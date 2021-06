Anyaország :: 2021. június 3. 20:07 ::

Kína megvetendőnek tartja a leendő Fudan melletti közterületek átnevezgetését

„Komolyabb az agenda Kínában, hogy ilyennel foglalkozzanak szerintem, hogy a IX. kerületben milyen utcákat neveznek el” – ezt Magyar Levente külügyi államtitkár nyilatkozta még a Telexnek nemrég azzal kapcsolatban, hogy okoz-e feszültséget Kínával az, hogy Ferencvárosban a kínai pártállamnak kellemetlen emberekről és ügyekről neveztek el közterületeket éppen azon a területen, ahol a Fudan Egyetem is megépülne.

A kínai Fudan Egyetem kampusza a jövőben a Dalai láma út, az Ujgur mártírok útja, a Szabad Hongkong út és a Hszie Si-kuang püspök út közelében épülhet fel. Csupa olyan téma és személy, amelyre kifejezetten érzékeny Kína, és amelyek miatt komoly kritikák érik hosszú évek óta nyugatról az országot emberjogi kérdésekben.

Annak ellenére, hogy Magyar szerint Kínának van ennél jobb dolga is, az AFP tudósítása szerint reagáltak Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely akciójára. A hivatalos kommunikáció szerint Kína megveti az akcióban részt vevő politikusokat. Wang Wenbin, a kínai külügy egyik szóvivője szerint

a magyar politikusok felfújják a Kínával kapcsolatos ügyeket, és hátráltatják Kína és Magyarország között az együttműködést.

A szóvivő szerint megvetendő az ilyen viselkedés.

A kínai elit egyetem magyarországi kampuszát kínai hitelből, vagyis a magyar adófizetők pénzéből építené fel a kormány, a diákok nagy része pedig szintén kínai lenne. A projektnek köszönhetően ráadásul a magyar diákok számára tervezett Diákváros területéből is elvennének. Most szombaton tüntetést is szerveznek a Fudan miatt, ráadásul a magyarok kétharmada elutasítja a kínai intézmény megépítését. Ami egyébként a világ második legnagyobb Kínán kívüli kampusza lenne, ha elkészül, írja a Telex.