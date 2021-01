Anyaország, Koronavírus :: 2021. január 21. 14:25 ::

Gulyás: plasztikkártyát kapnak az oltottak és a gyógyultak

Magyarország kénytelen saját vakcinabeszerzési forrásokat keresni, miután az Európai Bizottság lassúsága miatt még mindig nem kezdődhetett meg a tömeges koronavírus elleni oltás az Európai Unióban - mondta a csütörtöki Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely közölte, a kabinet mindenkivel tárgyal, ahol esélyt lát a beszerzésre, így Kínával és Oroszországgal is. Hangsúlyozta: csak olyan oltóanyagot kívánnak beszerezni, amellyel már több millió embert beoltottak, és amelyet a magyar hatóságok biztonságosnak és hatékonynak ítélnek.

A miniszter bírálta az Európai Gyógyszerügynökséget is a lassúsága miatt. Elmondta: a magyar hatóságok már engedélyezték az AstraZeneca által fejlesztett oltóanyagot, így ha ezt az európai hatóság is megtenné, elkezdődhetne az oltás azzal. Hozzátette: múlt héten az orosz vakcina is ideiglenes engedélyt kapott Magyarországon. Hozzátette: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter emiatt csütörtökön Moszkvába utazik.

Az unióba érkezett vakcinamennyiség egyértelműen kevés - jelentette ki -, eközben Európán kívül, például Izraelben, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban vagy az arab világban már tömegesen oltanak.

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy amíg a megbetegedések száma jelentősen nem csökken, nincs lehetőség a korlátozó intézkedések érdemi lazítására. Közölte még, hogy az unió jelentős részén és a szomszédos országokban már a vírus terjedésének harmadik hulláma kezdődött meg, Magyarországon azonban csökken a fertőzés terjedése és a halálozások száma a járványügyi intézkedéseknek köszönhetően.

A gazdasági helyzetről elmondta: nehéz év volt a tavalyi, de a kormány megfelel annak az ígéretének, hogy amennyi munkahely megszűnik a járvány miatt, annyi újat hoznak létre. A kormány és a baloldal válságkezelése közötti különbséget mutatja, hogy a kormány megkezdi a 13. havi nyugdíj visszaépítését, a fizetések emelkednek, a családtámogatási rendszert bővítik, lakásfelújítási programot hoztak létre - sorolta. Hozzátette: a járvány miatt sok cégnél hozzájárultak a bérek kifizetéséhez, elengedték a járulékokat.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: mivel hatékony egészségügyi alapellátás nélkül nincs jó színvonalú egészségügyi ellátás, és a háziorvosi praxisok működése, eredményessége nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az egészségügyi rendszer jól működjön, a kormány úgy döntött, hogy a béremelésből a háziorvosok is részesülnek.

A miniszter kiemelte: a háziorvosok komoly szerepet vállaltak a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, ezért megérdemlik, hogy elismerjék a munkájukat, fontos, hogy a magyar egészségügy szilárd alapokon álljon. Kifejtette: aki szoros praxisközösséget vállal, az teljes egészében megkapja a béremelést, ha lazább formát választ, akkor is megkapja az orvosi bértábla szerinti különbözet 80 százalékát, ha pedig egyáltalán nem vesz részt praxisközösségben, akkor a különbözet 30 százalékával emelik a fizetését. Ugyanez vonatozik az állami ellátásban résztvevő fogorvosokra is - tette hozzá.

Kérdésre beszámolt arról: minden olyan várossal tárgyalnának, amelyek úgy gondolják, "hogy nem Brüsszelből, hanem Budapestről szeretnének segítséget kapni", ellenzéki és kormánypárti városokkal egyaránt. Megjegyezte: a települések egy része az iparűzésiadó-bevétele 10 százalékát veszítette el.

Arról is szólt: megkérdezik az oltási tervben sorra kerülőket, melyik rendelkezésre álló vakcinával kívánják beoltatni magukat. Ha az adott készítmény nem áll rendelkezésre, az igénylőnek várakoznia kell a beszerzéséig. Kijelentette: felelőtlenség, ha valaki rémhírt terjeszt olyan vakcinával szemben, amely emberi életeket menthetne meg.

A miniszter álhírnek minősítette, hogy fel nem használt vakcinákat öntenének ki. Ilyen sehol nem fordulhatott elő az egészségügyi tárca álláspontja szerint, ennek súlyos következményei lennének - mondta. Hivatali visszaélés bűntettének minősül, ha egy orvos az oltási sorrendet figyelmen kívül hagyja - válaszolt egy másik kérdésre.

A járványügyi intézkedések fenntartását a jövő héten tárgyalja a kormány, az ingyenes parkolás fenntartása mellett szól, hogy az csökkenti a zsúfoltságot a tömegközlekedési eszközökön - fogalmazott.

A dugódíjról szólva közölte: a kormány nem tervezi, sőt ellenzi. "Autósüldözésnek" minősítette a budapesti városvezetés viszonyát az autósokhoz, amely szerinte koncepciótlan közlekedési átalakításokkal nehezítette az autósforgalmat.

A január végére tervezett magyar-ukrán külügyi tárgyalásról szólva kijelentette: remélik, hogy az ukrán vezetés képes belátni, hogy az ott élő magyarok is Ukrajna polgárai, amíg ez nem történik meg, addig az ország nem tud társulási szerződést kötni a NATO-val.

Nem a kormányon múlik a vakcinák szállítása, ráadásul a Pfizer bejelentette, hogy kevesebbet szállít. Eddig 331 ezer adagot kaptak, ez 165 500 ember beoltására elég, jelenleg 140 ezer embernél tartanak - közölte. Hozzáfűzte: ebben 7200 Moderna-vakcina van. Megjegyezte: arról, hogy a jövőbeli ütemezés hogyan alakul, vannak előrejelzések, de a valóságtartalmuk megkérdőjelezhető.

Az orosz Szputnyik oltóanyagról Gulyás Gergely közölte: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tud majd pontos számokat mondani pénteki tárgyalásait követően, de úgy tűnik, Oroszország képes volt a gyártókapacitás hiányát kezelni, és nagyobb mennyiségben tud gyártani vakcinát.

A kínai vakcináról azt mondta: megállapodtak egymillió adag azonnali szállításáról, de ehhez az OGYÉI engedélye is szükséges. Megjegyezte: nem lesz lehetőség a regisztrációra a háziorvosoknál, mert csak akkor tartható be a megfelelő sorrendiség az oltásnál, ha központi nyilvántartás áll rendelkezésre.

A miniszter arról is beszélt, hogy az EU-csúcson várhatóan az oltás ütemezéséről és a korlátozásokról lehet szó, az állam- és kormányfők vélhetően azt fogják sürgetni, hogy a lehető leggyorsabban tegyenek lépéseket azért, hogy minél több vakcinához jussanak a tagállamok.

Közölte:

lesz védettséget igazoló okirat - várhatóan február közepétől -, mindenki kap egy plasztikkártyát a védettség tényéről, ha meggyógyult a betegségből vagy beoltották.

Kiemelte: azon dolgoznak, hogy mielőbb kinyithassanak a szállodák, és ha kellő számban vannak beoltott emberek, nincs ok arra, hogy fenntartsák a korlátozásokat.

A debreceni vakcinafejlesztésről közölte: ez már nem jelenthet megoldást a jelenlegi járványban, mert hosszabb időt vesz igénybe egy vakcinalabor létesítése.

Az osztálykirándulások szervezését illetően úgy vélte, az általános korlátozásokat be kell tartani, így legfeljebb napközbeni kirándulás szervezhető. Mivel pedig egy osztály tagjai egyébként is minden nap találkoznak, egy kirándulás nem növeli a fertőzés kockázatát - fűzte hozzá.

A minisztert kérdezték arról, hogy a baloldali pártok politikusai, köztük Dobrev Klára (DK) is felszólította a miniszterelnököt, hogy ne gyakoroljon nyomást a gyógyszerészeti hatóságokra az orosz vagy a kínai vakcina engedélyeztetésével kapcsolatban, miközben az osztrák, a dán és a görög kormány is felszólította az Európai Gyógyszerügynökséget, hogy a lehető leggyorsabban hagyja jóvá az oxfordi vakcinát. Gulyás Gergely szerint a magyar képviselő Európa-szerte a saját hazáját szereti kritizálni, de az nem érdekli, hogy ha ezt a magatartást más állam vezetője valósítja meg.

A miniszter hangsúlyozta, semmilyen hatóságra nem kívánnak nyomást gyakorolni, hogy ne tartsák be a szakmai protokollokat. Hozzátette: azt minden hatóságnak, a magyarnak és az európainak is figyelembe kell vennie, hogy naponta ezrek halnak meg a koronavírus miatt, akiket, ha beoltottak volna, akkor nem haltak volna meg. Ezért az engedélyezést fel kell gyorsítani - hangoztatta. Elmondta, nem gondolja, hogy az Angliában már engedélyezett AstraZeneca-vakcina kapcsán az angol hatóságok felelőtlenül jártak el, de azt sem, hogy Kína több mint tízmillió polgárát beoltatná egy káros vakcinával.

Arra a kérdésre, hogy teljesíthető-e az a brüsszeli elvárás, hogy márciusig a 80 év felettiek és az egészségügyi, szociális dolgozók legalább 80 százalékát, nyárig a felnőtt lakosság 70 százalékát beoltsák, Gulyás Gergely azt mondta, ha ilyen ütemben érkeznek az EU-ból a vakcinaszállítmányok, akkor ez csak akkor teljesíthető, ha alternatív forrásból is tud szerezni vakcinát a magyar kormány.

Kitért arra, a szerződések alapján nem szankcionálható az, hogy Pfizer gyógyszergyártó néhány héten keresztül kevesebb vakcinát szállít.

Kérdésre elmondta, egyetlen kormánytagot sem oltottak még be koronavírus ellen, az oltási rendtől ugyanis csak jogszabály-módosítással lehet eltérni.

Egy másik kérdésre, miszerint a pécsi virológusok szerint akkor érdemes beadatni a kínai vakcinát, ha azt az uniós hatóság is engedélyezi, Gulyás Gergely közölte, Magyarországnak vannak saját hatóságai, ezért nem gondolják azt, hogy az uniós hatóság engedélye bármivel megbízhatóbb, mint a magyaré.

Az idei gazdasági növekedéssel kapcsolatban a járvány miatti bizonytalanságokat hangsúlyozta, szerinte a Pénzügyminisztérium lenne a legboldogabb, hogy a saját prognózisa helyett Nagy Márton miniszterelnöki főtanácsadó optimistább, 6 százalékos növekedésről szóló prognózisa teljesülne.

Szólt arról is, hogy 2019 végén 65,5 százalék volt az államadósság, amely 80 százalék fölé emelkedett tavaly, ezzel a középmezőnybe tartozik Magyarország Európában. Az uniós átlag 94 százalék - jegyezte meg.

Az Egyesült Államokat illetően a tárcavezető kifejtette: egy új kormánynak érdemes megadni a bizalmat még akkor is, ha egyes emberekkel kapcsolatban már vannak rossz tapasztalataik. Magyarország azt kívánja az Egyesült Államoknak, hogy eredményesen nézzen szembe a nehézségekkel - fogalmazott.

A CDU új elnökéről azt mondta: Orbán Viktor gratulált Armin Laschetnek, és nyitottak a korrekt együttműködésre az új pártvezetéssel.

A Lánchíd felújításának megnövekedett költségeire vonatkozó kérdésre Gulyás Gergely azt mondta, úgy tűnik, mintha a fővárosnak a pénz különösebb jelentőséggel nem bírna. Ha a korábbi - még Tarlós István volt főpolgármester által kiírt közbeszerzés után - az ajánlatot elfogadták volna, akkor 5,5 milliárd forinttal olcsóbban újíthatnák fel a hidat - tette hozzá.

Rögzítette: a kormány korábbi ígéretei szerint biztosítja a forrást a Lánchíd felújításához. Kitért arra, hogy a főváros nem csupán egy drágább ajánlatot fogadott el, de lényegesen egyszerűsítette a terveket, így a drágulás óriási.

A fővárosi reklámtenderről azt mondta, a főváros egyrészt pénzhiányra hivatkozik, másrészt két kézzel szórja a pénzt. Szerinte ebben az esetben 1,2 milliárd forint kár érte a fővárost, mert egy jogszerűen lefolytatott eljárás után nem fogadott el egy ajánlatot.

A techcégek szabályozásáról közölte, az Igazságügyi Minisztériumnak lesz javaslata. Kifejtette, az Egyesült Államokban és Európában is keresik a megoldást arra, hogy ezeknek a határon átnyúló cégeknek a működését alkotmányos keretek között lehessen tartani. Biztosítani kell a szólás- és a véleménynyilvánítás szabadságát, mert ezek az alkotmányos garanciák nem érvényesülnek a techcégeknél és jogállami intézményrendszeren belül nem kérhetők számon, ezen kell változtatni - közölte.

Beszélt arról is, hogy az egyetemeken - a keresztféléves képzéseken - február után is folytatódni fog a távoktatás.

Vera Jourová uniós biztos azon kijelentéséről, hogy Magyarországot pénzmegvonással fogják sújtani, ha nem tartja az Európai Bizottság (EB) által kijelölt jogállamisági irányt, a miniszter közölte, a biztost alkalmatlannak tartják posztjára, gyűlöli Magyarországot és Lengyelországot, nem képes az objektív véleménynyilvánításra. Nyilatkozata durván megsérti a lisszaboni szerződésben rögzített biztosi kötelezettségeket - mondta. Az EB elnökét kérik, hogy váltsa le a biztost - közölte. Megjegyezte, attól az uniós biztostól, aki korrupciós ügy miatt előzetes letartóztatásban volt, némi visszafogottságot várnak el.

Beszélt arról is, hogy ha átalakítják a vidéki tudományegyetemeket, meg kell hagyni az orvosképzés jelenlegi szabályait, vagyis hogy a klinikák az egyetemek részei maradnak, de részt vesznek az egységes kórházi ellátásban. Egy másik kérdésre közölte, a Wichmann-kocsma és a Márványmennyasszony esetében az örökségvédelem és a józan ész parancsát követte a műemléki védettségi eljárás megindításakor, hiszen Budapest ikonikus épületeiről van szó. Hozzátette: a lassan összeomló Radetzky-laktanyát a homlokzat megőrzésével, 40 milliárd forintos beruházás keretében szállodává és irodaházzá építik át. Szerinte az építkezés műemlékvédelmi szempontból kifogásolhatatlan.

(MTI)