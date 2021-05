Anyaország :: 2021. május 21. 17:07 ::

Leleplezett pedofilfórum: saját gyermekeiket nevelik arra, hogy a fajtalankodás a családban a szeretet megnyilvánulása

Az Édenkert nevű, eddigi legnagyobb magyar pedofilfórumon "gyermeknevelési tanácsadás" is zajlott. Sokkoló ajánlás pedofiloknak: szexuális játékokkal kell nevelni az elfogadásra a családban a gyereket, akinek életformája lesz a szex, és nem tabu - írja a Magyar Nemzet.



Újabb és újabb részletek derülnek ki a dark weben működött, gyomorforgató tartalmakat megosztó, kétszer is hatóságilag felszámolt eddigi legnagyobb magyar pedofilfórumról. Ezek szerint a "normális gyermekpornóról", exkluzív pedofilokról elmélkedő, a hsl nick mögé bújt pedofil, az Édenkert nevű fórum második verziójának egyik szervezője csak felszínes ismereteket osztott meg.

Mint korábban már szerepelt a hírek között, kiberbűnözés elleni nyomozók leleplezték az Édenkert felszámolása után újonnan szerveződött, a bűnözők kedvenc kiberterében, a dark weben működő magyar pedofilfórumot. Négy szervezőjét letartóztatta a nyomozási bíró, három azonosított fórumozó szabadlábon védekezhet. (!) A nyomozók jelenleg is azonosítják a több ezer fórumhasználót. Egyelőre annyi biztos, hogy az új fórum tartalma, módszerei, jellemzői kísértetiesen hasonlítanak az Édenkertéhez. A bűncselekményt elkövetett pedofilok azonosítása érdekében a mostani fórumról egyelőre nem írhat a lap, az Édenkertről viszont igen. Még 2017-ben egy etikus hekker feltörte a fórumot, és lemásolta a teljes tartalmat, amit a PestiSrácoknak és a Hír TV-nek is eljuttatott. Ők továbbították az anyagot a kibernyomozóknak.

Egy sor pedofilt éppen ezen anyagok alapján azonosított és fogott el a hatóság – például az alábbiak miatt:

Pedofil apák vállalt álláspontja a fórumon, hogy gyakorlatilag már a gyermek születése előtt befogadóvá kell tenni az anyát, és felkészülni egy olyan sajátos nevelési formára, amelyben a szexuális játékok a családtagok számára a szeretet megnyilvánulását jelentik. Titkos szövetségessé kell válniuk a család tagjainak a kirekesztő társadalommal szemben, mert vallják, hogy a gyermek nem az abúzustól sérül, hanem attól, hogy a társadalom elítéli az ilyen kapcsolatot.

Ez is szerepel a PestiSrácok a tavaly megjelent oknyomozó sorozatában az etikus hekker által megszerzett bizonyítékok alapján.

Az Édenkert egyik témaköre a gyermeknevelési módszerek voltak, amelyek célja a pedofiloknál az, hogy a társadalmi normákkal ellentétes magatartási formákat már egészen kis kortól elfogadhatóvá, sőt természetessé tegyék a gyermekeknek – hívta fel a figyelmet a lap.

A családon belüli abúzus szerintük még csak nem is erőszak, hiszen "a jól nevelt gyermek maga is óhajtja a szexuális élményt". Ezt akarják mindannyian elérni, amiben a tapasztaltabbak segítették is a kezdőket.

"Rájöttem, hogy a szülői minta sokkal meghatározóbb a gyerekek számára, mint a társadalmi. Például ahol egy családban természetes a meztelenkedés a lakásban, esetleg a nudizás strandon, ott ebben nemhogy kivetnivaló nincsen, de életforma. […] Na most… ahol a szex nem tabu, ott a gyerek 3-4 hónaposan maszturbálni kezd vagy kísérletezik vele (félreérthetetlenül)" – idézte a hírportál a hunsmallover nevű fórumozót, aki törzsvendég volt, és preferált korcsoportként az 1–11 éves gyermekeket jelölte meg.

Az Édenkert alapítója, Extreme azzal büszkélkedett, hogy

a felesége is pedofil, és éppen a fiukat várja, de az igazán nagy orgiák majd akkor jönnek, amikor egy kislány is születik, mert akkor mindenki mindenkivel folytathat majd szexuális kapcsolatot a családban.

A pedofilok ma már nem cukrosbácsikként vadásznak a gyermekekre, hanem az interneten, a gyermekek által kedvelt platformokon: magukat hasonló korúnak kiadva, álprofilon férkőznek a gyerekek bizalmába.

Az Édenkertben kézikönyv állt a pedofilok rendelkezésére, hogy miként tegyék ezt.

