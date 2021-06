Anyaország :: 2021. június 29. 21:51 ::

Szerdán kezd mérséklődni a kánikula

Szerdán kezd mérséklődni a hőség, de az ország nagy részére még első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez kedden eljuttatott veszélyjelzésük szerint a hőség miatt harmadfokú figyelmeztetést már nem, de a másodfokú figyelmeztetést kiadták Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyére. Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megyére pedig elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Azt írták: a napi középhőmérséklet az ország nagyobb részén 26-27 Celsius-fok fölött, délen helyenként 29 fok körül várható, de szerdán az ország északnyugati felén már visszaesik a hőmérséklet. Az előrejelzés szerint hajnalban 17-24 fok várható. A maximumhőmérséklet 29-37 fok között alakul. A Dunántúlra már megérkezik a hűvösebb levegő, de keleten, délkeleten még kitart a hőség.

Ezzel együtt az UV-B sugárzás is az ország nagy részén nagyon erős lesz, a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön az extrém szintet is elérheti. Kiemelték azt is, hogy szerdán késő délután, este leginkább a Tiszántúlon, északkeleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon várható helyenként zivatar. Késő este, csütörtökre virradó éjszaka általában az északi megyékben van nagyobb esély zivatarok kialakulására. Zivatarban intenzív csapadék, lokálisan 60-80 kilométer/órás szélroham, néhol jégeső valószínű.

Zivatarveszély miatt szerdára Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Müller Cecília országos tisztifőorvos hétfő déltől szerda éjfélig másodfokú intézkedést, hőségriasztást rendelt el.