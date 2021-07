Anyaország, Antimagyarizmus :: 2021. július 9. 15:06 ::

Szivárványszínűvé változott a kanadai zászló Budapest Vízivárosban - egyértelmű pimaszkodás

A budapesti kanadai nagykövetség június 25-én, az egy hónapig tartó Budapest Pride Fesztivál kezdetének napján kitette a külképviselet bejárata fölé a ferde hajlamúak szivárványszínű lobogóját a kanadai zászlóval összeházasító változatot. A nagykövetség aznapi twitteres bejegyzéséből kiderül, hogy a zászlóbontással szeretnék kifejezni szolidaritásukat az LMBTQ-közösséggel, illetve a közösség jogainak védelmezőivel. A nagykövetségi zászlóbontásra egyébként azokban a napokban került, amikor a magyar gyermekvédelmi törvény ürügyén Brüsszelben és másutt rázendített a hazánkat kárhoztató deviánslobbi kórusa.



A hagyományos piros sáv helyett szivárványszín veszi közre a tizenegy csúcsú juharlevelet

A Budapest vízivárosi Királyfürdő utca - Ganz utca sarkán működő kanadai nagykövetség húzásán nem nagyon kell csodálkozni, hiszen Ottawában alig két héttel ezelőtt szavazta meg a törvényhozás alsóháza azt a törvényjavaslatot, amellyel az észak-amerikai országban betiltják az úgynevezett „gyógyító terápiákat”. A gyógyító vagy más néven reparatív terápia célja az volt, hogy a természetestől eltérő, tehát ferde hajlamú személyeket még fiatal korban megpróbálták – a szülők vagy maguk a ferde hajlamúak együttműködésével – heteroszexuálissá változtatni, magyarán, betegségükből kigyógyítani. Most ennek az eredetileg jó szándékú kezdeményezésnek vetnek véget törvényhozással Kanadában, mondván, hogy a terápia minden tudományos alapot nélkülöző erőszakos átnevelő beavatkozás az egyén életébe.



Justin Trudeau az átszabott kanadai zászlóval parádézik a 2019-es torontói köcsögmeneten (fotó: Cheis Helgen)

A két héttel ezelőtti alsóházi szavazást megelőzően Justin Trudeau (Liberális Párt) kanadai miniszterelnök is kijelentette: „Kanadában nincs helye az átnevelő terápiának”. Trudeau egyébként évek óta lelkes résztvevője a torontói deviánsvonulásának, s ilyen alkalmakkor ő is büszkén lengeti a budapesti kanadai nagykövetség főbejárata fölé már június 25-én kifeszített, átszabott kanadai „nemzeti” zászlót. A nagykövetség aznapi twitteres bejegyzésében meg is indokolja, hogy miért tűzték ki a piros sávok helyett ezúttal szivárványszínnel határolt tizenegy csúcsú juharleveles zászlót.



A budapesti kanadai nagykövetség június 25-én keltezett csiripelése

Hogy mennyire nem csak a Budapest Pride Fesztivál tiszteletére bontott zászlót június 25-én a kanadai nagykövetség, az egyértelművé válik az említett csiripelés szövegéből:

A ma kezdődő Budapest Pride 2021 Fesztivál alkalmából boldogan bontjuk ki a kanadai és szivárványos zászló ötvözésének lobogóját, hogy ezzel is kimutassuk szolidaritásunkat az LMBTQ közösséggel, beleértve az emberi jogok védelmezőit, s kifejezzük azt, hogy támogatjuk LMBTQ-jogokat.

Mindez azt jelenti, hogy a nagykövet, vagy az ottawai külügy egy követ fúj a magyar gyermekvédelmi törvény miatt hazánkat ostorozó európai uniós politikusokkal.

