyében indult büntetőeljárás harmadrendű vádlottját, Zala Lászlót is megbízni Újbuda jogi képviseletével, ő már 2019 novemberében 4,2 millió forintot számlázhatott az önkormányzatnak, azóta pedig tízmilliókat - zárul a közlemény.

Szép szavak a ballibektől - hogy aztán lapítsanak a szavazáson

A Momentum tavalyi magyarázkodása szerint Czeglédy Csaba megbízása „nemhogy nem szolgálja a közbizalom helyreállítását a Fidesztől átvett önkormányzatokban, de egy öngól: a teljes ellenzék hitelességét rombolja, hogy egy pártközeli, egyértelműen nem független, korábbi MSZP-s politikust bíz meg önkormányzati cégek átvilágításával.” A párt szerint ráadásul rá kell mutatni hogy Czeglédy Csabát már 2010 előtt is „ítélték már jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre adócsalás, magánokirat-hamisítás és számviteli fegyelem megsértése miatt.” A Momentum szerint a tisztább és átláthatóbb önkormányzatok megteremtésének céljába „nem fér bele, hogy a DK polgármesterei rohamtempóban önhatalmúlag Czeglédy Csabát bízzák meg egy nagy közbizalmat igénylő munka elvégzésével.”

A Jobbik tavalyi magyarázkodása szerint „Az, hogy Gyurcsány Ferenc bizalmasa, akit már 2010 előtt (!) jogerősen elítéltek adócsalásért és magánokirat-hamisításért, újra pozícióba jut, ráadásul céges átvilágítások kapcsán, az ellenzéki együttműködés megcsúfolása.” A Jobbik szerint ha megengedik, „hogy a 2010 előtti, letűnt korok dicstelen figurái újra az élvonalba fúrják magukat, akkor mindannyian vesztettünk. Akkor hiábavalóak voltak az elmúlt évek erőfeszítései, kompromisszumai.”

Az LMP tavaly így magyarázkodott: „elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy korábban jogerősen elítélt, jelenleg pedig büntetőeljárás hatálya alatt álló személy irodája kapjon önkormányzati megbízásokat.” Hozzátették: „A zöldek számára ezentúl is elfogadhatatlan marad a korrupció minden formája. Nem tartjuk ésszerűnek és elfogadhatónak, hogy olyan ember cége vizsgálódjon közpénzeket érintő ügyekben, aki maga sem megbízható”.

De pár nap múlva mindhárom párt képviselői lapítottak, amikor Novák Előd előterjesztésére szavaztak Czeglédy megbízásainak felmondásáról, így a politikusbűnöző folytathatta „munkáját” tízmilliókért.

