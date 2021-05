Anyaország, Politikusbűnözés :: 2021. május 16. 17:34 ::

Nemcsak csal, hanem nemzetbiztonsági veszélyt is jelent a védettségi igazolványt gyártó cég

Feljelentettem a védettségi igazolványokat is gyártó ANY Biztonsági Nyomda nevű céget, amely mögött amerikai cégek is állnak, s bemutatom, hogy nemcsak csalnak, de nemzetbiztonsági kockázatot is jelentenek - legújabb videója bevezetőjében Toroczkai László Mi Hazánk-elnök. Melyben többek között az is kiderül, hogy filléres otthoni nyomtatókat gányolt át "biztonságossá" az Orbán-Gyurcsány-kedvenc cég. Természetesen milliárdokért.

Kapcsolódó: