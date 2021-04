Anyaország :: 2021. április 26. 12:30 ::

Lefoglalta az LMBTQP-felvonulás elől a főbb budapesti közterületeket a Mi Hazánk

Lefoglalta az LMBTQP-felvonulás elől a főbb budapesti közterületeket a Mi Hazánk Mozgalom több tucatnyi bejelentéssel, a tegnap 0 órakor megnyílt időpont után néhány másodperccel, számos vezetőnk ügyfélkapus hozzáférésével, miután az ún. Pride szervezői törvénysértő módon már a rendőrségi bejelentés előtt hirdetni kezdték a júl. 24-ei felvonulásukat - jelentette be mai sajtótájékoztatóján Novák Előd. Hiába a lezárások, nekik bizony mindenképpen joguk van vonulgatni és vonaglani, sőt külföldi deviánsokat is ide szervezni szerte a világból, tette hozzá az alelnök.

Novák elmondta:

Bejelentéseink után egyeztető tárgyalásokat folytattam a BRFK-val ma reggel 7 óra óta, a rendőrkapitány úrral egyszerre érkeztem, de még nem hozott döntést a hatóság. Ugyanis az LMBTQP-felvonulást a kijárási korlátozás ideje alatt, jogszabálysértő módon éjfélkor személyesen jelentették be, s most arról folyik jogvita, hogy azt egy másodperc alatt be lehet-e nyújtani, így ők élveznek-e elsőbbséget, másrészt hogy egyáltalán szabályos-e egy jogszabálysértő módon, kijárási tilalom idején benyújtott bejelentés, hiszen ez joggal való visszaélés, melyet a Ptk. 1:5. §-a tilt. Az LMBTQP-gyűlést a Ptk. 1:4. § szerinti elvárható magatartás elvébe is ütköző módon jelentették be, s e paragrafus szerint "felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat", tehát a szándékos szabálysértéssel szerzett jogelőny semmis, még ha el is fogadnák az egy másodperc alatti bejelentést. Ráadásul a törvény szerint három hónappal korábban bejelenthető július 24-i rendezvényt mi április 24-én este is bejelentettük, bár a rendőrség máshogy értelmezi a három hónapot, így az ügy bíróságra kerülhet.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, mely a homoszexuális propagandafelvonulás betiltását követeli, hiszen mi a mára mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadjuk el: a tiltást szorgalmazzuk. Az évről évre ismétlődő eseményen is számos olyan kihívóan közösségellenes magatartás történik, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen, tehát a garázdaság definícióját kimeríti a felvonulás, ahogy a szabálysértési törvény 192. §-a szerinti közerkölcs megsértése és a Btk. 205. §-a szerinti szeméremsértés is megvalósul, ezekre a rendszeresen előforduló esetekre is hivatkozva kezdeményeztem ma a BRFK-val folytatott tárgyalásomon az LMBTQP-felvonulás betiltását, bár a kormányzat sajnos letérdelt a homoszexuális lobbi előtt - mutatott rá a politikus.



Nem is olyan biztos...

Hozzátette:

különösen gyalázatosnak tartjuk, hogy a Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat tulajdonában álló mozikban éveken keresztül helyet biztosítottak az LMBTQSTB-fesztiváloknak, sorozatos tiltakozásom után végre az utóbbi években már nem, ez a siker ad erőt a felvonulás betiltásáért folytatott küzdelmünkben is a kormányzattal szemben, ugyanakkor Karácsony Gergely főpolgármestersége aggodalomra ad okot a devianciák népszerűsítése terén is.

Felidézte: dr. Falus András akadémikus, genetikus is egyértelművé tette, hogy a homoszexualitás terén „a genetikai háttér megléte fokozott hajlamot és nem végzetet jelent.”

A homoszexuálisok szaporodásának módja egyértelműen a propaganda, melynek véget vetne a Mi Hazánk Mozgalom, hogy legalább a divathomoszexuálisok számát csökkentsük.

A homoszexualizmus agresszív mozgalma által hirdetett beteg büszkeséggel szemben méltósággal kellene viseljék sorsukat, nem kéne kérkedjenek devianciájukkal, normálisnak hazudva azt, ami nem az, és nem kéne gyerekek örökbefogadását követelniük sem így, hogy közben nem is akarnak normális párkapcsolatban élni. A jogaik most is egyenlőek, de többletjogokat nem támogat a Mi Hazánk Mozgalom, ellenezzük a természetellenes, beteges devianciák törvényesítését a homoszexuális párok házasságkötésétől kezdve a pedofíliáig mindet. Most pedig pikáns módon két ügyben is kihallgatásra kell visszamenjek a BRFK épületébe gyanúsítottként, mert az újbudai szivárványos zászló bevonása miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetnek, s az éjszakai házkutatás és másnapi kihallgatás után most újra idéztek, ahogy egy fővárosi művelődési ház homoszexuális propagandaképének festékszórós eltüntetése miatt is gyanúsítottként, szintén nem először hallgatva ki, pedig az is egy büszkén vállalt, napnál is világosabb ügy - zárta sajtótájékoztatóját a Mi Hazánk alelnöke.