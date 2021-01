Anyaország :: 2021. január 8. 09:58 ::

A Mi Hazánk feltárná a 2030-ig titkosított állambiztonsági iratokat

A szivárványkoalíció háttérembereinek állambiztonsági érintettségét feszegeti Schiffer András - írja közleményében Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese.

12 évnyi MSZP-kormány nem volt elég az ügynöklisták nyilvánosságra hozatalára, most ki hiszi el, hogy megtennék? Schiffer András számtalanszor hiába benyújtott törvényjavaslata tartalmazta az egykori kommunista vezetők (köztük Gyurcsány Ferenc) közéletből való kizárását is, amiről persze már nem beszél az új LMP sem. Nem véletlen, hogy az egykori társelnök meglehetősen szkeptikus a szivárványkoalíció ígéreteivel kapcsolatban, mely kételyeinek Facebook-oldalán hangot is adott.

Schiffer András bejegyzése végén utalt pl. a szivárványkoalíció egyik programírójának, a Bajnai-kormány külügyminiszterének, az elektroimpexes Balázs Péternek állambiztonsági érintettségére, melyről a Pesti Srácok oldalán Mező Gábor kutató írt többször tényfeltáró tanulmányokat.

A Mi Hazánk Mozgalom feltárná a 2030-ig titkosított állambiztonsági iratokat.

(MTI-OS nyomán)

Korábban írtuk: A szivárványkoalíció háttérembereinek állambiztonsági érintettségét feszegeti Schiffer András