Toroczkai: 16 évvel ezelőtt árulta el a balliberális oldal a magyarságot

Örökre beleégett minden igaz magyar szívébe 2004. december 5-e, amikor a balliberális oldal uszításának és hazugságainak köszönhetően eredménytelen lett a kettős állampolgárságról szóló népszavazás - írja közleményében Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke. Alább a folytatás.



Bangóné volt a gyurcsányi magyargyűlölet-keltés reklámarca

A balliberálisok az emberek létbiztonságba vetett hitét támadták tudatosan, azt állították, hogy a Magyarországon élőknek kevesebb lesz a jövedelme, a nyugdíja, ha a határon túli magyarok az állampolgárság birtokában Magyarországra jönnek. A Gyurcsány-kormány akkor azt hazudta, hogy 800 ezer határon túli magyar települ majd át csonkahonba, s a balliberálisok 23 millió román munkavállalóval riogattak. Gyurcsány Ferenc 16 évvel ezelőtti rágalomhadjáratának része volt az a valótlan állítás is, hogy minden egyes magyar adófizetőnek évente 168 ezer forintjába kerül majd, ha sikeres lesz a népszavazás. Ekkor ismerhette meg az egész ország Bangóné Borbély Ildikót, a baloldali hazugságkampány plakátarcaként, a családját a határon túli magyaroktól féltő anya szerepében.

Igaz, hogy a Fidesz kormányra kerülése után, rögtön lehetővé tette a magyar állampolgárság visszaadását az elszakított területeken élőknek, de sokszor éppen a magyarság érdekeiért legbátrabban kiállók nem kapták vissza őseik állampolgárságát, mert túl radikálisnak számítottak, miközben akár magyargyűlölő cigányok, szerbek, románok, ukránok is megkaphatták a magyar állampolgárságot. A Fidesz mindemellett sokszor csak szavak szintjén áll ki az elszakított magyarság mellett, hiszen például Székelyföldön évek óta sínylődik két ártatlan, koncepciós perben elítélt magyar fiatal a román börtönben, de az Orbán-kormány semmit nem tesz a politikai elítéltek kiszabadítása érdekében.

Kárpátalján pedig a hatalom utasítására titkosszolgálati, terrorista módszerekkel félemlítik meg évek óta folyamatosan a helyi magyarságot. Ez mára már odáig fajult, hogy nemcsak anyanyelvüket nem használhatják lassan sehol, és a gyermekek sem tanulhatnak magyar nyelven az iskolában, hanem a kárpátaljai magyarok egyre nagyobb rettegésben élnek. Az Antall-kormány árulásához hasonlóan, az Orbán-kormány sem vesz tudomást arról, hogy Ukrajna 1991 óta alkotmányos mulasztásban van, hiszen akkor döntött Kárpátalja lakossága arról, hogy önrendelkezést akar, amely minimum területi autonómiát jelent. Amennyiben a Fidesz-kormány ténylegesen a magyarság érdekeit képviselné, és szakítana a megalkuvó politikával, most hivatalosan is felmondaná az ukrán-magyar alapszerződést, s követelné Kárpátalja önrendelkezését!