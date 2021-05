Anyaország :: 2021. május 31. 17:16 ::

Parlamenti színvonal II. - Jakab bőrdzsekiben kommunistázott, Orbán válaszként bohócozott

"Úgy érzem magam, mint aki visszacsöppent a rendszerváltás előtti időkbe" – kezdte felszólalását a Jobbik elnöke, emlékeztetve, hogy ficsúrozásáért 10 millió forintos büntetést kapott. Jakab Péter, miután először elvtársnak, majd régi kommunistának nevezte a miniszterelnököt, megkérdezte, milyen szavak kimondásáért jár büntetés.

"Minek nevezzelek?" – kérdezte a kormányfőtől.



Ma is nagy volt az erőlködés a hírekbe való bekerülésért

Orbán Viktor viszontválaszában arról beszélt: Jakab Péter egy frakció vezetője, ami egy komoly feladat, és mint mondta, "egy ideig mi is komolyan vettük önt". A magyar kormányfő szerint azonban hamar nyilvánvalóvá vált, hogy Jakab Péter "másik műfajban" utazik.

"Ön valójában egy komédiás, aki hétről hétre a szemünk előtt csinál bohócot magából. Havi hatmillió forintot költenek az állampolgárok a maga mutatványaira" – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve: mindenki tudja, hogy "az önök térfelén Gyurcsány Ferenc a főnök", és hogy Jakab Pétert "nem az eszéért alkalmazza".

Jakab Péter egyperces viszontválaszában ismét megkérdezte Orbánt, hogy lehet őt hívni, majd azt mondta, "egyezzünk ki a tolvajban". A Jobbik elnöke azzal folytatta, hogy ha a kormánypárti képviselőkre tekint, arra gondol, hogy "kijön önökből a komplett magyar börtönválogatott".

A Jobbik elnöke ezután egy sálat emelt a magasba, rajta azzal a felirattal, hogy "Fizessenek meg a tolvajok", ezután vette el a házelnök a szót a frakcióvezetőtől.

Orbán Viktor azzal válaszolt, hogy a legkorruptabb magyar pártnak nevezte a Jobbikot.

"Az önök pártja már az előző ciklusban is eladó volt, akkor is megvette önöket egy milliárdos. És most önök a Jobbikot egy másik milliárdosnak, Gyurcsány Ferencnek adták el" – fogalmazott a kormányfő, majd idézte a Jobbik alapító okiratát, amelyben a párt a kommunista utódpárt leváltását tűzte ki célul.

Orbán Viktor szerint a kérdés az, hogy Jakab Péter mennyi pénzt kapott Gyurcsány Ferenctől azért, hogy ezt a célkitűzést "kitörölje a Jobbik emlékezetéből".

(Mandiner nyomán)