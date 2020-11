Politikusbűnözés, Anyaország :: 2020. november 14. 12:24 ::

Korrupció a DK fővárosában: az MSZP-s Ázsia Boltból vásárolták fel a szemetet a járvány ürügyén

A DK fővárosának minősülő Újbuda önkormányzatában elburjánzott korrupció miatt ma feljelentést tett a Mi Hazánk Mozgalom, miután a politikusbűnöző Czeglédy Csaba tízmilliós nagyságrendű megbízatásai után képesek voltak még a veszélyhelyzetben kapott többletjogokat is visszaélésekre felhasználni: az MSZP helyi elnökségi tagja által vezetett Ázsia Boltból vásárolták több mint 13 millió forintért, túlárazottan a termékeket az önkormányzat drágán árult élelmiszercsomagjába. A 16 termékből csak 2 magyar, még a kenyér és a tej is külföldi. Nem csoda, hogy az önkormányzat nyakán maradt a rengeteg egészségtelen, selejtes áru tonnaszámra, a 3 ezer csomagból pusztán 43 db-ot tudtak eladni - hívta fel a figyelmet Novák Előd újbudai önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke.

A veszélyhelyzeti korrupcióra a DK alpolgármesterének, Bakai-Nagy Zitának a nyomására került sor, ő utasította az önkormányzat üzemeltető cégének vezetőjét, hogy versenyeztetés helyett kifejezetten az MSZP helyi elnökségi tagja és 2019-es képviselőjelöltje, Baráz András által vezetett, nem is újbudai Ázsia Boltból vásárolják a túlárazott termékeket. Novák Előd kérdése nyomán ezt az önkormányzati cégvezető jegyzőkönyvbe foglalva árulta el. Tehát Gyurcsányék képesek a veszélyhelyzetben is megragadni a korrupciós lehetőséget az ország ötödik legnagyobb önkormányzatában, mely a DK fővárosának, illetve aranytojást tojó tyúkjának is tekinthető.

A lakosoknak 5300 forintért árult, silány minőségű egységcsomagot egy felháborodott állampolgár vitte a Mi Hazánk önkormányzati képviselőjének. Ha nem volna elég a 13 milliós termékvásárlás, 381 ezer Ft-ot szállítási díjként is kifizettek, illetve a 9 ezer reklámzacskóért 405 ezer forintot sem szégyelltek kiszámlázni. Normális esetben ilyen nagy tételekre mennyiségi kedvezményt adnak, de még anélkül is bármely áruházban olcsóbban lehet megvenni ezeket a termékeket - jegyezte meg Novák.

A 6000 liter túlárazottan megvásárolt tejből 161 dobozt selejtezni kellett, a kárt nem térítette meg a bolt, illetve a szállító. A tejhez hasonlóan külföldi termék az a kenyér, melyből szintén 6000-t vásároltak 480 forintos horroráron - kb. 200 forintért kapható ilyen a boltokban. 1 kg-osnak számlázták, valójában csak 750 gramm. Immár 4 hónapja lejárt a szavatossága, de ugyanolyan puha, képzelhetjük, miből készült… Kenhető rá ún. „Különleges marhavagdalt” Csehországból, hústartalma a 35%-ot sem éri el. A rizst tonnaszámra kilogrammonként 565 forintért (tehát a piaci árhoz képest kb. 200 forintos felárral) számlázta az önkormányzatnak az MSZP-s cég, a cukrot kilogrammonként 300 forintért – ilyen drágán sehol nem kapható. Vettek még 9000 vietnámi levesport és hasonló egészségtelen élelmiszereket is, hogy aztán a bajba jutott embereknek 5300 forintért árulják, persze a kutyának se kellettek az Ázsia Boltjuk által forgalmazott termékek, ezért maradt az önkormányzat nyakán a 3 ezer csomagból 2957. Így működik a veszélyhelyzeti korrupció a DK fellegvárában, ami miatt a Mi Hazánk ma feljelentést tett - zárta sajtótájékoztatóját Novák Előd.