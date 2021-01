Anyaország, Antimagyarizmus :: 2021. január 31. 11:44 ::

Betekintés ballibék progresszív lelkivilágába: Karácsony tanácsadója betiltaná a gyermekek keresztelését, a Don-kanyarban elesettek nem hősök

Békés Gáspár szerint jogi szempontból illegitim, ha valaki gyerekként lesz tagja az egyháznak.

Csütörtökön mutattuk be Békés Gáspárt, aki Karácsony Gergely környezetügyi szakértőjeként dolgozik a Főpolgármesteri Hivatal Klíma- és Környezetügyi Főosztályán - írja a Vasárnap.hu.

A magát ateista aktivistaként is aposztrofáló szakember rendszeresen tesz közzé kereszténygyalázó posztokat a közösségi médiában, két évvel ezelőtt megjelent írásában pedig arról értekezett, hogy a Don-kanyarban elesett magyar katonák nem voltak hősök

A cikk megjelenése után nem sokkal az egyik olvasónk hívta fel rá a figyelmünket, hogy ez a „derék” Gáspár korábban amellett érvelt, hogy az államnak be kellene tiltania a gyermekek keresztelését.

Jogi szempontból egyértelműen illegitim a keresztelés, na de hogyan lehetne felszámolni a gyakorlatban?

– írta a Magyar Ateista Társaság Ateista forradalom nevű blogján még 2018-ban.

cikkben kifejtette, a keresztelés tiltásával az ország egyértelművé tenné, hogy mások jogainak megsértése kortól függetlenül elfogadhatatlan.

Békés Gáspár írására a Klubrádió is felfigyelt, a szerzővel Dési János beszélgetett a Reggeli gyors című műsor 2018. június 5-ei adásában.

Békés a műsorban úgy fogalmazott:

Legyen tiltva a keresztelés, mert azt az üzenetet hordozza mind a szülőknek, mind a társadalomnak, és közvetve más szülőknek, hogy a gyerekre nem vonatkozik az alkotmány, az alaptörvény. Azaz ők alacsonyabb rendű állampolgárok. Hiszen el lehet dönteni helyettük, hogy milyen vallásban vannak megkeresztelve, vagy beletéve.

Sőt, még ennél is tovább ment, amikor azt mondta:

Szimbolikusan mindenképpen megsértése a keresztelés a gyerekek jogainak.

Az adást visszahallgatva tanulságos, hogy még a magát liberálisnak valló műsorvezető is teljesen abszurdnak tartotta Békés felvetését, és a kommunizmus vallásellenes túlkapásaira asszociált.

Vajon elhatárolódik Karácsony? - teszi fel a költői kérdést a lap, jelezve, hogy megkeresték a Főpolgármesteri Hivatal Sajtóirodáját, hogy megtudják, Karácsony Gergely főpolgármester is osztja-e szakértője gondolatatit a keresztelés betiltásáról. Azzal az ígérettel zárul az írás, amint választ kapnak, természetesen frissítik a cikküket.

A körülmetélést is említette, de óvatosabban és holokausztozva

Nekünk azonban még van okunk kitérni néhány további gondolatra, mert ez messze nem minden, ami az alábbi gyomorforgatáshoz javallott felvételben elhangzik.

Először is tegyük hozzá a korrektség kedvéért, hogy többször megemlíti a körülmetélést is, amit talán kompenzálni is kíván azzal, hogy a gyermekek jogaiért aggódás mellett a holotagadás büntetése mellett kiáll, általa felhozott, senki által nem kérdezett párhuzamként.

A gyermekek keresztelése ellen az interjúban azzal is érvel, hogy ezután a szülőktől nagyobb valószínűséggel kap nyitottabb nevelés helyett abszolútumokat, ráadásul nem tudományosan alátámasztottakat, mint az iskolába járatás és a holotagadás tudományosan alátámasztott büntetése...

Az is felmerül, hogy gyermekkeresztelés sehol nem szerepel a Bibliában. Ez szó szerint nézve igaz, az Újszövetség felnőttek megtéréseiről számol be (nyilván őket térítették, nagyon meglepő...), Jézus sem kisded már, amikor a keresztelésben részesül. Ellenben az írottak szerint az Ószövetségben előírt körülmetélés megtörténik az esetében is az előírt nyolcadik napon. Ez persze nem azért érdekes, mert a portálunk zsidó-keresztény fordulatot kívánna venni, vagy ragaszkodnánk a körülmetéléshez (figyelembe véve annak csonkító jellegét és perverz pedofíliába hajló módját - az előbbire az interjúban nem, de írásában Békés is rámutat), de a téma kapcsán a beszélésben elsikkadt, és ez alapján a szöveg igenis bevonja a gyermekeket a vallásgyakorlásba, legyen szó a Tóráról vagy az evangéliumokról. Az Apostolok Cselekedeteiben több helyen pedig a megtérővel együtt a "háza népe" is megkeresztelkedik, és bár biztosat nem tudunk, de kevés okunk van feltételezni, hogy a gyerekeket ebből következetesen kihagyták, különösen ha őket a vallásgyakorlásba addig is bevonták. Egyértelmű előírás tehát valóban nincs, a hagyomány levezethetőségén már lehet vitatkozni, de teológiai fejtegetésbe átcsapni már fölösleges. Az nem is lehetne elég tudományos a vallásban is szakértő környezeti szakembernek...

Tudományosan ugyanis annyira felkészült Gáspár, hogy szerinte ha az egyház(ak)on múlik, akkor még most is azt hinnénk, hogy lapos a föld. Van egy rossz hírünk a szellemileg és morálisan felsőbbrendű felvilágosult - és a felvilágosodás 18. századi egyházellenes propagandájának szintjén megrekedt - megmondóembernek: erről már régóta tudjuk, hogy butaság

A szexbe már beleegyezhetnek, a keresztelésbe nem

A gyermekek jogaiért és világnézetileg sokszínű neveléséért rajongó Gáspárunk azonban messzebb megy, ahogy az ateista írásában is kifejti, ő minimum (!) 16 vagy 18 éves korig is tiltaná az önkéntes keresztelést is a szülői befolyás miatt. Érdekes, hogy a másba való beleszólási jogaikat nem venné el, márpedig jelenleg is léteznek, szerezhetnek jogosítvány autóra vagy segédmotorkerékpárra még korábban, végezhetnek diákmunkát, 14 éves kortól, vagy ha már ítélőképességük birtokában vannak, az alatt is beleszólhatnak a jog szerint az iskolaválasztásba. Továbbá az akár felnőttel - sőt ellenkező nemű felnőttel! - folytatott szexuális aktus esetén is túl van beleegyezési korhatáron. És még sorolhatnánk. De a keresztelés az már sok lenne...

Mindez azért is érdekes, mert a szülői nevelés nagyon is befolyásolhatja a gyerekeket ezer dologban, rengeteg jó és rossz mintát ad át, ebből erőltetett kiemelni a keresztséget, és nehezen ellenőrizhető, hogy ennek hiánya ellenére kap-e a gyermek vallásos nevelést. Vagy éppen korszerű liberális agymosást... Mindenesetre a megkereszteltek többsége sem kap semmiféle vallásos nevelést otthont (ennyit a javaslat gyakorlati értelméről), és már 16 éves kor előtt a kortársak befolyása túlszárnyalja a szülőkét is.

A modern, progresszív és természetesen CEU-rajongó Békés Gáspárnak volt egy ilyen mondata is az egyházakról:

Hiszen a jelen modern társadalmi normákkal sok tekintetben összeegyezhetetlen dolgokat képviselnek.

Hozzátette persze, hogy ebben nem minden egyház egyforma, de nem állított fel közöttük elfogadhatósági sorrendet. Még a végén kiderült volna, hogy neki(k) is lennének bevett egyházaik... Mi a keresztény történelmi egyházaink "dolgait" annál szívesebben vállaljuk, minél inkább összeegyeztethetetlenek az ehhez hasonló modern társadalmi normákkal.

Zárásként három kép hősünktől, aki keresztényellenes mémoldalt is működtet a máskor nagyon érzékeny Facebookon:

Képzeljünk el hasonlókat zsidókkal vagy homokosokkal, ahogy megússzák a törlést...

(Kuruc.info)