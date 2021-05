Anyaország, Koronavírus :: 2021. május 6. 11:41 ::

"Az emberekre" hivatkozva diszkriminál a kormány: a nemzeti konzultálók akarták, hogy különbséget tegyenek oltottak és oltatlanok között

A kormány szerdán újra a vírushelyzetről tárgyalt, és megállapították, hogy négy hét alatt közel kétmillió oltást adtak be, a harmadik hullámot pedig sikerült megtörni – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. A szabadság még nem teljes, de aki beoltatja magát, az visszakaphatja a megszokotthoz közeli életét, tette hozzá.



Illusztráció: Telex

Arról egész Európában vita van, hogy lehet különbséget tenni oltott és nem oltott ember között, de

a nemzeti konzultációban 65 százalék azt javasolta, itthon legyen köztük különbség.

A járványügyi korlátozások a védettséggel nem rendelkezőknek augusztusig biztosan fennmaradnak - jelentette be Gulyás. Ennek ellenére az oltás továbbra is önkéntes marad. (Legalábbis így állítják be ők - a szerk.) Így akiknek nincs védettségi igazolványa, az augusztusig biztosan nem mehet moziba, színházba, étterem belső tereibe, szállodákba vagy sporteseményekre.

Ezen a héten kevés Moderna és Pfizer lesz elérhető, mert félre kell őket tenni második dózisnak és a fiataloknak. De jövő héttől átlagosan hetente 120-180 ezer Pfizer és Moderna érkezik, amiket első oltásként tudnak majd beadni. Ez eltér attól, amit Orbán mondott, aki múlt héten azt állította, a pénteki napon kívül még hetekig nem lehet Pfizerhez jutni.

A kormány azt is lehetővé teszi, hogy nemcsak az nem kap karantént a határon átlépve, akinek védettségi igazolványa van, hanem a vele tartó kiskorú sem. Közben a kormány az országokkal továbbra is egyezkedik, hogy fogadják el az itthon beadott összes vakcinát.

Az elmúlt időben a Sinopharmmal kapcsolatban felmerült, hogy lehet, hogy kell harmadik, hatáserősítő oltás, ezért a magyar kormány is vizsgálatot indított az ügyben, de Gulyás elmondhatja, a Semmelweis Egyetem vizsgálati eredménye is megmondta, hogy a kínai vakcinából nem kell harmadik dózis. Nincs nagy különbség a vakcinák között, mondta Gulyás, ennek ellenére újra hozzátette, hogy a Szputnyik magabiztosan a legjobb eredményt hozza.

Nem lát a kormány összefüggés a teraszok nyitása és aközött, hogy nő a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben Budapesten, de folyamatosan vizsgálják.

A spanyolnátha óta nem volt ilyen világjárvány, mint a mostani, mondta Gulyás.Tavalyi adatokat érdemes megnézni: Magyarország a többlethalálozásban az uniós középmezpőnyben van, ez igaz lesz az idei évre is, tette hozzá, majd Gulyás újra arról beszélt:

Magyarország a koronavírusos áldozatok közé számol mindenkit, akinek szervezetében kimutatták a vírust, még akkor is, ha nem közvetlenül a vírus miatt halt meg.

A külföldi védettségi igazolványok elfogadásáról kérdezte a minisztert az RTL Klub. Gulyás azt mondta, még nincs egységes rendje a külföldi igazolások elfogadásának Európában, de Magyarország kétoldalú megállapodásokat köt más országokkal.

Egyelőre védettségi igazolványt annak adnak, akit Magyarországon oltottak, függetlenül attól, hogy magyar vagy nem magyar állampolgár, így azok a külföldiek is kapnak védettségit majd, aki mostantól regisztrál az oltásra.

(Telex nyomán)

Kapcsolódó: