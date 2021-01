Anyaország :: 2021. január 31. 15:21 ::

Igazoltatással zárult a nyitás melletti tüntetés

Már Európa szerte demonstráltak a korlátozások enyhítése miatt, ma a Hősök terén gyűlnek össze azok, akik a héten meghosszabbított korlátozások enyhítését szeretnék elérni – írja a Jövőtv.hu. Hozzátették: bár a hatályos rendeletek értelmében tilos mindennemű gyülekezés, a szervezők arra kérték az érdeklődőket, hogy csináljanak úgy, mint ha véletlenül arra sétálnának.

A Jövőtv.hu hangsúlyozta: a Le az Adók 75%-ával Párt eredetileg február 1-re tervezett demonstrációt, de már január 31-én vasárnap 12:00-kor gyűlnek össze Budapesten, a Hősök terén. Az időpontváltozást azzal indokolják, hogy a kormány által meghosszabbított korlátozások ellen hamarabb szükséges fellépni, és a hétvégi időpontban vélhetően többen el is mennek a demonstrációjára. Az eseményt több mint 13 ezren igazolták vissza – írják. A beszámoló szerint több százan voltak a téren, ahol beszédek hangzottak el egy megafon segítésével.

A Telex beszámolója szerint a tüntetésen mintegy háromszázan voltak jelen, plusz néhány tucat újságíró és a biztosításra kivezényelt rendőrök. A pártok közül csak a korlátozások lazítása mellett kampányoló Mi Hazánk ment ki hivatalosan, pártmolinóval.



Kép: Novák Előd Hundub-oldala

A Telex megírta, hogy az esemény főszervezője Ecsenyi Áron és ikertestvére voltak, ők ketten mondták a leghosszabb beszédeket, majd vendéglátósok szólaltak fel. Ecsenyi testvére a fiatalok érdekében is felszólalt, akik hónapok óta be vannak zárva, és szerinte növekedhetett közöttük az öngyilkosok aránya. Az emberekkel azt skandáltatta: „kompromisszumot”, ez lett a rendezvény fő szlogenje, írja a portál.

Ecsenyi Áron szerint a korlátozások sikerességét semmi nem igazolja, a kormány pedig elárulta a jobboldalt, valódi célja, hogy a csődbe menő vállalkozásokat felvásárolhassák a kormányközeli vállalkozók – írja a Telex. A portál tudósítása szerint Ecsenyi elmondta: rá kell kényszeríteniük a kormányt, hogy belássa, „mindannyiuk élete számít, a vállalkozóké és dolgozóké is”. Azt is mondta, minden generációnak meg kell küzdenie a hatalmi önkénnyel.

A Telex megírta: a rendőrök igazoltatni kezdték a résztvevőket, mivel a rendezvény sérti a gyülekezési jogot a veszélyhelyzet idejére felfüggesztő rendeletet, majd a rendőrök a szervezők és a tömeg közé álltak egy sorfalat alkotva, és kiszorították az embereket a térről. Atrocitás nem történt, néhány bekiabáláson kívül senki nem tanúsított ellenállást a rendőrökkel szemben, írják.

"Hamarosan újabb idézést kapok"

Novák Előd Mi Hazánk-alelnök írja Hundub-oldalán

A Hősök terén tüntettünk a túlzott lezárások ellen egy komáromi vendéglős kezdeményezésére. A kormányzat nemcsak a tiltakozó vendéglátósokat félemlítette meg a most szigorított, immár féléves bezárási szankcióval, hanem az értük kiálló demonstrálókat is igazoltatták, engem is.

A Mi Hazánk Mozgalom által meghirdetett polgári engedetlenségi mozgalom keretében, a hazai kis- és középvállalkozókkal való szolidaritásunk jegyében vállaljuk kiállásunk következményeit.

Egy hete ítélt el jogerősen a bíróság gyülekezési joggal visszaélés jogcímén, a Deák téri gyilkosság után az Országos Roma Önkormányzat székháza elé összehívott rendezvényünk szervezése miatt, most pedig talán hamarosan újabb idézést kapok… De a gyülekezési jog túlzott korlátozását és egyéb észszerűtlen lezárásokat akkor sem fogadja el a Mi Hazánk!

