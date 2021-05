Anyaország, Politikusbűnözés :: 2021. május 18. 13:23 ::

Helyettes államtitkár korrupciós ügyében rendeltek el nyomozást a Mi Hazánk feljelentésére

Nyomozást rendelt el a BRFK egy helyettes egészségügyi államtitkár korrupciós ügyében a Mi Hazánk feljelentése alapján, ugyanis, mint azt közérdekű adatigényléssel feltártam, számtalan jogcímen 39 millió forintot vett fel 11 hónap alatt Kóti Tamás az újbudai önkormányzat egyik előző, tehát fideszes cégvezetőjeként, és a prémiumokkal való visszaélés folytatódik a szivárványkoalíció vezetése alatt is még több, immár tucatnyi cégnél – közölte Novák Előd újbudai önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke, alább a közleményének folytatása.

A ciklusokon átívelő hűtlen kezelés miatt tett decemberi feljelentésem és bejelentésem ellenére felfelé buktatták a korrupt intézményvezetőt, Kóti Tamás január 1-től pikáns módon épp az egészségügyi gazdálkodásért felelős helyettes államtitkár lett. Ez ellen hiába tiltakoztam, de utána a feljelentésem alapján kihallgatásra hívott engem a BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés elleni Főosztálya, elrendelték a nyomozást, s a védhetetlen helyzetben február végén máris leváltották a helyettes államtitkári pozíciójáról. De az elszámoltatása a mai napig sem történt meg, azt pedig szorgalmazza a Mi Hazánk Mozgalom minden közpénztolvaj esetében, Simicska Lajostól Mészáros Lőrincig, bármely pártnak fizetnek is védelmi pénzt.



Hoffmann Tamás fideszes polgármester és bűntársa. Bár Hoffmann-nak volt egy orvos alpolgármestere is, de valamiért az egészségügy volt az egyetlen terület, melyet magánál tartott polgármesterként

Szerte az országban sajnos sokszor gyakorlat, hogy az önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaságoknál az átláthatósággal szemben a látszólagos munkabér akár többszörösét fizetik ki különböző jogcímeken. A Mi Hazánk képviselőjeként közérdekű adatigényléssel fordultam az újbudai önkormányzati cégekhez, és több száz oldalnyi felügyelőbizottsági jegyzőkönyvet is tanulmányozva több százmillió forintnyi olyan prémium kifizetését tártam fel, melyek valójában alapfeladataik voltak a cégvezetőknek.



Több mint százmillió forint prémium egyetlen cégvezetőnek. A cégek számát tovább növelte a szivárványkoalíció, már 12 van

Pl. az önkormányzat épületét üzemeltető cégnél néhány helyiség kifestéséért járt milliós prémium. Az egyik új vállalatvezető a 2019-es választás utáni hatalomátvételük után képes volt azt előterjeszteni prémiumfeladatként már arra a „nulladik” évére is a december 1-jétől hatályos megbízása után, hogy a cégvezetés átvétele, ez volna egy prémiumot érő „pluszfeladat”. Vagy említhetem az előző, Fidesz-érából a közpénzből fizetett Las Vegas-i útjairól elhíresült informatikai cégvezetőt (a helyi Habony Árpádot, aki az efféle utazásokra 25 millió forintot költött közpénzből), az ő milliós prémiummal díjazott feladatcélkitűzése az volt, hogy vegyen magának egy új céges autót.



A fideszes bizottsági elnök titkosította az ellenszavazat nélküli mutyit az előző ciklusban

Közérdekű adatigényléssel feltártam, hogy a legnépesebb kerület rendelőintézetének előző, tehát Fidesz-ciklusbeli vezetője, Kóti Tamás 39 millió forintot vett fel 11 hónap alatt 2019-ben, holott munkabére elvileg csak 750 ezer forint, de ennek végül több mint négyszeresét fizették ki neki átláthatatlanul. Prémium, természetbeni juttatás, SZÉP-kártya, iskolakezdési támogatás jogcímen, és végkielégítésként, mely ellen csak én tiltakoztam a képviselőtestületben, az összes többi párt megszavazta, pedig választási ciklusra szóló, határozott idejű megbízásnál nem járna végkielégítés. A cégvezető képes volt önmaga főnökeként szabadságmegváltásként is több milliót felvenni egy év alatt, pedig valójában sokat hiányozhatott, álláshalmozó volt: a szakrendelő főigazgatója a fizetése mellé önmagával „projektvezetésre” is szerződött 5 évre úgy, hogy a pofátlan szerződés későbbi felmondása esetén is ki kell fizetni a több mint tízmilliós megbízási díjat.



Ebben még az önkormányzati cég által fizetendő járulékok nincsenek is benne

A DK polgármestere tehát az átláthatóságot kijátszva gátlástalan cégvezetői prémiumokkal sunyin megtöbbszörözi a 750 ezres fizetésüket, pedig az önkormányzat testületi határozatai szerint: „Az ügyvezető feladatait munkaviszonyban látja el, munkabére bruttó 750.000.- Ft/hó.” Pont. Szó sem volt állandósult prémiumról, amely ellen a Mi Hazánk Mozgalom tiltakozik. Egyetlen cég felügyelőbizottsága nem támogatta csak a prémium kifizetését: amelynek felügyelőbizottsági tagja lehetek, ahol az ellenőrző testületet így meg tudtam győzni erről, azonban az önkormányzat politikusai végül egyhangúan felülbírálták a döntést, s kifizették mégis a milliókat. A Mi Hazánk Mozgalom tehát egyedül maradt, de követeljük ezután is a korrupt prémiummutyik megszüntetését, szerte az országban.