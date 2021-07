Anyaország, Politikusbűnözés :: 2021. július 15. 21:25 ::

Egy ukrán bírót még a mieinknél is olcsóbb lehet lefizetni: felmentették a cigarettacsempész MSZP-st

"Felmentettek. Tisztáztak a vádak alól" – erősítette meg Legény Zsolt a Magyar Hírlap értesülését, miszerint az ukrán hatóságok felmentették a cigarettacsempészet vádja alól.

Legény Zsolt egykori szocialista országgyűlési képviselő autójának csomagtartójában, a Beregsurány–Luzsanka határátkelő "ukrán" oldalán 2020. december 10-én bukkantak az ukrán vámosok nagy mennyiségű csempészcigarettára.

A vámhatóság azért állította félre az MSZP Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanácsának elnökének (!) gépkocsiját, mert gyanússá vált, hogy az ukrán akkreditáció nélkül érkező Legény diplomata-útlevelet mutatott fel, azonban autóján nem volt diplomatarendszám. Amikor megkérték, hogy nyissa ki a csomagtartóját, diplomáciai védelemre hivatkozott, ezért a határőrök kihívták a magyar konzulátus képviselőit. Ezután bukkantak rá a csempészárura.

A szocialista bűnözővel szemben – aki a történtek után kilépett a pártból – Ukrajnában indult büntetőeljárás, amelyben Legény Zsoltot felmentették. A volt szocialista politikus az információt megerősítette, sőt a lap kérdéseire is válaszolt.

Már amennyire válasznak lehet nevezni azt, hogy arra a kérdésre: bizonyítottság vagy bűncselekmény hiányában mentették-e fel, azt felelte: "Felmentettek. Tisztáztak a vádak alól."

Részleteket nem kívánt elárulni, és fenntartotta korábbi hazugságát, miszerint nem tudott arról, hogy a kocsija csomagtartóját cigarettával pakolták tele.

Kiderült-e, hogy kik helyezték el a cigarettát a kocsijában? – kérdezték a jogi végzettségű expolitikustól. "Ez egy jó kérdés – felelte –, ötletem lenne, de nem fogok vádaskodni, mert amit mondanék, azt nem tudom bizonyítani."

Érdeklődtek arról is, pártja rehabilitálta-e, van-e annak akadálya, hogy visszatérjen az MSZP-be. Legény Zsolt erre azt válaszolta, a felmentése még csak most lett jogerős, hivatalosan még nem tájékoztatta erről a pártját. Egyébként is – tette hozzá – ő maga döntött a kilépéséről, ezzel az üggyel nem kívánta a pártját terhelni, nehéz helyzetbe hozni. (Kár volt, ugyanis egy köztudottan bűnözőkből álló pártot nem terhelnek az ilyen ügyek, sőt csak erősítik a jól bejáratott "imázst" - a szerk.)

Menczer Tamás, a Külügyminisztérium külkapcsolatokért felelős államtitkára a csempészési ügy kirobbanásakor azt mondta, Legény Zsolt hazudott, amikor azt állította, nem tudja, miként került a csempészáru a kocsijába, és akkor is, amikor az ukrán vámosokkal közölte, hogy a beregszászi konzulátus munkatársa, ugyanis tanúk előtt lényegében már a határon elismerte a csempészés tényét. Több tanú jelenlétében, jól érthetően azt mondta a vámosoknak a csomagtartó felnyitása előtt:

Na jó, cigi van benne.