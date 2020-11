Anyaország, Politikusbűnözés :: 2020. november 16. 15:13 ::

Ázsia boltos korrupció: a DK-s vezetés tovább hazudozik, Novák dokumentumokkal cáfolja őket

A DK aranytojást tojó tyúkja, Újbuda önkormányzata az MSZP-s bolttól tonnaszámra és drágán vásárolt termékek ügyében olcsó magyarázkodásba kezdett, miután a korrupciójuk miatt a Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tett.

A DK-s alpolgármester utasítására versenyeztetés nélkül, az MSZP helyi elnökségi tagja által vezetett Ázsia Boltból 13 millió forintért, túlárazottan vásárolt termékeket az önkormányzat 5300 forintért árult élelmiszercsomagjába. A 16 termékből csak 2 magyar, még a kenyér és a tej is külföldi, így nem csoda, hogy az önkormányzat nyakán maradt a rengeteg egészségtelen, selejtes áru tonnaszámra.

Valótlanságokat állít Novák Előd a koronavírus-járvány első hulláma idején a XI. kerületi önkormányzat által a rászorulóknak rendelt élelmiszercsomagokról - írta az újbudai polgármesteri hivatal hétfői közleményében. A polgármesteri hivatal azt írta: a "vádaskodással" szemben minden forint megtérült. Tájékoztatásuk szerint az újbudai önkormányzat egy önkormányzati tulajdonú cégnek, a Zsombolya Kft.-nak adott visszatérítendő támogatást, amelyből a cég megvásárolta az élelmiszercsomagokat. Ezt a támogatást a cég a csomagok értékesítése után visszafizette az önkormányzat számlájára. A fel nem használt élelmiszerek a VICUS XI. Közalapítványhoz kerültek, mely a járvány újabb szakaszában folyamatosan osztja ki azokat a rászorultaknak, hiszen "sajnos sokan vannak, akiket az Orbán-kormány magukra hagyott". Közölték azt is, hogy egyetlen panasz sem érkezett a minőségre, "így ebben a történetben lejárt szavatossága csak Novák Előd rémhír-terjesztésének van". Az újbudai polgármesteri hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy "aki a hatóságoknak valótlanságokat állít, annak szembe kell néznie a hamis vád jogi következményeivel", közölte az MTI. A DK-s vezetés most azzal védekezik, hogy „a támogatást a[z önkormányzati] cég a csomagok értékesítése után visszafizette az önkormányzat számlájára”, valójában azonban a polgármesteri hivatal üzemeltető cége a 3 ezer csomagból pusztán 43 db-ot tudott eladni márciustól, a kudarc után a többit nyáron elkezdték ingyen osztogatni, illetve mivel így sem tudtak megszabadulni a lejáró szavatosságú termékektől, ősszel átadták az önkormányzat jótékonysági közalapítványának, mely a kétharmadát (9 millió forintot) kifizette. Így azonban a rászorulók a szokásos anyagi támogatás helyett az MSZP-s Ázsia bolt szemetét kapják, a költségeket pedig áttételesen ugyanúgy az önkormányzat állja, illetve sok millió forintnyi pénzadomány érkezett az újbudaiaktól a közalapítványhoz (magam is befizettem egyhavi tiszteletdíjamat), melyeket így jórészt az MSZP-s vállalkozásnak játszottak át - írja Novák az idézett közleményre reagálva.

Az önkormányzati közalapítvány kuratóriumában a Fidesznek több helyet is biztosított a DK-s vezetés, míg a Mi Hazánknak egyet sem, megakadályozva az iratbetekintésünket többszöri tiltakozásom ellenére is, ráadásul a Fidesz képviselői nem fizettek be semmilyen szolidaritási támogatást az önkormányzati közalapítványnak.