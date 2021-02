Anyaország :: 2021. február 3. 14:12 ::

Benkő Tibor fogadta a török védelmi minisztert

Köszönet illeti Törökországot, amiért 4 millió szír menekültről gondoskodik a saját területén, ez rendkívül fontos Magyarországnak és Európának - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerdán Budapesten, miután hivatalos találkozón fogadta Hulusi Akar török védelmi minisztert.



Hulusi Akar török védelmi miniszter (b) és Benkő Tibor honvédelmi miniszter sajtótájékoztatót tart a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

A közös sajtótájékoztatón a magyar tárcavezető azt mondta, hogy Magyarországnak fontos, mindennapos feladat az illegális bevándorlás ügyének megoldása, a déli határ védelme. Hangsúlyozta: Magyarország szándéka a békemissziós feladatok során, hogy a katonák ott segítsenek a problémák felszámolásában, ahol azok keletkeznek. Ebben a kérdésben Törökország ugyanígy gondolkodik - jegyezte meg.

Egyformán látják azt is, hogy fontos a Nyugat-Balkán békéje, stabilitása. Törökország jelentős erőkkel járul hozzá a békemissziós feladatok ellátásához a Nyugat-Balkánon is, ezért köszönet és elismerés illeti, hiszen segíti Magyarország célkitűzésének megvalósítását - hangoztatta Benkő Tibor. Békéről, biztonságról akkor lehet közösen gondolkodni, ha a továbbiakban is folytatják az együttműködésüket a kiképzés és az oktatás területén - vélekedett.



Benkő Tibor honvédelmi miniszter (j6) fogadja Hulusi Akar török védelmi minisztert (b5) a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

A "megfelelő képességeket" csak akkor lehet kialakítani, ha erős védelmi ipart hoznak létre, a kutatás-fejlesztés, az innováció területén is megtalálják a kooperáció lehetőségét - mondta. A béke és a biztonság egyik kulcskérdése a terrorizmus elleni küzdelem - emelte ki a magyar miniszter. Kijelentette, hogy Törökország nagyon eredményesen kezeli a koronavírus-járványt, amihez gratulált.

Benkő Tibor közölte: bíznak benne, hogy a pandémia miatti helyzet lehetővé teszi augusztusban a nemzetközi repülőnap megtartását Kecskeméten. Kérte partnerétől, hogy az eseményen vegyen részt a Török Csillagok nevű alakulat, és Hulusi Akar támogatta az elképzelést.



Benkő Tibor honvédelmi miniszter (b3) fogadja Hulusi Akar török védelmi minisztert a Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán

A magyar miniszter azt mondta, hogy barátsága kollégájával "nem tegnap" kezdődött, hiszen éveken keresztül szolgáltak együtt vezérkari főnökökként az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) szövetségrendszerében. A béke és a biztonság megőrzése a legfontosabb feladat - hangoztatta.

Közölte, hogy koszorúztak az első világháborúban elhunyt török hősök emlékművénél. Ugyanezt a tiszteletet Törökország is megadja Magyarországnak a kölcsönösség elve alapján - tette hozzá. Benkő Tibor úgy összegzett, hogy eredményes, hasznos, baráti találkozón vannak túl.



Fotók: MTI/Szigetváry Zsolt

Hulusi Akar szerint hatékony megbeszéléseket folytattak, amelyek egész Európa előnyére válnak majd. Tárgyaltak a NATO-ról, a Balkánról, Líbiáról, Afganisztánról, Azerbajdzsánról - sorolta.

A török miniszter úgy fogalmazott, hogy tiszta és nyílt a két ország kapcsolata. Azt kívánta, hogy mielőbb legyen hasonló találkozó, mert sok a közös munka. Úgy látják, hogy Magyarországnak nagy a szerepe a közép-európai változásokban - mondta Hulusi Akar.

(MTI)