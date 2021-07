Anyaország, Koronavírus :: 2021. július 15. 15:25 ::

Gulyás: bizonyos munkakörökben vizsgálják a kötelező oltás lehetőségét

A szerdai kormányülésen a járványhelyzet aktuális állását vizsgálta meg a kormány. Magyarország továbbra is Európa egyik legbiztonságosabb országa, bőségesen rendelkezésre áll oltóanyag, mindent megtesznek azért, hogy növeljék az átoltottságot – mondta a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely. /Frissülő cikk./



Magyarországon még nem kezdődött meg a negyedik hullám, de Európában több helyen már igen. A kormány ezért azt ajánlja, csak az utazzon külföldre, aki már mindkét oltást megkapta.



Fotó: Farkas Norbert/24.hu

A harmadik oltás kérdéséről van egy tudományos vita és vannak gyártói álláspontok, illetve vannak politikai viták is – mondta Gulyás. Az operatív törzs csütörtökön tárgyal erről, a miniszterelnök pénteken tesz bejelentést erről.

A kötelező oltás kérdéséről Gulyás azt mondta:

indokolt bizonyos helyeken megvizsgálni, hogy egyes munkahelyeken a munkavégzés feltételévé tegyék az oltást.

Példaként az egészségügyet említette.

Mészárosék is rárepültek a 35 éves autópályakoncesszióra

A Galvani híddal kapcsolatban voltak aggályok, de akkor is szüség lenne rá, ha nem lenne a maihoz hasonlóan rossz közlekedési helyzet Budapesten. Kérdésre válaszolva Gulyás azt mondta: hétköznapokon már csak 2-3 ezer ember regisztrál oltásra. Külön jutalmat nem kívánnak kínálni senkinek az oltásért. A 12 év alattiak oltása csak akkor kerülhet szóba, ha a gyártók és a tudomány eljutnak odáig, hogy ajánlják ezt.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva megerősítette, hogy három ajánlattevő van az autópályák 35 éves koncessziójára. Azt mondta: a pályázókat megírta a sajtó (azaz a 24.hu, itt ).

Matolcsy fiának magánrepülőzéséről: „mindenki úgy él, ahogy akar"

Gulyás Gergely azt mondta: leghamarabb októberben kapna pénzt Magyarország, ha megszületne a megegyezés az Európai Bizottsággal. A miniszter szerint egyébként minden részletkérdésben megegyeztek már korábban, csak a gyermekvédelmi törvény miatt kitört botrány miatt nyitottak újra egyes kérdéseket. Példaként azt említette, hogy a helyreállítási alapból lehetne iskolafelújításokat finanszírozni. Ehhez diszkriminációmentességet vártak el, amivel a kormánynak egyébként nincs gondja.

A Bizottságnak kell megtalálnia azokat a jogi alapokat, amelyekre hivatkozik – mondta Gulyás. Ha a Bizottság még tárgyalni akar, állunk elébe, tette hozzá. A Líra könyvkiadót érintő bírságról azt mondta: ennek nincs köze a gyermekvédelmi törvényhez, az fogyasztóvédelmi kérdés.

Gulyás nem kívánta kommentálni, hogy a jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám magánrepülőgéppel jár Görögországba.

Mindenki úgy él, ahogy akar – mondta.

Gulyás úgy fogalmazott: nem látja tömegesnek azt a jelenséget, hogy magyar állampolgárok "Romániába" járnak oltásért. Ők egyébként az általános szabályok szerint kapnak oltási igazolványt.

Felgyorsítják a közbeszerzéseket

A kormány tárgyalt az Európai Bizottság tervéről, ami 55 százalékkal csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását. Gulyás szerint nincs sok értelme ennek, ha a nagy szennyezők, az Egyesült Államok és Kína nincs benne az egyezményben. A tagállamok többsége az eddigi vállalásokat sem tartotta be, illetve az Európai Bizottság olyan eszközöket ajánl, amelyek Magyarország számára nem elfogadhatóak – mondta Gulyás. Példaként azt említette, hogy nem a szennyező fizetne a végén, hanem külön adót vetnének ki a lakásokra és az autókra.

Tegnap számos gazdasági jellegű döntést hozott a kormány, egyebek mellett felgyorsítják a közbeszerzéseket.

Ebben az esetben 5-7 napra csökkenne az előzetes vizsgálat az EU-s pályázatok beszerzéseinél. 400 millió euró értékben létrejön egy termőföld-alap az Eximbanknál, ami az élelmiszerellátáshoz szükséges földet biztosítaná.

Kitartanak a pedofiltörvény mellett

A kormány európai uniós kérdésekkel is foglalkozott. Varga Judit igazságügyi miniszter már nyilatkozott a helyreállítási alap és a gyermekvédelmi törvény összefüggéséről, ezért Gulyás csak annyit mondott: az EU-val eddig is voltak viták és ezután is lesznek. Magyarország érdeke az EU-tagság, de az aggasztó fejlemény, hogy egymással össze nem függő ügyeket összekapcsolnak. Ez a gyakorlat hosszabb távon tönkre fogja tenni az EU-t.

Hiába támadják Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt, nem vagyunk hajlandóak változtatni azon, hogy nem engedünk be LMBTQ-aktivistákat az óvodákba és iskolákba – mondta Gulyás.

A nemzeti konzultáción az emberek eben az ügyben is véleményt nyilváníthatnak – tette hozzá. Eddig 3,7 millió kérdőívet kézbesítettek.

A Szputnyik V a leghatékonyabb



Ma a 12-15 éves korosztály 12 százaléka van csak beoltva, a 16-17 éveseknél ez 40 százalék. A delta variáns is az idősebbekre a legveszélyesebb, ezért a 60 felettiek oltása érdekében mindent meg kell tenni. Konkrét intézkedésekről döntött a kormány, az operatív törzs hamarosan tárgyal erről, a miniszterelnök pénteken jelenti be az intézkedéseket. Gulyás szerint politikai okokból – vagy gyógyszergyári lobbik miatt – megkezdődött az egyes vakcinákkal szembeni bizalom lerontása – mondta Gulyás, aki szerint ez akár emberek halálát is előidézheti.

A Semmelweis Egyetem kutatása szerint minden engedélyezett oltóanyag hatékonysága 90 százalék felett. Akinél negatív az antitest-tesz, azok 88 százaléka is védett. Teljesen fölösleges hangulatot kelteni bármelyik oltóanyaggal szemben. A kutatás szerint sem a WHO, sem az Európai Gyógyszer Ügynökség által nem jóváhagyott Szputnyik V a leghatékonyabb.

Tisztelettel arra kérek minden politikai szereplőt és a sajtót, hogy ne ezen a területen próbáljanak meg segíteni egyes politikai oldalaknak – mondta Gulyás.

Pofátlan traumatológusok és leszbikus csók

A Zala megyében felmondott hét traumatológus ügyére reagálva Gulyás annyit mondott: az Országos Kórház Főigazgatóság feladata megoldani a helyzetet. A felmondott orvosoknak szerinte olyan anyagi igényeik voltak, amely joggal váltott volna ki felháborodást az orvostársadalomban.

Nem az én feladatom megítélni, erre a Médiahatóság jogosult – mondta Gulyás arra a kérdésre, hogy milyen viszonyban áll a gyermekvédelmi törvénnyel, hogy az RTL Klub 12 éves korhatárral sugárzott napi szappanoperájában két nő csókolózott.

A paraszolvencia tiltásával és az új bértáblával a legtöbb orvos jobban járt, de a szülészek-nőgyógyászok nem – mondta egy kérdésre Gulyás. Jelenleg az a szabály, hogy a március 1. után elkezdett terhesgondozásnál nem szabad keverni az állami és magánellátást. Tehát ha egy kismama magánorvosnál veszi igénybe a terhesgondozást, állami kórházban nem szülhet ezzel az orvossal.

A Magyar Hang hetilap tudósítója ismét nem jutott be a Kormányinfóra, ezért egy másik újságíró tolmácsolta a kérdését az egészségügyi szakdolgozók bérrendezéséről. Gulyás erre annyit mondott, hogy jelentős alapbéremelés áll előttünk, ebben a ciklusban összesen 72 százalék. Szükséges a további emelés, nem vitatom, de nyolc év alatt két és félszeresére nőttek az ápolói bérek. Nem igaz tehát, hogy a kormány ne lenne elkötelezett. A 15 ezres létszámhiányra Gulyás azt mondta: néhány hónap múlva, békeidőben ki fog derülni, mekkora a valódi létszámhiány.

Ősszel jön a pedofilok adatbázisa

Kérdésre válaszolva a miniszter azt mondta: ősszel rendelkezésre fog állni a pedofil bűnelkövetők adatbázisa; illetve nyitottak minden javaslatra, hogy az adatbázisban szereplők körét kibővítsék más bűnelkövetőkre is.

Ha harmadik oltásra lenne szükség, akkor a szakmai vélemény szerint az a leghatékonyabb, ha variálják az oltóanyagokat, vagyis vektorvakcina után mRNS-vakcinát adjanak és fordítva.

Ha a lengyelek kilépnének

Mi akkor is barátokként és szövetségekként tekintenénk a lengyelekre, ha kilépnének az EU-ból, de ez ártana az EU-nak és megnehezítené a kapcsolattartást - szögezte le Gulyás Gergely.

Mit lehet mondani azoknak, akiknek a Sinopharm ellenére sincsen ellenanyaguk?



Mit lehet mondani azoknak, akiknek a Semmelweis Egyetem vizsgálata szerint sincs védettségük a Sinopharm-oltás ellenére? – kérdezték Gulyástól. Ő erre azt mondta: senki nem állította, hogy 100 százalékos lesz a hatékonyság, minden vakcinánál vannak, akiknél nem kimutatható a védettség. A ma elérhető legnagyobb védettséget az oltás adja, mindegyik minimálisra csökkenti a komoly megbetegedés kockázatát.

Gulyás felelőtlennek tartja Erdei Anna immunológus kijelentését a Sinopharm-vakcinával kapcsolatban. MTA főtitkár-helyettese szerint ha nincs ellenanyag a szervezetben, akkor nincs védettség. Hatékonyságban nincs szignifikáns különbség az oltóanyagok közt – jelentette ki Gulyás, aki szerint felelőtlenség bizalmatlanságot kelteni egyes vakcinák iránt.

A verseny véget ért ott, ahol több vakcina állt rendelkezésre, mint ahányan be akarták oltatni magukat – reagált Gulyás arra, hogy ma már egyáltalán nem Magyarország a listavezető az átoltottság tekintetében. Azért lassult le az oltási hajlandóság, mert szabadság van – mondta a miniszter, utalva arra, hogy pénteken reggel Orbán Viktor olyan intézkedéseket jelent be, amelyek célja az átoltottság növelése.

Mi Hazánk: elfogadhatatlan a kötelező oltás

A Fidesz és a balliberálisok egymással versengve erőltetik a harmadik oltást, a Mi Hazánk szerint azonban korrekt tájékoztatásra van szükség!

Elfogadhatatlan, hogy bizonyos munkahelyeken kötelező lesz az oltás, ahogy azt Gulyás Gergely ma már belengette; ehelyett az oltások valódi következményeiről kellene beszélni. Ellenezzük a gyerekek oltását is, amit szintén elkezdtek ma erőltetni: most már a 12-15 éves korosztályban "terveznek lépéseket". A Mi Hazánkhoz több olyan bejelentés is érkezett, amely az oltás beadása utáni napokban-hetekben történt halálesetekről vagy súlyos tünetekről szól; ám ezt nem vizsgáltatják sem a gyógyszergyártók, sem a velük összejátszó kormány.

A Mi Hazánk semmilyen lezárást nem tud támogatni a későbbiekben, a kormány eleget ártott így is a gazdaságnak. Ellenezzük a gyerekek oltását, és nem fogadjuk el a védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők diszkriminációját sem, és semmilyen esetben nem fogadjuk el az oltás kötelezővé tételét. Mindenki maga dönthessen a sorsáról, korrekt tájékoztatás után! Aki fél a vírus kockázatától, magát beoltathatja, de bármilyen erőltetés elfogadhatatlan.

Frissítés: egészen pontosan ezt mondta a harmadik és a kötelező oltásról:



Részlet az MTI tudósításából:



Jelezte azt is: három olyan terület van - a harmadik oltás ügye, a kötelező oltás kérdése, illetve a 60 év felettiek és a 12 és 16 év közötti korosztály magasabb oltottságának elérése -, ahol a kormány szerdán tárgyalt a teendőkről és az intézkedésekről, a nap folyamán az operatív törzs is ezt fogja tenni, és pénteken a miniszterelnök a Kossuth rádióban a konkrét döntésekről fog beszámolni. A harmadik oltás kérdésével kapcsolatban azt emelte ki: van egy tudományos vita és egy gyártói álláspont is, ami a különböző gyártóknál távolról sem azonos, és vannak ezzel kapcsolatosan politikai viták is. Jelezte: a harmadik oltással kapcsolatban pénteken konkrét intézkedéseket fog a miniszterelnök bejelenteni. A kötelező oltásról szólva Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kormány álláspontja nem változott abban, hogy az alkotmánynak helyes az a - svájci alkotmányból átvett - rendelkezése, hogy mindenki felelős önmagáért. Ugyanakkor - folytatta - vannak olyan területek, amelyeken a munkavégzés az önmagunkon való felelősségen is túlmutat, ezért azt meg kell vizsgálni, hogy indokolt-e bizonyos helyeken kötelezővé tenni vagy a munkavégzés feltételévé tenni az oltást. Leszögezte: egészében tehát továbbra sem döntött a kormány arról, hogy mindenkire kiterjedő kötelező oltást rendelne el, de egyes területeken, különösen az egészségügyben, illetve általában a munkáltatói jogok szempontjából a kabinet szerint érdemes ezt megvizsgálni.

(Kuruc.info - 24 - MTI nyomán)

Kapcsolódó: