Anyaország, Videók :: 2020. december 5. 13:34 ::

A TOP 10 legveszélyesebb kereszteződés átépítését kezdeményezi évente a Mi Hazánk

Magyarország 10 legtöbb balesetet okozó kereszteződésének átépítését kezdeményezi a Mi Hazánk Mozgalom főként az emberéletek megóvása érdekében, minden évben állami költségvetési forrást biztosítva a TOP 10 legveszélyesebb útszakasz megfelelőbb forgalomszabályozási megoldásának kialakítására a közútkezelőnek, tehát pl. körforgalom építésére, amit itt is több mint egy éve szorgalmaztam - jelentette be Novák Előd újbudai önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke fővárosi sajtótájékoztatóján, a Budaörsi út és Egér út átépítés alatt lévő kereszteződésében, ahol korábban molinós demonstrációt is tartottak.

Novák Előd kifejtette: a hatályos miniszteri rendelet értelmében elvileg legalább ötévente felül kell vizsgálni minden közút forgalmi rendjét, azonban a tapasztalatok szerint sok esetben nincs érdemi vizsgálat. A közútkezelőknél nincs lista a legveszélyesebb közlekedési helyszínekről, Budapest rendőrfőkapitányától is csak olyan általános listát kaptam válaszul önkormányzati képviselőként, hogy a XI. kerület legbalesetesebb helyszínei közt van pl. a Bartók Béla út, a Budafoki út és az Egér út, de hogy pontosan mely részei, az nincs megjelölve. Ezért a Mi Hazánk Mozgalom szerint a KSH bevonásával kell olyan baleseti statisztikát készíteni, mely alkalmas pl. a legveszélyesebb kereszteződések kiszűrésére.



Ebben az esetben gyerekeket kellett mentővel kórházba vinni a Budaörsi út - Egér út kereszteződéséből, rendszeresek itt a balesetek, mégsem hajlandók biztonságosabb körforgalmat kialakítani itt

Novák Előd hiába szorgalmazta több mint egy éve többször önkormányzati képviselőként körforgalom kialakítását a XI. kerületi Budaörsi út - Egér út kereszteződésében, azt az elutasító választ kapta a Budapest Közút Zrt.-től a Mi Hazánk Mozgalom tavaly novemberben, hogy bár az átépítés indokolt, de az nehéz és drága, ezért csak egy kisebb átépítést tudnak vállalni, ami így most félmegoldás, félsiker csak. A Mi Hazánk ugyanis nem tudja elfogadni, hogy az egyik legforgalmasabb és legveszélyesebb csomópontban nincs pénz egy körforgalom kialakítására. Ezért helyi képviselőként az újbudai önkormányzat közreműködését is szorgalmazta Novák Előd, de a szivárványkoalíció nem támogatta azt. Molinós demonstrációt is tartottak itt március elején, körforgalmat követelve a megszokottan hatalmas dugóban, de csak ezt a félsikert érték el e kisebb átépítéssel. Sok más veszélyes helyen azonban ennyi sem történik.

Pedig lépni kell, mert a KSH szerint 2019-ben mintegy 17 ezer nyilvántartásba került közúti baleset volt az országban (bár nem mindent kell bejelenteni, tehát ennél jóval több történt). Ebből tavaly egymillió lakosra átlagosan 62 halálos kimenetelű baleset jutott, ami jelentősen, 22%-kal meghaladja az uniós átlagot, ami csak 51. A legtöbb baleset péntekenként délután 4 és 5 óra között történik, bár talán ezzel összefügg, hogy az év legveszélyesebb hónapjai a július és az augusztus - zárta sajtótájékoztatóját Novák Előd.