2021. február 3. 19:13

Az Egyetemi Ellenállás oldalát is lelőtte a Facebook

Az alábbi közleményt az Egyetemi Ellenállás Hundub-oldalán tette közzé, miután a Facebook minden előzetes figyelmeztetés nélkül lelőtte az oldalukat:

A poszt maga nem érhető el: vagy törölték, vagy úgy van beállítva a láthatósága, hogy bárki nem tudja megnézni. – Írta a Telex.hu mozgalmunk legújabb közleményéről, melyet Facebook oldalunkon jelentettünk meg a balliberálisok nagy bánatára, ami ki is verte a biztosítékot a tolerancia bajnokainál. A liberális hírportál cikke előbb idézett mondatával azt igyekszik sugallni, hogy megijedtünk és ezért elrejtettük Facebook-oldalunkat, miközben nyilvánvaló, hogy a hozzájuk hasonlók hívták fel az adminisztrátorok figyelmét a “közösségellenes bejegyzéseinkre”.

Szervezetünk megalapítása után sajnos nem sokkal elrendelték a távoktatást, így a kitűzött céljaink közül nem mindegyik megvalósítását tudtuk megkezdeni. A helyzethez igazodva így elsősorban az egyetemeken lévő liberális véleményterror leleplezésébe kezdtünk bele. A hallgatóktól, és már lediplomázott személyektől érkező történeteket Facebook és Instagram oldalainkon közöltük.

Sem a diákszervezetünk HVIM általi életre hívása, sem a történetek nem keltettek nagyobb sajtóvisszhangot. Azonban a két nappal ezelőtti közleményünk, melyben a felsőoktatás modellváltásáról, és az egyetemekre érkező jelentős anyagi támogatásokról fejtettük ki véleményünket, már nagyobb megjelenést kapott. Közleményünk megjelent a Szent Korona Rádió, a Kuruc.info, a Magyar Nemzet, a Mandiner és a Pesti Srácok honlapján. Ugyanakkor a baloldali hírportálok, mint a Telex.hu és a 444.hu is beszámoltak róla.

Egészen idáig a Facebook adminisztrátorai veszélytelennek tartották közel ezer követővel rendelkező oldalunkat. Viszont most, hogy egyre több emberhez eljutottak a kirekesztő események, amelyek Magyarországon történnek, valószínűleg túl erőszakosnak találták az oldalunkon megjelent tartalmakat. Így a liberális szólásszabadság jegyében gyűlöletbeszéd, és közösségi alapelvek megsértése indokokkal minden előzetes figyelmeztetés nélkül, és fokozatosság elvének be nem tartása után az összes posztunkat oda nem illőnek találták, és az oldalunkat törölték. Nagyon várjuk már a magyar törvényhozás fellépését a Facebook önkényes cenzúrájával szemben, amivel ellehetetleníti a nemzeti oldali, jobboldali személyeket. Mint ismeretes, anyaszervezetünk, a HVIM évek óta ki van tiltva a “közösségi” oldalról, sőt, szervezetünk vezetői közül többen vissza sem tudnak regisztrálni a felületre, de más hazafias szervezetek, pártok is hasonló sorsra jutottak.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy magát a gyűlöletbeszédet, és az alapelvek megsértését nem mi követtük el, hanem csak hírt adtunk róluk. Álláspontunk szerint az egyetemi, középiskolai és általános iskolai érzékenyítések, melyek “közösségellenesek”, hiszen az Alaptörvényben rögzített alkotmányos alapjogokkal szembemenőek (tudniillik, minden gyermeknek joga van a saját nemének megfelelő oktatáshoz, az egészséges testi, erkölcsi és szellemi neveléshez, sőt, a szülő megválaszthatja a gyermekének oktatási módját is). Alaptörvény L) cikk: “Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.” XVI) cikk: “(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. (2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.

Jelen közleményünkben kívánjuk újra felhívni a figyelmet a baloldal igazi arcára, melyről már egyszer Facebook oldalunkon beszámoltunk. Hónapok óta folyamatosan névtelen fenyegetőzések és megfélemlítések fogadnak minket e-mail címünkön.

A beérkezett fenyegető üzenetek, a liberális médiafelületek gyűlölködései is világosan mutatják, hogy a baloldaliak – bár gyakran hangoztatják a toleranciát és elfogadást – valójában agresszívak és a legkevésbé sem toleránsak.