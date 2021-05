Anyaország, Koronavírus :: 2021. május 14. 14:37 ::

Borzasztóan amatőr a védettséget igazolni hivatott alkalmazás

Május 13-án este a Google-féle Play Áruházban és az Apple termékein elérhető App Store-ban is megjelent a védettségi igazolvány korábban beharangozott alkalmazása, ami a jövőben alkalmas lesz arra, hogy kiváltsa a sokak számára már kiküldött plasztikkártyát. Bár az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerében elindítható a regisztráció, a kormány hivatalosan még nem jelentette be, hogy elérhető az alkalmazás, és nincs is olyan rendelet, ami részletezné a szerepét, a többi között azt, hogy az app kiváltaná a kártyás védettségi igazolványt – írja a 24.



Kép: Birkás Péter / 24.hu

Bár az élesítést követően a regisztrációt nagyjából gond nélkül el lehetett végezni, május 14-én reggel a meglehetősen körülményesre sikeredett folyamat végén a legtöbbeknek már nem működött az alkalmazás, illetve azok sem tudják rendeltetésszerűen használni, akiknek az előző este még gond nélkül működött. A korábban kiválasztott PIN-kódot megadva csak egy üzenet fogadja a felhasználókat, miszerint az EESZT portálja jelenleg korlátozottan érhető el –

magyarán az app nem működik.

Tekintve, hogy a kormány részéről még nem történt semmilyen bejelentés az alkalmazással kapcsolatban, a jelenlegi állapot valójában nem probléma, a rendszert jó eséllyel élesben kezdték el tesztelni, és az sem elképzelhetetlen, hogy az élesítés másnapján szánt szándékkal nem működik az app. Viszont már az eddig tapasztaltak alapján is látható, hogy a megoldásnak akadnak kifejezetten gyenge és érthetetlen részei. Ezeket szedtük össze egy listába:

A védettségi igazolvány alkalmazás jelen pillanatban csak azok számára érhető el, akik rendelkeznek ügyfélkapu regisztrációval. A telefonunk regisztrálásához és az app használatához nélkülözhetetlen, hogy legyen hozzáférésünk az EESZT rendszeréhez, ami jelenleg csak az ügyfélkapus felhasználónévvel és regisztrációval lehetséges. Hazánkban összesen 4 648 468 személy rendelkezik a belépéshez szükséges regisztrációval, tehát a lakosság kevesebb, mint fele tud élni az applikáció adta lehetőségekkel (és bár az oltást is körülbelül ilyen számban kapták meg, az átfedés nyilvánvalóan nem teljes).

A regisztrációs folyamat kifejezetten körülményes, az elvégzéséhez nem elég egy okostelefon, muszáj használni közben egy asztali gépet vagy egy laptopot, hogy az ember sikeresen végigverekedhesse magát a minimum 12 lépéses folyamaton.

Az app használatához be kell regisztrálnunk a telefonunkat az EESZT rendszerébe, majd kitalálni egy 6 számjegyből álló PIN-kódot, amit minden alkalommal meg kell adni, amikor használni szeretnénk az alkalmazást. A belépéshez szükséges hitelesítést az app az EESZT oldalát megnyitva végzi el, ami azt jelenti, hogyha épp nem működik a webfelület (amire már volt példa néhányszor), akkor az alkalmazás is használhatatlan, nem látja el a funkcióját, nem tudjuk igazolni a védettségünket.

Ahhoz, hogy igazolni tudjuk magunkat az alkalmazással, mindenképpen szükséges internet, tehát kapcsolódnunk kell egy vezeték nélküli hálózathoz vagy mobilnethez.

A korábban elhangzott információkkal ellentétben az alkalmazás jelenlegi verziója csak a regisztrált felhasználó nevét, tajszámát és az első oltás időpontját tartalmazza, továbbá azt, hogy védett a SARS CoV-2 vírussal szemben. A második oltás időpontja nincs feltüntetve, ahogy az sem, hogy az illetőt milyen vakcinával oltották be – ez probléma lehet, ha valaki külföldre utazáskor szeretné az alkalmazással bizonyítani a védettségét.

A fenti adatok mellett kapunk egy QR-kódot is, amit beolvasva – a plasztik kártyával ellentétben – nem egy EESZT-adatlapra jutunk, csak egy hosszú kódsort kapunk, amit valószínűleg csak az EESZT másik alkalmazása, a Covid Control képes feldolgozni.

Meglehetősen amatőr hiba, de a fenti adatokat akkor is magyarul jeleníti meg az alkalmazás, ha angolra van állítva a telefon nyelve, és az appon belül sem lehet ezen változtatni.

Már most rengeteg az olyan felhasználói visszajelzés, miszerint a sikeres regisztrációt követően nem működik az alkalmazás. A helyes PIN-kód megadását követően kifehéredik az app, és nem jelenít meg semmilyen információt. A 24 tapasztalatai szerint ezt a hibát csak az újraregisztrálással lehet megoldani.

Az élesítést követően rengetegen kezdték el használni az alkalmazást és a felhasználók értékelik is az alkalmazást: a Play Áruházban például a cikkünk írásakor 653 visszajelzés alapján 1,1 ponton áll az app, és egyre csak szaporodnak a hibákat jelző kommentek.