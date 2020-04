Anyaország, Koronavírus :: 2020. április 30. 19:02 ::

Kiterjesztett Izrael: Magyarországra importált sakterekkel gondoskodnak Orbánék az európai zsidók kóser étkeztetéséről

Reklám





A zsidó közösség kérésére a magyar kormány engedélyt adott arra, hogy Izraelből rituális metszők, ún. sakterek érkezhessenek, segítve a hazai és az európai kóser húsellátást – közli a jó hírt a kipa.co.il izraeli vallásos hírportál nyomán a Neokohn.



A sakterek indulás előtt a tel-avivi repülőtéren

A világ minden országában jelen lévő koronavírus miatti intézkedések jelentős csapásokat mértek a kóser élelmiszer-ellátásra. A határait a vírus miatti intézkedéssorozat részeként más országokhoz hasonlóan - elvileg - lezáró Magyarország kormánya azonban engedélyt adott, hogy Izraelből rituális metszők érkezzenek egy magyarországi kóser vágóhídra, hogy segítsék a kóser húsellátást.

Az európai zsidó közösségek kóser húskészleteinek csökkenése annak is betudható, hogy a járvány miatt nem tudtak azokba az országokba beutazni a sakterek, ahol a kóser vágóhidak találhatók, így Lengyelországba és Spanyolországba sem. Az utazást az is ellehetetleníti, hogy a visszaérkezés után kéthetes karanténba kellene vonulni, emellett sok európai vágóhíd azért zárt be, mert nem tudja biztosítani dolgozóinak a biztonságos munkakörülményeket.

A helyzetet a magyar kormány segít megoldani, amikor az EMIH – Magyar Zsidó Szövetséggel együttműködésben már két hete dolgozik annak a megoldásán, hogy megfelelő egészségügyi körülményeket biztosítsanak ahhoz, hogy Izraelből rituális metszők érkezhessenek az EMIH által működtetett vágóhídra.

A Nezer Hákásrut nevű szervezet, mely arra specializálódott, hogy megfelelő szakembereket biztosítson a rituális vágásokhoz, így nyilatkozott: „Évek óta sok országban dolgozunk. A kreativitás munkánk fontos eleme. A mostani helyzetre való felkészülés rendkívül nehéz, kezdetben szinte reménytelennek tűnt, hiszen számos féllel kell együttműködni, a magyar kormánnyal, a kóser élelmiszerpiac szereplőivel és így tovább. Rendkívül fontos, hogy most, mikor a járvány ilyen komoly károkat okoz és emberéleteket követel, illetve aminek következtében tovább nő az antiszemitizmus, a magyar kormány nyitottságot és segítőkészséget mutatott aziránt, hogy segítse Európa kóser húsellátását” – tette hozzá Menachem Margolin rabbi, az Európai Zsidó Szövetség, az EJA vezetője.