"Hogy tudott ebben a kérdésben győzni a szélsőjobb?"- dühöngenek a buzivonulás szervezői

A deviánsok egyik folyóiratában is megállapították: „A Budapest Pride először arról kommunikált, hogy sikerrel kicselezték a Mi Hazánk Mozgalom trollkodását. Végül úgy néz ki, mégsem ez történt.” Feltették a kérdést: „Hogy tudott ebben a kérdésben győzni a szélsőjobb?” Elárulták azt is: „Ami a leginkább nem tetszik az embereknek, hogy azt olvashatták a Telex cikkében, hogy a felvonulás “rövidebb lesz”. Ez nagyon azt sugallja, hogy a Pride valamilyen szinten vesztett, és a Mi Hazánk Mozgalom korlátozta” – keseregnek a buzeránsok.



Kis kifli vagy nagy kifli, ez a másik dilemmájuk...

Mint ismeretes, a BRFK kitiltani kényszerült a buzifelvonulást az undorító rendezvényeik történetének legszimbolikusabb helyeiről Novák Előd korábbi bejelentése és a Kúrián sikerrel járt jogorvoslata miatt, így a Szivárvány Misszió Alapítvány által bejelentett Andrássy út - Bajcsy-Zsilinszky út - Deák tér útvonalon nem vonulhatnak az LMBTQIP-propagandisták a rendőrség végleges határozata szerint.

A "Magyar" Helsinki Bizottság buzivédő jogásza így mentegetőzött: „Novák Előd kicsit túlbuzgó volt, és tíz másodperccel éjfél előtt küldte be a saját tüntetését, ami viszont a rendőrséghez már éjfél után érkezett meg. Erre mondta később a Kúria, hogy ez így oké, és a határidőt magát is úgy értelmezte, hogy az Novák Elődnek legyen jó.” Valójában a nagy számok törvénye alapján győzött a Mi Hazánk több tucatnyi bejelentésével, illetve a Kúria is három keresetükből csak egyben adott igazat a magunkfajtáknak, de a magukat kiváltságosnak tartó ratyiknak ez is szokatlan volt, így értékelték: „Mivel a Kúria a rendőrséggel szemben a szélsőjobboldaliaknak adta az elsőbbséget, így a rendőrség nem tehetett mást, mint hogy visszavonja a Budapest Pride Felvonulás eredeti határozatát, hiszen abban még a miénk volt az Andrássy út egy rövid szakasza, amit a Kúria pedig a szélsőségeseknek ítélt.”



„Ilyen beteg ez az LMBTQP-mozgalom... Sajnálom őket, és igyekszem segíteni nekik, hogy meggyógyulhassanak - s közben nem engedhetjük, hogy megfertőzzenek másokat” - írta Novák a Hundub-oldalán e "jókívánság" kapcsán

A Budapest Pride képviselője azt is elárulta, hogy „ebben az évben ismét kimagasló nemzetközi támogatásra számítunk”, amit korábban Novák Előd is szóvá tett: „Nem kérünk lezárások idején is szerte a világból ide szervezett aberráltakból, akik számíthatnak még további meglepetésekre a magyar ellenállás sok éve megedződött szervezeteitől és tagjaitól.”

Egyébként meglepetéssel készülhet a Jobbik is...

(Kuruc.info)

