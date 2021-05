Anyaország, Koronavírus :: 2021. május 28. 08:58 ::

Az elszámoltatás közben bérből és fizetésből senyvedő Orbán számára is mellbevágó, hogy Gyurcsány még jelen van a magyar politikában

25 ezer első és 117 ezer második oltást adtunk be csütörtökön – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos pénteki rádióinterjújában a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A kórházban lévők száma hosszú idő után 1000 alá ment, 121-en vannak lélegeztetőgépen. A fertőzöttek száma 84 ezer – ismertette a friss számok egy részét. Az elhunytak számát nem említette.

Azt mondta, attól tart, hogy kialakul egy olyan képzett a be nem oltottakban, hogy ő ezt megúszhatja. De a tudósok szerint a vírus itt marad, és előbb utóbb meg fog fertőzni mindenkit, aki nem védett. Nem szeretné csalogatni az embereket, mindenkinek meg kell hozni egy döntést, de mindenkit arra kér, vegye fel az oltást, „az utolsó embert is meg fogja találni ez a vírus”.

A munka, amit elvégeztek a szakembereink, elismerésre méltó – mondta. Arról is beszélt, hogy megelőztük első oltásokban az Egyesült Államokat és megközelítettük Nagy-Britanniát. Hozzátette, beszélt az egészségügyi miniszterrel, és arra jutottak, hogy a Magyarországon választható oltóanyagok védenek az indiai mutánssal szemben.

Nyugaton még nem is aktuális az utazás, mert még nem állnak olyan jól, mint mi – mondta azzal kapcsolatban, hogy vajon elfogadják-e majd a Sinopharm- és Szputnyik-oltásokat máshol. „Nem vagyok bolond, én is kínai vakcinával oltattam be magam” – fogalmazott. Ha majd a nyugat is odaér, „ahol mi tartunk”, akkor lehet majd utazni a keleti vakcinával.

Bérből és fizetésből élőként Orbánt is megviselte a járvány

A harmadik hullámot leszorítottuk a földre, és nem hiszem, hogy föltápászkodik innen – mondta a miniszterelnök. Eddig a védekezés volt, most már a gazdaság újraindítása van soron. „Most újra kell indítani a gazdaságot, bennünket, a bérből és fizetésből élőket is megviselte a járvány. Én is ilyen vagyok” – fogalmazott. Hozzátette: „A vállalkozóknak is vissza kell nyerni a vállalkozókedvüket. Ez nem egyszerű.” A 2022-es költségvetés az újraindításról fog szólni – mondta.

Nagy Katalin műsorvezető megkérdezte, hogy miért tartanak a brüsszeli tárgyalások éjszakába nyúlóan. A miniszterelnök pedig elmondta, hogy ezt ő sem érti, nem szerencsés munkaszervezés. Meglepődtem, hogy ennyi éjjeli bagoly van Brüsszelben – mondta. „Ha be akarnánk vezetni Magyarországon, akkor a miniszterek hamar a pokolba küldenék a miniszterelnököt” – fogalmazott.

A klímavédelem kapcsán azt mondta, Brüsszelben a bürokraták úgy viselkednek, mint a bürokraták, körzővel, vonalzóval számolják ki, hogyan kell szétteríteni a költségeket. Ez szerintem nem fogadható el, Nyugaton jólét van, keleten még nincs, ez más kávéház – mondta. „Az a kérdés, hogy ki fizet, és én nem akarom, hogy a magyarok fizessenek” – fogalmazott. Másfél év múlva kijön 12 tervezet az Európai Bizottságtól, erről vitáznak majd a miniszterelnökök, itt kell megvédeni a magyarok érdekeit. A következő 2-3 év a klímavédelemről fog szólni, rezsiharcot kell vívni – tette hozzá.

Gyurcsány miatt kellett bezárnia a fiát

A műsorvezető természetesen megkérdezte az őszödi beszédről is, vagyis „Gyurcsány Ferenc hazugságbeszédéről”, ahogy fogalmazott. Orbán Viktor úgy emlékezett, amikor kitört a beszéd miatti lázadás, be kellett zárni a fiát, mert akart menni tüntetni a barátaival. Szerinte mellbevágó élmény, hogy az az ember, aki miatt ez történt, még mindig ott van a magyar politikában. „15 éve volt, de ugyanazok még mindig itt vannak és kormányozni akarnak” – mondta. Szerinte nem érdemes úgy gondolkodni, hogy a fiatalok nem emlékeznek már erre. Ott vannak a szülők, mondják el nekik, meg utána is tudnak nézni az interneten – tette hozzá.

De a főnök, aki mindent megtesz Gyurcsány felszínen maradásáért, azon is meglepődött, hogy a szemkilövető is főnök:

Nemcsak arról beszélünk, hogy itt van, hanem ugyanezzel az emberrel harcolok, mert Gyurcsány a főnök. A főpolgármester háta mögött újjáalakult a Gyurcsány-kormány, ez egy különleges jelensége a magyar politikának.

Nahát!

Majd úgy fejezte be, hogy bízik benne, hogy egy szép gyermeknap vár a gyerekekre, akiket megviselt a vírus és a bezártság.

