Anyaország, Technika :: 2021. május 10. 12:44 ::

A telefonszámunkat is akarja a Google - jön a kétfaktoros hitelesítés, méghozzá kötelező módon

A Google automatikusan engedélyezi a kétfaktoros hitelesítést mindenki számára. Az új rendszerben csak SMS-küldős rendszerrel tudunk a fiókba belépni – akár tetszik, akár nem, írja a Wccftech nyomán az Index.

A Google bejelentette, hogy automatikusan "bevonja" a Google-fiókkal rendelkező felhasználókat a kétfaktoros hitelesítésbe. Erre "a fiókok védelme érdekében" kerül sor, és a bejelentés akkor érkezett, amikor a Google tulajdonképpen a jelszavak világnapját ünnepli.

A Google egy blogbejegyzésben közölte, hogy minden "megfelelően konfigurált" fiókot hamarosan átállítanak, de nem közölték, hogy mikor.

Amint a kétfaktoros hitelesítést bevezetik, a Google-fiókba való bejelentkezéskor a fiókhoz kapcsolt telefonszámra SMS érkezik, amellyel majd meg kell erősíteni, hogy valóban a fiók használója próbál-e bejelentkezni.

Ha akarja, ha nem

A Google szeretné, ha a lopott jelszavak a múlté lennének, és "keményen dolgozik ennek megvalósításán". Nagy kérdés viszont, a felhasználók mennyire rajonganak az ötletért, hogy a megkérdezésük nélkül kelljen új eszközökbe bejelentkezve az okostelefonjuk után kapkodni. Arról nem is beszélve, hogy sokan már régen adták meg a telefonszámukat, amire egyébként bizonyos esetekben a Google a fiók létrehozásakor kötelez. Érdemes tehát utánanézni, hogy milyen telefonszámot adtunk meg (nehogy olyan legyen, amelyet már esetleg nem is használunk), továbbá

akinek nem szimpatikus a Google "atyáskodása", annak még idejében le kell szednie a telefonszámot, hogy ne tudja a Google automatikusan, a megkérdezése nélkül bekapcsolni ezt a funkciót.

Amíg ki nem találnak erre is valami megoldást, természetesen...

Lesznek még változások

A vállalat emellett más módszerekről is beszélt, amelyek révén "jobban tudja majd védeni a felhasználókat". A Google például fejlesztéseket vezetett be a jelszókezelőben, így gyors hozzáférést biztosít az összes biztonsági ellenőrzéshez. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók tudni fogják, hogy a jelszavaik veszélybe kerültek-e, és ilyen esetekben még egy új jelszó kitalálásában is segítenek.

Egy másik hasznos funkció a Google jelszóimportálója. Ez egy olyan eszköz, amely megkönnyíti a felhasználók számára a jelszavaik exportálását, valamint importálását a Google és más, Androidon elérhető jelszókezelők között.

A "jelszavak nélküli világért"

A Google arról is írt, hogy a cég hosszú távon egy olyan világért dolgozik, ahol majd nem lesz szükség jelszavakra, hála annak a védelemnek is, amellyel a fiókokat már most ellátták. Ugyanakkor nem biztos, hogy mindenki "nemes cselekedetként" éli meg a Google várható intézkedését.