Kocsmában tombolt a rendőrök által megvert alkoholista - először ő támadt a készenlétisekre

A XIV. kerületi rendőrkapitányságtól alig három és fél kilométerre, Zugló legszebb, kertvárosi részén áll az a söröző, ahonnan június 3-án garázdaság miatt elvittek egy vendéget a rendőrök. Később az előállítóhelyiségben brutálisan összeverték a férfit, akit végül életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A Blikknek sikerült beszélnie egy szemtanúval, aki a múlt hét csütörtökén szintén a kocsmában tartózkodott.



Ebből a sörözőből vitték el a tomboló részeget (fotó: Fuszek Gábor)

– A férfi törzsvendég, régóta idejár inni. Általában normálisan viselkedik, de amikor felönt a garatra, nem igazán lehet vele bírni. Az ominózus estén is részegen elborult az agya, majd mindenért balhézott. A főnök korábban már kitiltotta, de úgy tűnik, ez nem érdekelte, mert ezúttal is megjelent. Két társával érkezett, de egyedül ő nem bírt magával. Hajigálta a székeket, a pultost háromszor megdobálta pénzzel, valamint a többi vendéget is zaklatta – emlékezett vissza a neve elhallgatását kérő szemtanú. – A tulajdonos látta, hogy a férfi mit művel, ezért értesítette a hatóságot. Megérkeztek az egyenruhások, de még a rendőröknek is nekiment – tette hozzá a tanú.

A söröző több vendége is úgy tudja, az elvezetett ember az építőiparban dolgozik. Egy ideig albérletben élt a környéken, de állítólag nemrégiben vett egy saját lakást. A helyszínre először a készenléti rendőrök mentek ki, ők vitték be a kerületi kapitányságra, ahol a kollégáik estek neki. A Fővárosi Törvényszék közlése szerint ketten vettek részt az ütlegelésben, a harmadik társuk pedig az egészet végignézte. Az előállított, majd összevert férfi magában is kárt tett a rendőrségen.

A bulvárlap szerint a zsaruk a férfit előállító készenlétisekre próbálták kenni a bántalmazást, a tervük azonban pillanatok alatt dugába dőlt. A fogdán ugyanis – ahol a bántalmazás történt – kamera működött, ami mindent pontosan rögzített, és amely bizonyító erejű lehet.

A letartóztatott zsarukat hivatalos eljárásban csoportosan elkövetett bántalmazással és életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítják, az egyikük ellen egy másik büntetőeljárás is folyamatban van, sőt a bizonyítékok manipulálása is felmerült az esetükben. A szolgálati jogviszonyukat egyébként azonnal felfüggesztették.

Kártérítési per indulhat

A büntetőeljárásban biztosan vizsgálni fogják, hogy a rendőri fellépés átlépte-e a kellő arányosság elvét. Amennyiben igen, a sértett kártérítést kérhet. Hasonló eset néhány éve Izsákon történt, ott azonban a rendőrök által bántalmazott férfi meghalt.

– Az ügyvédi titoktartás miatt csak annyit árulhatok el az izsáki ügyről, hogy a végén megállapodás született a sértett családja és a rendőrség között. Az a tapasztalatom: ha a rendőrség belátja, hogy hibázott, általában hajlik a megállapodásra. Nincs is minden esetben szükség a bíróság bevonására – közölte dr. Magyar György ügyvéd, aki az izsáki férfi családjának jogi képviseletét látta el.

