2020. november 10. 15:30

Egy igazi momentumos hazaáruló nemcsak az EU-s szankciónak örül, hanem Bidennek is - ugyanazért

A jogállamisági feltételekhez köti az unió a kifizetéseket - a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Bizottság kapott egy újabb eszközt a tagállamok szankcionálásra. Donáth Anna szerint az Európai Unión túl az Egyesült Államok részéről is "nagyobb figyelemre" számíthat Magyarország.



Ma már nem szovjet tankoktól, hanem EU-s komisszároktól és választási csaló amerikai ballibektől várják a segítséget

Donáth Anna az amerikai elnökválasztás kapcsán az ATV-ben megjegyezte, hogy kicsit összetettebb a helyzet annál, mint hogy most vége van a Fekete-Győr András által minősített “amerikai rémálomnak”. Az a minimum volt, hogy kormányt kellett váltani, ennyire “nyíltan nőgyűlölő, előítéletes elnök nem volt”, szerinte Trump sokat tett azért, hogy polarizálja a társadalmat. Úgy látja, hogy hasonló a helyzet itthon is, ezért "példát kell venni majd Bidenről és Harrisről, hogy miként tudják egyesíteni a társadalmat".

A momentumos politikus szerint az amerikai-magyar kapcsolatokban hűvösségre lehet számítani, hiszen Orbán Viktor leszögezte, hogy nincs B terve, Trumpra fogadott, de nem jött össze. Az amerikai vezetőknek a geopolitikai érdekek mindig fontosabbak a személyes érdekeknél, de Donáth megjegyezte, hogy Biden külpolitikai tanácsadója Tony Bilkins, akinek apja amerikai nagykövet volt hazánkban, Magyarországon nőtt fel, így első kézből vannak tapasztalatai az országról. Szerinte a kampány során is jobban odafigyeltek Magyarországra, az Európai Unió is fontosabb számukra, mint Trumpéknak volt.De az autokrata vezetők kapcsán nagyobb figyelmet várnak, valamint azt, hogy Kínával és Oroszországgal szemben szigorúbban fog a Biden-féle adminisztráció fellépni, és így a magyar kormány ezen országokkal való kapcsolata is középpontba kerülhet.

Az Európai Parlament és az uniós tagállamok megállapodtak arról, hogy a jogállamisági feltételeket összekapcsolják az uniós pénzek kifizetésével- ennek kapcsán Donáth Anna elmondta, hogy tartalmilag egy pontosabb felsorolás született arról, hogyan lehet ezt a szankciót beindítani. Végső soron a Bizottság tudja elindítani az eljárást.

A kötelezettségszegési eljárás hatékonysága kapcsán a lex CEU visszavonását hozta fel. Donáth szerint nagyon fontos eleme az új mechanizmusnak, hogy nem kíván egyhangúságot, így nem tud a “lengyel és magyar kormány egymásnak falazni”.

(atv nyomán)