Dúró Dóra országgyűlési képviselő hivatalos MTI OS közleményének megjelentetését ma délután megtagadta a sajtószolgálat, az alábbi felhasználási feltételeikre hivatkozva:

Erről a "kisebbségeket sértő" bejegyzésről van szó (az utolsó és a zárójeles mondat kivételével):

Matisz papa lánya már 32 évesen nagymama (!) lett, neki pedig tizenhat unokája van, egyiküknél még villany sincs, de őket ez sem akadályozza a gyerekvállalásban. Nekik a népességfogyás miatt sem kell aggódniuk, sőt...

A 11 évesen szülő nő nem bánta meg, hogy már akkor anya lett, ma is így csinálná azzal együtt, hogy az iskolát sem fejezte be. Egy kis bepillantás a rögmagyar valóságba: a netes celeb cigány férfinek 16 unokája született, és ez sajnos nem ritka körükben. Kérdés, ha a demográfiai mutatókat etnikumok alapján is nyilvánosságra hoznánk, milyen képet kapnánk.

Persze nem véletlen, hogy a túltolt liberalizmus és a "politikai korrektség" miatt senki nem meri mindezt még csak felvetni sem: a Fidesz is hallgat erről a nemzetstratégiai kérdésről, hogy cserébe bezsebelje a cigányság könnyen és olcsón megszerezhető szavazatait. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely kimondja az igazságot a cigányság népességszaporulatáról, és javaslatokat is megfogalmazunk: mi minden családtámogatást munkához kötnénk, hogy megfékezzük a megélhetési gyermekvállalást.

Kommentben várom, hogy mennyi családi pótlékot kaphatnak ennyi gyerek után, legalább látjuk, mire megy el a dolgozó magyarok adója.

(A kép a TV2 műsorában jelent meg.)