"Szivárványcsaládos felvilágosítást" követeltek a budapesti buzitüntetésen

"Tizenhat évesen a kollégiumban nem éreztem magam biztonságban" – így nyitotta beszédét Szekeres Zsolt a Magyar Helsinki Bizottság nevében. "Ő csak egy kis buzi" – hallotta mindennap az ilyen és ehhez hasonló megbélyegzéseket. Mint mondta, főként azok a szörnyetegek bántalmazták, akik ma ott ülnek az Országházban, írja az Index a mai buzeráns tüntetésről. (Hab a tortán, hogy egy volt alfahíres az egyik tudósító.)





Ő ma is egy kis buzi (fotók: Gombkötő Emma / Index)

Szekeres Zsolt azt is kijelentette, hogy a gyerekeket tőlük kell megvédeni, nem pedig a homoszexuálisoktól. "A tüntetés után kezdődik az igazi megpróbáltatás" – mondta.

Kiemelte azt is, hogy a tüntetés végére százezer aláírást szeretnének összegyűjteni.

Robi nem tud Roberta lenni

Erdős Erik Robi, a Prizma "transznemű közösség" szervezője elmesélte első nyilvános előbújásának történetét, vagyis élete első buzifelvonulását. Arról is beszélt, hogy betiltották a hivatalos név- és nemválasztást, ami azt jelenti, hogy azóta sem tudta megváltoztatni a papírjait. Rengetegen élnek így. Most pedig összemossák az LMBTQ-közösség tagjait a pedofilellenes törvénnyel. Erdős Erik Robi szerint a tájékoztatásnak helye van az iskolában. Az "LMBTQ-közösség" tagjai szintén dolgoznak, szeretnek, adót fizetnek, "egy közös hazában, mert az a miénk". Azt is mondta: a kormánynak nem kell attól tartania, hogy egyetlenegy heteró ember is "bemelegedik". Inkább attól kell félnie, hogy a kirekesztett emberek közül még többen lesznek depressziósok, öngyilkosok. "Egyenlőséget! Senki sincs egyedül!" – hangsúlyozta. Hozzátette: olyan országban szeretne élni, ahol a szeretet emberi jog, ahol a szeretet tartja össze a társadalmat, a mai országvezetésben erre nem számíthatnak.

A szervezők szerint tízezren vannak a tüntetésen

A szervezők bemondták, hogy a tüntetésen tízezren vannak. (De persze a szervezők szerint mindig többen vannak a valós számnál - a szerk.) "Mi nem akarunk egy olyan országban élni, ahol az ember elveszti a munkáját és a megélhetését azért, mert homoszexuális" – mondták.

Aki nem a leszbikusok esete

Székely Kriszta színházrendező, tanár elmondta, hogy az iskolában kamaszként nagyon is szüksége lett volna arra, hogy valaki elmondja, nemcsak homoszexualitások és heterók vannak, hanem hogy a szexualitás gyönyörű. "Jó lett volna, ha valaki bemutatja a körülöttünk lévő sokszínű világot, a valóságot" – mondta a színházrendező, aki kiemelte, hogy csakis kizárólag középkorú, nős férfiak zaklatták az adottságai miatt, leszbikus nők sosem bántalmazták korábban.



Őket vajon ki akarja molesztálni?...

Marci, akinek férje van

Pál Marci, #acsaladazcsalad mozgalom és a Szivárványcsaládokért Alapítvány aktivistája azt mondta, van egy álma november óta. "A család az család!" – kiáltotta, majd a jelenlévők utána skandálták többször is. Ezután elmondta: normális helyzetben nem kellene színpadon állnia, hanem a vacsorához készülődnének a kisfiával és a "férjével". Normális helyzetben nem kellene dühöt, szomorúságot és szorongást érezniük. Normális politikus nem mosná össze a "szivárványcsaládokat" a pedofilellenes törvénnyel. Pál Marci azt is elmondta: közel ezer szivárványcsalád él a hivatalos adatok szerint, de ennél jóval többen lehetnek.



Marci, a feleség

Pál Marci szerint a törvényjavaslat veszélyes, mert ha nem lehet felvilágosító órákat tartani a "szivárványcsaládokról", akkor sok gyermeket fognak bántani és zaklatni. Életmentő lehet, ha megtanulják a gyerekek, hogy nincsenek egyedül. A felkészült pedagógusokon és felvilágosító órákon életek múlnak. "A törvényjavaslat gonosz, mert betiltja azokat a mesekönyveket, amelyek nagyon sok családnak jelentenek torokszorító, katartikus élményt."

Állítólag 80 ezren írták alá a petíciót

"Nem hagyjuk, hogy elhallgattassanak bennünket" – skandálta a tömeg. A szervezők köszönetet mondtak a jelenlévőknek és azoknak, akik már eddig is elmondták a véleményüket. Mint kiderült, már 80 ezren aláírták a petíciót, mely kijelenti, hogy nem akarnak "homofób" törvényt orosz mintára. "Állítsuk meg a gonoszságot!" – mondták a szervezők, majd felszólították a jelenlévőket, hogy ha hazamennek, írjanak levelet a politikusoknak, valamint a különböző közösségi oldalakon is mondják el a véleményüket.

Az, hogy más neműnek képzelem magam, és erre akarok gyerekeket nevelni, csak olyan, mint a hajszín

Nagyon sajnálom azokat a magyar polgártársaimat, akik elkezdik rosszul érezni magukat ebben az országban. Nagyon fájdalmas lenne, ha ők mind elmennének innen. A homoszexuális barátaim – akik nekem nagyon fontosak – az ilyen összemosások, ellehetetlenítések miatt szenvednek. Egy hasonlattal élve, mondjuk holnap hoznak egy törvényt, hogy ciki a fekete haj, és akinek fekete a haja, az 18 éves koráig hordjon sapkát; és én elkezdeném a saját hazámban idegennek érezni maga, csak mert fekete a hajam. Pont 18 éves kor alatt fontos a szexualitásról, a szexuális irányultságról beszélni. Egy szülőnek és egy gyermeknek még akkor is nehéz ez a helyezt - ha úgy érzi ő más, mint az átlag - ha egy elfogadó közeg veszi körül. Ha ezt a többségi társadalom nem segíti, az tragédiákhoz vezethet. Ha nem jön elfogadás, támogatás és segítség ezekkel a felvilágosító programokkal, az nagyon nagy veszteség lesz mundannyiunknak. Ezek a programok segítenek, hogy elfogadjuk önmagunkat és egymást és mindenki önmagává válhasson. A tolerancia és párbeszéd híve vagyok, szívesen beszélgetek bárkivel erről, azokkal is, akik nem értenek velem egyet - mondta Gryllus Dorka.

Csak hogy tudjuk, mire számíthatunk a moslékkoalíciótól:

A buzivicc elleni fellépés mint legfőbb követelmény

"Az Európai Bizottság azt ígérte, hogy addig nem fognak nyugodni, amíg a jogfosztó törvényeket el nem törlik egész Európában" – folytatták az est házigazdái, akik a legfőbb követeléseiket is összefoglalták:

Ne hagyjuk szó nélkül a buzivicceket sörözés közben.

Ne használja senki szitokszóként az identitásunkat.

Munkáltatóként legyünk befogadók, mert ott és az iskolákban dől el, hogy mekkora károkat okoz a gonoszság.

Lakatos Márk még mindig a radikális Jobbik című filmet nézi

"Én egyáltalán nem vagyok jártas a politikában, de azt nagyjából érzem, hogy a 4-5 százaléknyi meleg – ami minden populációban jelen van – valószínűleg nem Fidesz-szavazó, hanem liberális eszméket támogat. A Jobbik egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Tehát szerintem a Fidesz azért száll bele egyre radikális gyűlöletkeltésbe, mert a Jobbiktól akar elvinni radikális szavazókat" - mondta a női ruhákban járkáló köcsög celeb.

De szép is az, amikor már az óvidában megy a buzipropaganda...



"Az Egyesült Államok alelnöke a pride-felvonuláson sétál férjével, ünnepel, míg Magyarország gyűlölködik. Sátánian gonosz, ami készülőben van. Ezt nem lehet máshogy értelmezni, mint hogy megint – mint az elmúlt időben annyiszor – a sötétség harcol a fénnyel. Ez a leggonoszabb dolog, amit csinálhatnak ezzel a törvénnyel: összekeverik a gyermekbántalmazást, illetve azt, hogy két felnőtt ember miként szereti egymást. A boldogság, egymás elfogadása és egymás szeretete, valamint az, hogy a világ sokszínű, amiben bárki vágyai szerint kiteljesedhet, testben és lélekben szabad lehet. Akik ezt a törvényt bevezetnék, azoknak a felelőssége lesz az, ha egy LMBTQ-fiatalt bántanak vagy öngyilkosságot követ el. Pont azoknak a torkát vágják el, akiknek minden lehetséges eszközzel segíteni kéne. Korábban láttam egy anyagot: óvodában pici gyerekeknek lejátszanak egy videót, ahol meleg párok megkérik egymás kezét, és a gyerekek tapsikoltak és drukkoltak, hogy igent mondjanak. Ők a szeretetre rezonálnak, és még annyira tiszták, hogy ezt a helyzetet a maga valóságában látják. Úgy gondolom, egyetlen fontos dolog van, hogy szeretet vegye őket körül. Az lényegtelen, hogy azonos vagy eltérő nemű pár alkotja ezt a szerető családot" – mondta Pálmai Anna színész.

Nem hagyják ők, nem bizony

"Legközelebb is legalább ennyien el fogunk jönni. Itt leszünk, és elmondjuk, hogy ezt nem hagyjuk" – jelentették ki a szervezők, a tüntetés ezzel véget ért.