Vona szerint is arra megy ki a Jobbik-DK-összeborulás, hogy Karácsony-kormány esetén ők diktálhassanak

A Jobbikot az ide vezető úton elindító korábbi pártelnök Fb-bejegyzése:



Öt érv, hogy miért kötött paktumot a Jobbik és a DK

Az előválasztás során sokak várakozásával ellenétben a választókerületek többségében nem a választók, hanem a pártok háttéralkui lesznek a meghatározóak. Ebben semmi meglepő nincs, aki mást várt, naiv volt. Van viszont egy komoly meglepetés: a legtöbb helyen a Jobbik és a DK kölcsönös megegyezései látszanak, ami egyértelműen a két párt közötti megállapodásra utal. Az érintettek előtörténete miatt sokan csodálkoznak, szörnyülködnek, amikor egymás mellett mosolyognak a jelöltjeik, én is inkább magamban tartom a személyes véleményem, de a helyzet az, hogy a paktumban van logika, méghozzá „nagyon is”. Íme, itt az öt érv, hogy miért állapodott meg egymással Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter.

1. Gyurcsány számára életfontosságú volt, hogy belső szövetségest szerezzen.

Az elmúlt hónapokban egyre látványosabban rajzolódott ki a hat ellenzéki párton belül egy „mindenki a DK ellen” stratégia. Mivel az ellenzéki összefogás zászlóján Gyurcsány Ferenc a többiek számára is kellemetlen foltnak számít, és mivel a Fidesz is vele revolverezte az ellenzéket leginkább, így a másik öt párt eddig igyekezett minimalizálni a DK mozgásterét. Vagy legalábbis ezt szerette volna. Ezért Gyurcsánynak életfontosságú volt, hogy valakit kiemeljen a másik öt párt közül, és az ellenzéki együttműködésen belül ellenzéki együttműködést építsen ki vele. Ha pedig valakire így is, úgy is szüksége volt, az miért ne a másik legerősebb párt, a Jobbik legyen?

2. A két párt szavazói nagyon közel kerültek egymáshoz

Az ellenzéki szavazók számára egyre kevésbé fontos, melyik pártról, melyik politikusról van szó, a lényeg, hogy Orbán Viktort sikerüljön leváltani. A pártszimpátia tekintetében ezért egyre nagyobb az átjárás. Aki ma momentumos, holnap szoci, aki DK-s, holnap párbeszédes lehet és így tovább. Ettől a folyamattól függetlenül azonban még léteznek elkötelezett pártszavazók, és bármilyen furcsán hangzik, ezek között a legszorosabb érzelmi rokonság a Jobbik és DK szavazói között alakult ki. Ez az a két erő, amely következetesen a legharsányabban, a legpopulistábban szállt szembe a kormány politikájával, így mára elérkeztünk oda, hogy a DK és a Jobbik közlekedőedénnyé vált, ahol a szavazóik akadálytalanul folynak át egymásba. A két párt friss paktumát tehát a támogatóik már régen megkötötték.

3. A két párt tarolni akar az előválasztáson

Az előválasztásokon az ellenzék nehéz helyzetben van, mert egyszerre kell felmutatnia az összefogás stabilitását és közben versengenie a többiekkel. A „kicsik” – LMP, Párbeszéd, MSZP – igazból csak ácsingóznak pár befutó helyre, de a „nagyok” – Momentum, Jobbik, DK – számára valódi tétje van mind az előzetes alkudozásnak, mind a későbbi előválasztásnak. A hármas szám pedig nagyon egyszerűvé teszi ezt a képletet. Ha senki sem egyezik meg, akkor az adott erőviszonyok és a véletlenek döntenek majd, de ha kettőnek sikerül megállapodnia, akkor ők nyertek és a harmadik hoppon marad. És lényegében ennyi történt. Bár néhány hónapja még azt mondtam volna, ezt a Momentum és a Jobbik fogja meglépni, de világossá vált, hogy a DK és Jobbik vezetői döntöttek úgy, nem bízzák a véletlenre, hogy kik fogják dominálni a parlamenti helyeket. A két legerősebb összeállt, hogy elvigye az egyéni jelöltek többségét, a Momentum pedig újabb pofont kapott.

4. Válasz Karácsony 99 Mozgalmára

Karácsony Gergely nagyot húzott, amikor bejelentette a 99 Mozgalmat. Egymaga több kormányképes arcot mutatott fel, mint az egész ellenzék együttvéve. Az ő problémája ellenben az volt, hogy nincs mögötte komoly párt, ami kiszolgáltatottá tette. Ezt a hátrányát váltotta a 99 Mozgalommal előnnyé. Addig egy lépéssel a pártok mögött kullogott, most két lépéssel eléjük ugrott. A körülötte kialakult hálózatban azonban ott van a lehetőség, hogy ez lesz 2022 után az az ellenzéki uniópárt, amely úgy darál majd be mindenkit, ahogy a Fidesz tette húsz éve a jobboldalon. Nyilván ez a kisebb pártok számára inkább megváltás, mint veszély, de a két legerősebbnek (és valószínűleg a Momentumnak is) egyáltalán nem jó hír. A DK és Jobbik paktuma ezért felfogható egyfajta strukturális válasznak is Karácsony Gergely mozgalmára.

5. A Karácsony-kormány gúzsba kötése

Az előző pontból következik az utolsó. A Jobbik és DK minden bizonnyal belátta, hogy a miniszterelnök-jelölti versenyben nincs esélyük a főpolgármesterrel szemben. Meggyőződésem szerint a harmadik fordulóba még Jakab és Dobrev kerül be, ahol a Jobbik elnöke egy miniszterelnök-helyettesi posztért cserébe vissza fog lépni Karácsony Gergely javára. De nem is ez a lényeg. Az igazán fontos, hogy a Jobbik-DK paktummal létrejött az ellenzéken belül egy olyan központi mag, amely mindent képes maga felé gravitálni. A jelenleg teljesen strukturálatlan, túlságosan is heterogén és politikai amatőrökkel teletűzdelt 99 Mozgalom súlytalanná válhat a szervezettebb Jobbik-DK szövetséggel szemben. Ezzel azt érhetik el, hogy amennyiben az ellenzék nyer és Karácsony Gergely miniszterelnök lesz, nem ő, hanem a Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc fognak diktálni.

Nyilván mindenki úgy ítéli meg a Jobbik-DK szövetséget, ahogy akarja. Nekem is megvan a személyes véleményem. Ez a bejegyezés azonban, ahogy jeleztem, nem erről szólt. Csupán szerettem volna segíteni megértetni az értetlenkedőkkel, hogy mi történik és miért.