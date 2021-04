Anyaország, Extra :: 2021. április 23. 18:15 ::

Mészáros és Várkonyi: politikai pikantéria az álompár hátterében, avagy hogyan borul össze a Fidesz az MSZMP-vel és a Munkásőrséggel?

Tegnap megírtuk Várkonyi Andreának azt a felejthetetlenül derűs mondatát, miszerint azért megy feleségül a legügyesebb felcsúti gázszerelőhöz, a Kedves Vezető legalázatosabb strómanjához, mert fel tud nézni az intellektusára. Mindig is édesapja intellektusát kereste a férfiakban, aki végtelenül okos, művelt ember, az ő szintjét kellett megugornia annak, akire fel is tud nézni. S mert megtalálta ezt az értéket Mészáros Lőrinc személyében, ettől alkotnak oly harmonikus párt, ettől akkora az összhang köztük. Nem pedig attól - mondjuk ezt már mi -, hogy csaknem 500 milliárd forinttal az ország leggazdagabban kitömött NER-hűbéresével futott össze véletlenül a Life TV-ben, s azóta működik köztük a kémia. Ami persze több, mint szexkapcsolat.



Várkonyi Andrea

Mészáros Lölő máris bizonyított, méregdrága eljegyzési gyűrűvel és karórával lepte meg párját, akivel dolgoznak az esküvő napjának olyan kitűzésén, amely megfelel a Karmelita kolostor előkelőségeinek is, mindenekelőtt az ottani keresztapának: Orbán Viktornak. Ő bizonyára sértésnek venné, ha nem kérnék fel az egyik esküvői tanúnak. (De nem biztos, hogy törölték a meghívandók listájáról azokat, akik jobb, ha most nem látszanak a csoportképen: Borkai, Szájer, Habony, Rogán, Deutsch, Kaleta, Matolcsy.)



„A focit továbbra is támogatod! A többivel pedig ne törődj!”

Tegnap kilenc sajtó- és médiafórum foglalkozott az álompár jelenével és jövőjével, mintha egy NER-menedzser megtervezte volna bevezetésüket és elfogadtatásukat a felső tízezer társasági életébe, és megkezdődnének a látványos pr- és marketingakciók a pórnép örömének megnyeréséért is Ómolnár Miklósnak, a Mediaworks bulvár- és magazindivízió igazgatójának nem véletlenszerű közreműködése mellett. Nála szebben csak Csermely Péter tartalomfejlesztési vezérigazgató-helyettes tud hazudni üzletszerűen.

Mindezen előzmények után szeretnénk rámutatni a történések hátterének egy pikáns politikai vonására, amely eddig nem került szóba. Vagy nem tudnak róla, vagy nagyon is, de eddig gondosan eltitkolták a kártya keverői. Békés- és Csongrád-Csanád megyei tudósítóink jelentései alapján ma összeraktuk azokat a megbízható információkat, amelyeket elsősorban értelmiségi, szakmai körökből, a család közvetlen környezetéből, szomszédoktól és jól értesült hivatali kapcsolataiktól szereztek Békéscsabán, Gyulán, Szegeden és Budapesten.

Az események mögött így azt is megmutathatjuk: hogyan borul össze az álompár hátterében a Fidesz az MSZMP-vel és a Munkásőrséggel, a keresztény konzervativizmus a nyers ateista osztályharccal. Szemrebbenés nélkül, bensőséges vállveregetéssel, családi öleléssel. A fideszes neveltetést és kiképzést kapott Mészáros Lőrinc üzletember könnyes szemekkel üdvözölte első találkozásukkor Andi édesapját, dr. Várkonyi Tibor (79) ny. belgyógyász főorvost, aki mai is dolgozik, békéscsabai otthonukból jár át Szentesre, az ottani gasztroenterológiai szakrendelő szakorvosa.



Andi az édesapjával, dr. Várkonyi Tiborral

Várkonyi főorvos két dologról híres Békés és Csongrád-Csanád megyében: ahogy mondják, „vad kommunista” volt az MSZMP tagjai sorában, aki kötelességének érezte, hogy belépjen a „párt hadseregébe”, a Munkásőrségbe is, s egyenruhásként kitüntesse magát ne csak dobtáras géppisztolyával a lőgyakorlatokon, de a politikai foglalkozásokon is a marxizmus-leninizmus elmélete témakörében. Példás ez, ha valaki kellő odaadással és meggyőződéssel teszi, de nem kell hozzá magas intellektuális színvonal, amire illik felnézni. Méltányolta ezt Lölő és fideszes holdudvara is, megértéssel kezelik a Karmelita kolostorban, mint ahogy Várkonyi elvtárs is elnézi, hogy a fiúk kommunista szüleik ellenében néha bizony kommunistáznak meg sorosoznak, és nem ateisták, mint Lenin, hanem a liberális internacionálét megtagadva, Erdő Péterrel imádkoznak, s térdelnek a Bazilikában. („Térdre, imához!”, ugyebár.)



Édesanyja, dr. Pelle Zsuzsanna

Kiderült, a békéscsabai Várkonyi családban nem a volt munkásőr apuka, hanem valójában az anyuka képviseli a humán műveltségen alapuló intellektuális gyökereket. Dr. Pelle Zsuzsanna, a gyulai kórház volt szemész főorvosa (74) génjeiben hordozza az indíttatást, édesapja latin-görög szakos gimnáziumi tanár volt Kaposvárott, ahonnan az Alföldre költöztek. Andi nagyapja még 90 éves korában is latinra tanította a békéscsabai kántort, fáradhatatlan klasszikus volt, bölcs görög életfilozófiával.



Andi anyai nagyapja latin-görög szakos gimnáziumi tanár

Várkonyi apuka, a volt munkásőr elvtárs azonban az idő múlásával sem adta fel osztályharcos szemléletét és töretlen hitét a munkás-paraszt hatalomban. Viszont egyre komorabb, gorombább, konokabb lett. Andrea első törvényes férje, Szilvay Attila gyermeksebész még megfelelt neki, ő valóban kifogástalan férfiúnak tűnt intellektusával, komolyságával, szimpatikus viselkedésével. De, fájdalom, elmaradt a gyermekáldás.



Az első férj, dr. Szilvay Attila

Jött a rossz hírű Bocsi, „a falu bikája” akivel Andi nem házasodott össze, nem lépett vagyonközösségre, s apuka is hűvös távolságot tartott mindaddig, amíg meg nem született unokája: Bochkor Nóri. Akkor megenyhült, mert Gábor hozta el a csodát az ő számára is.



Bochkor Gábor, Nóra és Andrea

Annál inkább káromkodott proli módra, amikor a Zsidró névre hallgató celeb fodrász környékezte meg sikeresen a lányát, alighogy kiszállt Dobó Katából. Szem- és fültanúk szerint Várkonyi főorvos még az utcalány kifejezés közönséges változatát is használta jelzőként Andival szemben, és nem volt hajlandó szóbaállni vele.



Zsidró Tamás celeb fodrásszal a tv-stúdióban

Rossz közérzete és alkalmazkodó képességének csökkenése abban is megnyilvánult, hogy durván érzéketlenné vált felesége szív- és vérnyomás problémái iránt, sorozatosan elutasította kétszintes lakásuk olyan kényelmi átalakítását, amely elviselhetőbbé tenné az előbbi betegségek következményeit.

De aztán jött Lölő, az ország leggazdagabb udvarlója. Ő rögtön megnyitotta kérges munkásőr szívét, amikor tavaly télen koronavírusos megbetegedéssel esett ágynak otthon feleségével, Zsuzsikával együtt. De egy zord éjszakán váratlanul mentőautó állt meg Békéscsabán a házuk előtt, azzal küldött hatásos gyógyszert a jó érzékű üzletember, aki nemcsak minden pályázatot megnyer, de ezzel a hízelgő gesztussal megnyerte leendő apósa és anyósa beleegyezését is férfias szándékai támogatásához. Miután Várkonyi főorvos úr meggyógyult, boldogan jött Budapestre, és ultrabalos nézeteit félretéve látványos mozdulattal ölelte keblére a fidesz büszkeségét. Mivé lehet egy felcsúti gázszerelő, ha nemcsak ügyes, nemcsak szereti a focit, de figyelmes és kedves, nemkülönben önzetlenül adakozó is... Igen, eltörli a történelmi előítéleteket néhány perc alatt. Van az a pénz!

Az már csak természetes, hogy ezek után Várkonyi Tibor dr. meggyőzte testvérét, a gyermekgyógyász Ágnest, hogy érdemes szóba állni egy olyan szép reményű és tekintélyes, nagy befolyással bíró udvarlóval, mint a Lölőnek becézett várható rokonnal. Ágnes ehhez megnyerte férjét, H. J. neves szülész-nőgyógyász professzort is, így már semmi akadálya nem volt annak, hogy április első hétvégéjén szegedi villájukban bemutatkozó látogatáson fogadhassák az ország pénzeszsákját, a leendő nagy rokont, akit persze elkísért Andrea is, hogy minden percben csodálhassa párja lenyűgöző intellektusát. S mindenki koccintott, aki csak számított a családban, s a rokonságban.

A többi most már megy, mint a karikacsapás. A családi fészek készül, nyárra beköltözhető. Az esküvőt szeptemberre tervezik. Az időpont még egyeztetésre vár Viktorral. A Karmelita kolostorban dolgozó informátorunk szerint a Kedves Vezető még nem írta be előjegyzési naptárába a végső dátumot.

