Anyaország, Politikusbűnözés :: 2021. február 2. 12:07 ::

Eltussolták a volt bécsi magyar nagykövet ittasan okozott balesetét

Szalay-Bobrovniczky Vince részegen, gyerekeivel az autójában karambolozott Bécsben, az ügyet csendben elrendezték Ausztriában, pedig letöltendő börtönbüntetés is járhatott volna érte.



Illusztráció: Telex

A Telex részletes feltáró cikkben dolgozta fel Magyarország bécsi nagykövete nyolc évvel ezelőtt történt balesetét, és azt, ahogyan az érintett diplomata, Szalay-Bobrovniczky Vince, valamint a magyar Külügyminisztérium és az osztrák hatóságok kezelték az ügyet.

Szalay-Bobrovniczky 2013. április 26-án este a családjával hazafelé tartott a nagykövetség szolgálati Mercedesével, amikor egy egyenes, egyirányú utcában, a Vorlaufstraße 5-nél befékezett előtte egy Volkswagen taxi. A nagykövet nekihajtott az autónak, amely az ütközés következtében belecsúszott egy éppen kifelé parkoló A-osztályú Mercedesbe.

A helyszínre érkező rendőrök Szalay-Bobrovniczky-nél előzetes légalkoholszintet mértek, a szonda 0,84 mg/l-t mutatott. A lap birtokába került rendőrségi jegyzőkönyv szerint a nagykövet „az alkoholos befolyásoltság egyértelmű jeleit mutatta, egyértelműen érezhető volt a szájából az alkoholos italok szaga, és láthatóan be voltak vörösödve a kötőhártyái is”.

A nagykövetség ötszemélyes szolgálati autójában hatan utaztak, a diplomatán kívül felesége és négy gyermekük tartózkodott a járműben, ahol a rendőrség szerint nem szereltek fel biztonsági eszközöket a gyerekeknek. Szalay-Bobrovniczkyék sérülés nélkül kiszálltak, a másik két autóban azonban ketten könnyebben megsérültek: a taxi utasa, valamint a másik Mercedes sofőrje, egyiküket kórházba is szállították, ahonnan rövid időn belül hazaengedték.

Szalay-Bobrovniczky egyértelműen ittas volt, ezért a rendőrök nem engedték, hogy újra beindítsa a kocsit.

Szalay-Bobrovniczky a lapnak azt állította, hogy a helyszínen lemondott diplomáciai mentességéről, és alávetette magát a rendőrségi intézkedésnek. A jelenleg a Miniszterelnökségen dolgozó politikus az ittasságára vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy „biztos voltam abban, hogy csak az osztrák szabályok által megengedett mértékben fogyasztottam alkoholt; vélhetően azért, mert ebben az időszakban egy vírusos megbetegedés miatt gyógyszert szedtem, amelyről orvosi igazolással is rendelkezem, az alkoholszonda magasabb értéket mutatott a megengedettnél".

A bécsi baleset híre nem jutott el akkoriban az osztrák sajtóhoz, Szalay-Bobrovniczky pedig elhallgatta a Külügyminisztérium elől a karambol körülményeit, holott nagykövetként kötelessége lett volna mindenről tájékoztatni a feletteseit.

A 2013. április 30-án készült hivatalos feljegyzésében (amelyet a külügy Létesítménygazdálkodási Főosztályának címzett) a nagykövet egy egyszerű közlekedési balesetként vázolta a történteket.

Mindössze annyit jelentett, hogy balesete volt a szolgálati autóval, a másik két érintett járműben pedig egy-egy ember könnyebben megsérült, ők azonban nem tettek feljelentést; majd pedig kérte a keletkezett kár teljeskörű casco biztosításra történő rendezését. Azt már kihagyta a feljegyzésből, hogy ittas volt, és az utasai is szabálytalanul tartózkodtak a járműben, és azt sem említette meg, hogy az osztrák Államügyészség a sérültek miatt hivatalból nyomozati eljárást indított.

A lap információi szerint a nagykövet azon az estén nem hivatalos fogadáson vett rész, hanem egy magánprogram után vitte haza a családját.

Az Államügyészség hivatalból indított nyomozása komoly kockázatot jelentett a nagykövetnek. Ha ugyanis nincs diplomáciai mentessége, akkor önmagában a kalibrált szonda megfújásának az elutasítása miatt az osztrák törvények szerint minimum fél évre el kellett volna venni a jogosítványát; 1600-5900 euró közötti büntetés megfizetésére is kötelezhették volna; közlekedéspszichológiai véleményt állítottak volna ki róla; és továbbképzésen is részt kellett volna vennie, sőt az alkoholfogyasztás miatt gondatlanságból elkövetett testi sértéssel is megvádolhatták volna, ami az osztrák büntető-törvénykönyv 88. § 3. cikkével összhangban legfeljebb 6 hónap szabadságvesztéssel vagy 360 napnyi pénzbírsággal büntethető.

Az osztrák Államügyészség két hónappal a baleset után, 2013. június 17-én lezárta az ügyet. A megszüntető határozatban a bécsi diplomáciai egyezmény 39. cikkének 2. bekezdésére hivatkoztak, amely szerint „az ügyészségnek tartózkodnia kell a bűncselekmény felderítésétől, és le kell állítania az erre vonatkozó eljárást, ha az előzetes vizsgálat alapján a bűncselekmény nem jár bírósági büntetéssel, vagy a vádlott további büntetőeljárása jogi okokból elfogadhatatlan lenne".

Két hónappal a baleset után Szalay-Bobroviczkyt informálisan behívták az osztrák Külügyminisztériumba, ekkor állapodhattak meg arról, hogy milyen feltételek mellett állítják le a nyomozást.

Az osztrák Külügyminisztérium adatvédelmi okokból nem kommentálta a volt nagykövet ügyét, de azt írta a lapnak, hogy bár az ilyen esetekben az ügyészség mindig nyomozást indít, ám „ha az érintett diplomata, akkor figyelembe kell venni az erre vonatkozó jogi követelményeket, például a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezményt is”.

(24)

Korábban írtuk - ennek a gyalázatos ügynek is Szalay-Bobrovniczky volt a főszereplője: Ez a "magyar külügy": a bécsi nagykövet helyesen járt el, amikor tétlenül nézte Szent Koronánk meggyalázását