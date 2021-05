Anyaország, Videók :: 2021. május 8. 22:27 ::

1989-ben halálra ítélték, most mégis ő lőtt közelről arcon egy bolti eladót

Korábban pedig egy másik ügy miatt is elítélték, de nem vonult be a börtönbe... Ebben az esetben is megállapíthatjuk tehát: igenis hiba volt e büntetési forma eltörlése.