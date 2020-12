Anyaország :: 2020. december 18. 17:12 ::

Semjén szerint a zsidóktól függ a saját identitásunk, ezért a kóservágás élharcosa lett

Az Európai Bíróság csütörtökön jóváhagyta a kóser rituális vágás betiltását Belgiumban. Semjén Zsolt, a zsidóügyekért az egyházi ügyekért is felelős miniszterelnök-helyettes természetesen nem hagyhatta szó nélkül: szerinte ez az európai zsidó közösség vallásszabadságának korlátozása.

A határozat az állatjogokat az emberi jogok elé helyezi, különös tekintettel a vallási meggyőződés gyakorlásának szabadságára, ami az emberi méltóság megsértése. Magyarország kereszténydemokrata kormánya mindig védeni fogja zsidó közösségének szellemi és fizikai jólétét, hagyományaik megőrzését – közölte Semjén.

Azt is hozzátette: ahogy Magyarországnak, úgy az Európai Uniónak is védenie kell zsidó közösségei vallásszabadságát. És képes volt még ezt is kitalálni:

Ha ezt elmulasztja, akkor végül elveszíti saját identitását is.

Belgium egyes tartományaiban 2017-ben olyan törvényt fogadtak el, amely tiltja az előzetes kábítás nélküli vágást. Tavaly a belga alkotmánybíróság a belga zsidó szervezetek koordinációs bizottsága által benyújtott jogorvoslati anyagot az Európai Bíróságához küldte annak megállapítására, hogy a tiltások jogszerűek-e.

Az Új Kelet online izraeli-zsidó hírportál arról számolt be, az izraeli külügyminisztérium jelezte, azon fog dolgozni, hogy visszavonásra kerüljön az Európai Unió legfelsőbb bíróságának ítélete.

Az Európai Bíróság ma jóváhagyta a kóser vágások tényleges betiltását Belgiumban, kemény üzenetet küldve az egész európai zsidóságnak. Túl azon, hogy a döntés sérti a vallásgyakorlatot és a vallásszabadságot Európában – az EU egyik központi értékét –, azt a jelet küldi a zsidó közösségek számára, hogy nemkívánatosak Európában – idézte az izraeli külügyminisztériumot az Új Kelet.

(Neokohn - Zsindex nyomán)

